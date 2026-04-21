ひらけ旦過！「北九州の台所」新たな魅力づくり　旦過市場新商業施設の事業者公募を開始！

福岡県北九州市（北九州市役所）

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/272_00018.html

北九州市小倉北区で土地区画整理事業として建設が進む旦過市場Ａ地区立体換地建築物の２階から４階部分について、新たな活用方法を提案する民間事業者を公募型プロポーザルで選定します。

民間の企画力を活用し、「ひらけ旦過！」をコンセプトとして、旦過市場の新たなにぎわいの創出を提案する事業者を選定するため、令和８年４月２０日から公募を開始しました。

事業者公募の概要

１ 対象物件

旦過市場いちばん館 商業フロア（２階）及び駐車場フロア（３、４階）

（所在地：北九州市小倉北区魚町四丁目内）

- 商業フロア（２階） 44８坪- 駐車場フロア（３・４階） 943坪（約90台分）- 屋上共用部も駐車場フロア（約40台分）として利用可（要使用料）２ 公募方式

ア 集約売却（市保有の保留床と民間権利者保有の換地床を一括して売却）

イ 公募型プロポーザル方式（「提案内容」と「価格」の両方を審査）

３ 売却価格について

最低売却価格 ８億５１０万円（税込）

４ 公募に関する主な条件- 商業フロア（2階）は、新たな旦過市場を象徴するような、北九州の様々な食を堪能できる店舗が集積した、足を運びたくなるような空間とする、飲食を中心とした商業フロアとすること。- 店舗構成上において、地域事業者がテナントに含まれている、北九州の食材が使われている等、地域色（旦過らしさ、北九州らしさ）を有することが望ましい。- 旦過地区全体との連携により、にぎわい創出につなげること。

事業者募集説明会・建物内覧会の開催

事業者募集説明会・建物内覧会を開催します。本件商業施設に関心のある事業者は、ぜひこの説明会に参加いただき、ご意見ご要望をお聴かせください。

［日時］令和8年4月28日（火曜日） 11時から13時

・事業者募集説明会 11時から12時

・建物内覧会 12時から13時

［場所］北九州市商工貿易会館5階 502会議室

参加希望の事業者は、下記担当までメール又は電話でご連絡ください。

［参加申込締切］令和８年４月２４日(金)正午

今後のスケジュール

● 令和８年４月２０日から公募開始

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/489_1_d094a460784da40e0924676a489c9d4e.jpg?v=202604211051 ]

問合せ先

北九州市産業経済局サービス産業政策課

担当 福本（ふくもと）、猫田（ねこだ）

TEL 093-582-2050

E-mail san-service@city.kitakyushu.lg.jp