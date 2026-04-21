野外シネマ・マーケットが楽しい「ときわだいらスプリングガーデン」を4/25（土）・26（日）に開催！

松戸市

地域のみんなが主役となって、まちを育てていく街づくりの新しいかたち「常盤平SONO(ソノ)プロジェクト」。

同プロジェクトでは、4月25日（土）・26（日）に、京成松戸線常盤平駅近くにある大型公園・金ケ作公園とその周辺のエリアを「大きな庭」に見立てて、野外シネマやマーケット、パフォーマンスなどを実施するイベント「ときわだいらスプリングガーデン」を開催します。

マーケットでは、こだわりの焼き菓子やパン・コーヒー、ハンドメイド雑貨など手しごとのお店や、キッチンカーなど2日間で延べ７０以上の事業者が出店。ぜひ、常盤平駅周辺に遊びにきてみませんか。

▼ときわだいらスプリングガーデン

開催日時・内容

◇2026年4月25日（土）12時～20時30分

- マーケット、パフォーマンス、ワークショップ他 12時～18時30分- 野外シネマ 18時～20時30分

◇2026年4月26日（日）12時～16時

- マーケット、パフォーマンス、ワークショップ他開催場所

◇金ケ作公園（千葉県松戸市常盤平3丁目27-1）

- 野外シネマ、マーケット、パフォーマンス、ワークショップ他

◇1街区星形住戸周辺（千葉県松戸市常盤平2丁目24-1-10付近）

- マーケット他

◇望のひろば（千葉県松戸市常盤平24）

▼大きな庭で映画を見よう！野外シネマ

- ワークショップ他(C) 1985 Universal Studios. All Rights Reserved.

公園に設置した大きなスクリーンで映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を上映します。マーケットで買ったコーヒーや、お気に入りのおやつにごはん、レジャーシートを持って、大きな庭にお集まりください。

開催日時

4/25（土）

17:30 受付開始

18:00 常盤平の記憶をめぐる映像上映とイベントトーク

18:30 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」上映

※雨天の場合は4/26（日）に開催。

開催場所

金ケ作公園

※公園内に座ってご覧いただくため、レジャーシート等のご持参をお願いいたします。

※足元が不自由なお客様は、椅子をご用意しております。

定員

先着200名。当日枠は数に限りがあるため事前予約がおすすめです。

申し込み

事前予約フォーム（peatix）

https://sono-springgarden-btf.peatix.com/

▼マーケットの出店やパフォーマンスの情報など、イベントの詳細は、同プロジェクトnoteまたはホームページをご覧ください。

- 同プロジェクトnote

https://note.com/sono_tokiwadaira/n/n78bdcd7f08b3

- 同プロジェクトホームページ

https://sono-tokiwadaira.jp/

本件に関するお問い合わせ先

松戸市 街づくり部 常盤平駅周辺まちづくり推進課

所在地：松戸市根本387-5

TEL：047-710-5523 FAX：047-710-6689