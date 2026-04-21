最短1週間で″営業に効く1冊″を制作する出版支援サービス「ソクホン」提供開始のお知らせ

ラーニングス株式会社

ラーニングス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：梶田洋平）は、BtoB企業を対象に最短1週間で営業用の書籍を制作する出版支援サービス「ソクホン」（https://sokuhon.com/）の提供を開始いたしました。

【サービス提供の背景】

「会社のことを知ってもらっている状態で商談に臨みたい」

「毎回ゼロから説明するので、信頼構築に時間がかかってしまう」

「自社の強みや考え方を、商談前にあらかじめ伝えておきたい」

このような課題を抱えるBtoB企業は少なくありません。

商談において見込み客は、相手企業の実績・思想・強みを事前に確認したうえで

発注先を判断します。

しかし、それを体系的にまとめた"営業ツール"を持っている企業はごくわずかです。

ソクホンは「著者になること」を目的としたサービスではありません。

営業活動を強化するために設計された"実戦用の本"を、最短1週間で提供します。

【ソクホンの５つの特徴】

【特徴１】業界初！？ 安心の全額返金保証制度

ソクホンは全額返金保証です。

初稿原稿を提出させていただいた段階で、

・クオリティに満足できない

・多少の修正では改善は難しい

上記の場合は、お支払いいただいた全額を返金させていただきます。

【特徴２】営業活動を効率化するための設計から支援

成約までのボトルネックを分析したうえで本の構成を設計します。

事例を多めに掲載したり、サービス開発秘話を紹介したりと、

各社の営業課題に合わせた構成で本づくりを進めます。

【特徴３】執筆不要--経営者インタビューから原稿を作成

原稿を書く必要は一切ありません。

インタビュー取材（4～5時間）をもとにラーニングスが原稿を作成します。

社長の頭の中にある知識・実績・思想をそのまま1冊の本に凝縮します。

【特徴４】最短1週間で完成--業界最速の制作体制

通常の出版は早くても4か月、長いと1年以上かかります。

ソクホンは編集工程を徹底的に見直しオペレーションを効率化することで、

最短1週間での出版を実現しています。

※1週間以内の出版を保証するものではありません。

【特徴５】商談・セミナー・展示会ですぐに活用できる

ウェブ商談の前に郵送で送付したり、セミナー参加者に配布したり、

展示会で名刺獲得のためのツールとして活用したりと、

「配って使う」ことを前提とした本づくりを行います。

【サービスの流れ】

STEP1 無料相談

→ 営業課題のヒアリングと活用事例のご紹介

STEP2 無料提案

→ ヒアリング内容をもとに最適な本の構成を提案

STEP3 キックオフMTG＆インタビュー取材（4～5時間）

→ 社長の頭の中を丁寧にヒアリング

STEP4 原稿作成

→ 取材内容をもとにラーニングスが原稿・表紙・タイトルを制作

STEP5 編集・校正

→ 赤入れ・誤字脱字修正を経て完成度を向上

STEP6 Amazon入稿・出版

→ AmazonPODで出版。まとまった冊数の印刷製本にも対応

【ラーニングスが選ばれる3つの理由】

１.300タイトル以上の実績

全国書店展開の書籍も多数手がけてきたノウハウをソクホンに活用。

２.BtoB企業専門

創業以来、BtoB企業の出版支援に特化。営業活動に使う本づくりに自信があります。

３.活用まで伴走する支援体制

出版後も、ブックDMによる商談獲得支援や図書館献本など、

事業成長につながる多彩なソリューションをご用意しています。

【会社概要】

会社名 ：ラーニングス株式会社

所在地 ：〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル3階

代表者 ：梶田洋平

設立 ：2017年（平成29年）7月

事業内容：BtoB企業向け出版・情報発信支援サービス

URL ：https://sokuhon.com/

【本件に関するお問い合わせ】

ラーニングス株式会社 担当：深澤

E-Mail：press@learnings.co.jp