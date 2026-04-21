大阪で、あらゆる「美」と出会い、人と文化をつなぐ美術品展示販売会。2026年5月23日(土)～25日(月)『大美アートギャラリー』開催

大阪美術商協同組合

大阪美術商協同組合は、5月23日(土)～25日(月)の3日間、大阪美術倶楽部を会場に「大美(ダイビ)アートギャラリー」を開催します。古美術、近現代美術、茶道具、刀剣、書画、絵画など、あらゆる分野の美術品を一堂に集め、幅広い世代の方々に美術の魅力を身近に感じていただくことで人と人、人と文化、文化を未来へつながるひとときを提供する美術品展示販売会です。

１.〈幅広いジャンルの美術品を一堂に鑑賞できる〉

本展では多種多様な39軒の美術商が同一規格のブースで展示を行います。統一された環境の中で、古美術から近現代美術まで多彩な作品を横断的に見比べることができるため、来場者は時間をかけてじっくりと作品を鑑賞し、自分に合った一品を見つけることができます。

展示空間の間口を広く取り、普段は敷居が高いと感じられがちな美術商にも気軽に足を運べることも大きな特長です。同一規格のブースながらに各美術商それぞれの出展作品と展示空間への工夫によって個性豊かなブースが広がる大美アートギャラリーは、自然とブース内に足を踏み入れ、楽しんでいただけるイベントとなっております。

２.〈信頼と実績がある美術商との対話により安心して購入できる〉

出展者は、一定の基準を満たし、厳正な審査を経て加盟が認められた大阪美術商協同組合の組合員のみで構成されています。長年にわたり美術業界を支えてきた、信頼と実績を兼ね備えた美術商による展示販売のため、美術品を初めて購入される方から、経験豊かな愛好家・コレクターの方まで、安心して作品をご覧いただきお求めいただくことができます。

美術商と来場者が直接言葉を交わし、作品が生まれた時代や作者の想い、素材や技法に至るまで、美術商との対話を通じて深く知ることで美術品との出会いはより豊かな体験へと広がります。こうした交流の積み重ねが、美術文化の継承と発展につながるものと考えています。

大美アートギャラリーの始まり

本展の開催は、新型コロナウイルス感染症が社会全体に深刻な影響を及ぼし、美術品の流通や鑑賞の機会が大きく制限されていた2021年秋に始まりました。先行きが見えない時代だからこそ、優れた美術品に触れることで心の安らぎを感じ、新たな発見や感動を通じて生きる喜びを見出してほしい。その想いから、本展は誕生しました。美術の力によって、美術業界に再び活気を取り戻す一助となることを目指しています。

大阪美術商協同組合

明治24年大阪在住の美術骨董商が大阪商盛組を結成、昭和36年には大阪美術商協同組合に改組されて以来、大阪美術倶楽部内に於いて美術品入札会並びに交換会を開催。また一般向けの展覧会・展示販売会も開催をし、全国的な美術品流通市場として、日本美術・文化の保護保存と発展に貢献して参りました。組合員の資格を有する者は、厳格な審査基準を経て信用と実績を積んだ日本国内の美術商。令和の現在400名以上が加入。

大阪美術倶楽部

大阪美術倶楽部 外観

明治43年に創立し、2026年で創立116年。

昭和22年(1947年)に美術界に由緒ある鴻池男爵家本邸跡地を購入し、今日現在まで美術品流通、和稽古、呉服展示等の場として文化芸術振興に携わっています。千利休が生まれた地であり、美術品に対する姿勢、美術品の扱い方、そして日本の伝統文化である「茶の湯」の啓蒙と発展に寄与しております。

また同じく東京、名古屋、金沢、京都を併せて五都美術倶楽部と呼び、互いに協調し合い、美術品の継承と発展の一躍を担っております。

■出展予定作品

黒田泰蔵 白磁花入(2018年) ／谷松屋 戸田商店川喜田半泥子 古伊賀写水指 ／清昌堂やました

北大路魯山人 木の葉皿五客 ／丸市美術瀬戸黒茶碗 銘「閑居」覚々斎在判（桃山時代） ／東京 池内美術

古丹波大壷（鎌倉時代） ／美術工藝 丹中短刀 越前国住人兼則(江戸時代初期) 金梨子地梅樹蒔絵鞘小サ刀拵付／大阪刀剣会 吉井柚木沙弥郎「せんねんまんねん」ガラス絵(1996年) ／春風洞画廊彩陶渦文双耳壷 (新石器時代) ／ギャラリー帝塚山

■開催概要

名称（日）：大美アートギャラリー

名称（英）：DAIBI ART GALLERY

内容：大阪美術商協同組合員39軒による絵画(日本画・洋画)、陶磁器、茶道具、屏風、蒔絵、彫刻、

仏教美術、刀剣、その他美術工芸品の展示・販売

主催：大阪美術商協同組合

日時：

2026年 5月23日(土)10：00～18：00

24日(日)10：00～17：00

25日(月)10：00～16：00

会場：大阪美術倶楽部 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-4-5

入場料：入場無料

特別サイト：https://artgallery.daibi.jp/