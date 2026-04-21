【ドラえもん】クローバーデザインのポーチやポシェットなど、春のお出かけにぴったりな新作が登場！

株式会社フラワーリング

株式会社フラワーリングの【I'm Doraemonシリーズ】にハッピーなムードたっぷりのクローバーモチーフのアイテムが仲間入り！トートバッグやハンドタオルなどお出かけにぴったりなアイテムが揃いました♪爽やかなカラーリングと軽い素材感で、春らしいムードたっぷりなシリーズです。

オンラインストアはこちら :https://floweringcherie.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2438701&csid=0&sort=n&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202604croverdraPRTIMES

ポップアップストア情報はこちら :https://flowering.co.jp/info/im-doraemon-pop-up-store/

メッシュ素材を使用したトートバッグやポシェットは、通気性がよく軽やかな使い心地で、ちょっとしたおでかけやデイリー使いにぴったり。カジュアルなコーディネートにも取り入れやすく、春夏シーズンに活躍すること間違いなし♪

キラキラグリッターのキーホルダーや透け感のあるラバーコースターなど、クローバーのデザインにラメや透け感をとりいれたアイテムも♪

ゆらゆらアクリルキーホルダー 全3種 各\990

【ゆらゆら揺れて可愛い！アクリルキーホルダー】

真ん中でゆらゆら揺れるドラえもんがポイント！クローバー型のアクリルキーホルダー。フレームの下部にはクローバー型の穴があり、下につなげて使えます♪

３色展開で、透明感のあるライトグリーンや、セミマットな質感のクリアカラーなど、それぞれ異なる表情を楽しめるラインナップ。グリーンはグリッター加工で光に当たるとキラキラと輝きます！表面がコーティングされているのでラメが手につく心配なく、お使いいただけます♪

