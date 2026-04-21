【2026年4月25日オープン】CRTハウジング宇都宮西会場に “つながる”と“こもれる”2つのリビングを体感できる新展示場誕生

株式会社ノーブルホーム

茨城県水戸市に本社を置き、新築住宅・リフォーム・不動産などを主軸とした住生活事業を茨城県・栃木県・千葉県で展開する株式会社ノーブルホーム(https://www.noblehome.co.jp/)（代表取締役社長：福井 英治、以下ノーブルホーム）は、宇都宮インターパーク展示場、西川田展示場に続き３棟目となる、宇都宮市CRTハウジング宇都宮西会場へ「生涯まで続く本当に心地よい暮らし」という想いを形にした宇都宮西展示場をグランドオープンいたします。

家族で集まる時間も、一人で過ごす時間も、どちらも大切にできる住まいです。

その心地よさを、ぜひ宇都宮西展示場で歩いて、座って、感じてみてください。

オープン背景

近年、エネルギー価格の高騰や環境意識の高まり、さらにはカーボンニュートラルの実現に向けた社会的要請を背景に、住宅には高い断熱性能・省エネ性能・耐震性能といった基本性能が強く求められています。

一方で、家族が長く安心して心地よく暮らせる空間づくりや、日常の中で豊かさを感じられる設計・デザインへの関心も高まっています。

こうした時代背景のもとノーブルホームでは、断熱性能・省エネ性能・耐震性能といった住宅の基本性能を高水準で確保するとともに、デザイン性と暮らしやすさを融合させた住まいづくりを推進してきました。

「生涯価値を、デザインと性能で。」という会社コンセプトのもと、長く安心して心地よく暮らせる住空間を提案しております。

コンセプト

本展示場のインテリアデザインは、日本の伝統的な美意識と北欧のミニマルで機能的なデザインを融合したジャパンディ（Japandi）スタイル。

高さが生み出す、心地よい距離感のある暮らし

日本の静けさと北欧の温もりが調和する空間の中で、素材の質感や光の陰影、余白を大切にしています。住まいの中にわずかな「高さの違い」を設けることで、同じ空間でありながら心理的な切り替えが生まれ、家族それぞれが心地よい距離感で過ごせることを目指しました。一緒に過ごしながらも、干渉しすぎない。そんな現代の暮らしに寄り添う空間提案です。

展示場の特徴

「2つのリビング」で、過ごし方の違いを体感

展示場では、キッチンやダイニングとつながる「つながるリビング」と、床を一段下げたダウンフロアの「こもれるリビング」を、同一空間内に設けています。高さの違いによって、視線の位置や居心地、家族との距離感がどのように変わるのかを、実際に歩き、座ることで体感できるのが大きな特徴です。にぎやかに集う場所と、自然と落ち着ける場所。同じリビング空間でありながら、過ごし方の選択肢が広がる住まいを体感いただけます。

つながるリビング：開放感とつながりを楽しむ場所 フラットな床面が、空間全体に広がりをもたらす家族みんなが自然と集まり、会話が生まれる中心地ダウンフロアリビング：包まれるような安心感 視線が自然と遮られ、落ち着きが生まれる。 家族が同じ空間にいながら、それぞれの時間を過ごせる“ゆるやかな分離”

■場所

CRTハウジング宇都宮西会場内：栃木県宇都宮市細谷町753-3

今後も、ノーブルホームは環境負荷の低減に配慮しながら、住まう人が自然と心地よさや豊かさを実感できる住空間の提供を通じ、持続可能な暮らしの実現に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：福井 英治

TEL：029-305-5555

URL ：https://www.noblehome.co.jp/

事業内容：注文住宅の請負ならびに設計、施工管理

建売住宅の施工販売

宅地の企画開発、販売

外構工事の設計、請負、施工管理

家具の販売、コーディネート

リフォームの請負ならびに設計、施工管理

損害保険、生命保険代理店業務

資産開発提案（集合住宅建築の設計・請負・施工管理）

特殊建築(非住宅）の設計・請負・施工管理

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ノーブルホールディングス

広報部 平澤 孝幸

mail:noblehome.pr@noblehome.co.jp