グリッター缶ミラー 全3種 各\1,100

【持ち歩きに便利！グリッターがキュートな缶ミラー♪】

・クローバーのイラスト部分グリッター仕様になっておりキラキラ輝いて可愛い！

・軽量でサッとポーチに入れられるサイズ感が嬉しいポイント◎

・持ち運びにぴったりなクリア素材のスリーブケース付き

春を楽しむドラえもんとドラミの、思わずほっこりする表情がキュート！

表面がコーティングされているため、ラメが手につかず安心♪

クリアラバーコースター(ブラインド) 全6種 \770

【これからの季節にぴったり！クリア素材のラバーコースター】

・何が出るか、開けるまでドキドキ！

・可愛らしいドラえもんのデザインに癒される

・四葉のクローバー型で、何かいいことがありそうな気分に♪

ラバー素材のため、繰り返し使えます！

飲み物を置いたり、インテリアとして飾っても可愛い◎

※クリアラバーコースター コンプリートBOX 全6種入り 4,620円（税込）もございます。

メッシュトートバッグ 全1種 \2,860

【軽くて嬉しい！メッシュ素材のマチ付きトートバッグ】

・持ち手が長めなので、肩掛けもしやすい◎

・ドラえもんのちょこんと座った後ろ姿が愛らしい！

・A4クリアファイルがすっぽり入るサイズ感が、お出かけやお仕事にも活躍♪

グリーンの部分刺繍がリッチな雰囲気♪

ちょっとした小物が入れられる吊りポケット付き！

マルチポシェット 全2種 各\2,750

【身軽におでかけ！軽くてタフなポシェット】

・ドラえもんとドラミの後ろ姿がプリントされたワッペンがキュート♪

・旅先やドライブなど、貴重品だけ持って外に出たい時にも便利！

・ショルダーの長さは、紐を結んで調節可能

メインポケットにはスマートフォンなどを収納できます。

外側のメッシュポケットは中身が見えるので、さっと取り出したいアイテムに◎

ジャガードハンドタオル 全2種 各\990

【しっかり水分を吸収してくれるジャガード織のハンドタオル】

・ふわふわな手触りで、厚みのあるジャガード生地

・ご自身用やプレゼントにもおすすめ♪

・持ち歩きやすいサイズ感が嬉しい◎

コードホルダー2個セット 全1種 \1,045

【束ねてスッキリ♪便利なコードホルダー】

・イヤホンやコードをまとめたり、袋の口を閉じたり、マルチに使える！

・グリーンとブルーの2個セット

・トートバッグやリュックにつけてチャームにするのも◎

春を楽しむドラえもんがかわいらしいコードホルダーが登場。

コードをまとめるのはもちろん、コップの取手につけて目印アクセサリーにしたり、使い方いろいろ♪

クリアステッカー 全3種 各\385

【人気のドラえもんのクリアステッカーに新柄登場♪】

・思わずほっこりするドラえもんとドラミの表情に注目！

・クリア素材がすずしげ♪

・お気に入りのアイテムにワンポイントでアレンジ◎

クローバーをモチーフにしたデザインがキュートで、ちょっといいことがありそうな気分に♪

スマホケースに挟んだり、パソコン、タブレット、ノートや手帳など、

様々なところに貼って楽しめます♪

ジッパーバッグセット(※S・L 各10枚入り) 全1種 \660

【マルチに使える！2サイズのジッパーバッグセット】

・1箱にSサイズ、Lサイズそれぞれ10枚ずつ入ったセット

・食品や小物を入れるのはもちろん、整理整頓にも使えてマルチに活躍！

・底にマチが付いているので、立てて収納するのも◎

食品を小分けにしたり、お菓子を入れてお裾分けしたり、使い方はアイデア次第！

かわいらしくて、実用性もあるのでギフトにもおすすめ♪

スタッキングカップ 全1種 \990

【スタッキングできるカップが登場！】

・春を楽しむドラえもんとドラミのイラストがキュート♪

・スタッキングできるので、コンパクトに収納可能！

・樹脂製なので割れにくく、お子さまにもおすすめです。

クローバーのデザインが、見ているだけでほっこりした気分に♪

飲み物を入れるのはもちろん、ペンスタンドや鉢カバーなどインテリアとして使うのも◎

カラカラペリッテ(R) 全5種 各\770

【好きな柄をペリッとはがせるシール、カラカラペリッテが登場♪】

・好きな柄だけ剥がしたり、台紙ごと貼ったり、用途に合わせてお楽しみいただけます。

・手帳やカード、ちょっとした贈り物に貼ってデコレーション！

・台紙を残して貼れば、ふせんやインデックスにも使える◎

マスキングテープ素材のロール型シール。

柔らかい素材で、簡単に手でちぎることができます◎

〈ポップアップストア 開催情報〉

会場：大丸京都店 1階 高倉側特設会場

期間：2026/4/18(土)～2026/5/6(水)

営業時間：10:00～20:00

会場：浦和PARCO 1階 センタースペース特設会場

期間：2026/4/24(金)～2026/5/7(木)

営業時間：10:00～21:00 ※最終日19:00閉店

会場：アミュエスト(福岡県福岡市) 1F POPUP STAGE

期間：2026/4/24(金)～2026/5/25(月)

営業時間：10:00～20:00

会場：大丸梅田店 1階 エスカレーター横 イベントスペース

期間：2026/4/29(水)～2026/5/12(火)

営業時間：10:00～20:00

会場：ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース（スイーツ側）

期間：2026/5/7(木)～2026/5/20(水)

営業時間：平日・土 8:00～20:30／日祝 8:00～20:00

※初日11:00～

会場：静岡パルシェ 5F いこいのひろば

期間：2026/5/14(木)～2026/5/31(日)

営業時間：10:00～20:00

会場：TSUTAYA 利府店（宮城県宮城郡）

期間：2026/5/15(金)～2026/6/14(日)

営業時間：9:00～21:00

会場：TSUTAYA 重信（愛媛県東温市）

期間：2026/5/15(金)～2026/6/14(日)

営業時間：9:00～22:00

会場：TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店（三重県鈴鹿市）

期間：2026/5/15(金)～2026/6/14(日)

営業時間：9:00～23:00

会場：TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップ（千葉県印西市）

期間：2026/5/20(水)～2026/6/14(日)

営業時間：10:00～20:00

会場：PARCO_ya上野 1F イベントスペース

期間：2026/5/22(金)～2026/6/9(火)

営業時間：10:00～20:00

※営業日・営業時間は各施設に準じます。

※今後の状況によって、営業日程・営業時間などが変更になる可能性がございます。変更が生じた場合には、Flowering公式サイトでお知らせいたします。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解の程お願い申し上げます。

〈ノベルティ〉大丸京都店・浦和PARCO・アミュエスト・大丸梅田店・ニュウマン新宿・静岡パルシェ・PARCO_ya上野では、下記のノベルティをプレゼントいたします。

〈ノベルティ〉TSUTAYA 利府店・TSUTAYA 重信・TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店・TSUTAYA BOOKSTORE 印西ビッグホップでは、下記のノベルティをプレゼントいたします。

お近くのポップアップストアやオンラインストアをぜひチェックしてみてください♪

オンラインストアはこちら :https://floweringcherie.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=2438701&csid=0&sort=n&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202604croverdraPRTIMES

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