【SwitchBot】スマホを開かず、今日がわかる。天気・予定・室内環境をまとめて確認できる「スマートデイリーステーション」を発表

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、天気・予定・室内環境など、暮らしに必要な情報をひとつにまとめ、スマートフォンを開かずに確認できる新製品「スマートデイリーステーション」を発表します。発売を記念し5月6日（水）までの期間限定で、15％OFFの発売記念セールをAmazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天市場SwitchBot公式店、ヤフーSWITCHBOT公式ショップにて実施いたします。

【開発背景】

天気や予定を確認するつもりでスマートフォンを開いたはずが、通知やSNSに気を取られ、いつの間にか時間が過ぎている。そんな日常は、今や多くの人にとって当たり前になっています。

私たちはこれまで、「CO2センサー（温湿度計）」を通じて空気の質を可視化し、集中しやすい環境づくりを提案してきました。しかし、集中を乱す要因は空気環境だけではありません。必要な情報を確認するために手に取ったスマートフォンそのものが、注意を奪う入口になってしまう。この課題に対して、私たちが出した答えが「スマートデイリーステーション」です。

暮らしに必要な情報を、ひとつに

スマートデイリーステーションは、目に優しい電子ペーパーに、時計・天気・温湿度など日々に欠かせない情報を見やすく表示するデバイスです。暮らしの中で自然に目に入り、必要な情報だけをすぐ確認できます。さらに、GoogleやiCloudなどのカレンダーと同期すれば、予定もひと目で確認可能。スマホを開かなくても今日の流れがわかり、家族とも共有しやすくなります。

スマートデイリーステーションは、デジタル時代のノイズを削ぎ落とし、情報をもっと静かに、自然に届けるための新しい選択肢です。

【製品概要】

スマートデイリーステーション

公式価格：15,980円（税込）

■発売記念セール

キャンペーン価格：13,583円（税込）（15%オフ）

開催期間：4月21日（火）～ 5月6日（水）

【各公式ストアの販売ページはこちら】

Amazon公式ストア： https://switchbot.vip/3QavhD8

SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4t6j5lp

楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4tbGYbx

ヤフーSWITCHBOT公式ショップ： https://switchbot.vip/47XWQ8O

【製品特徴】

暮らしに必要な情報を、この1台に

室内外の温湿度、天気予報、時計、カレンダー、アラームなど、暮らしに必要な情報や機能をひとつにまとめました。「天気を見る」「予定を確認する」「部屋の状態を知る」「いつもの家電を操作する」といった行動を、スマホや複数のアプリを行き来することなく、よりスムーズに行えます。

さらに、2つのカスタムボタンを搭載し、SwitchBot製品や赤外線家電のシーン操作(※1)にも対応。ライトを点ける、カーテンを閉める、エアコンをつけるなど、毎日のルーティンもワンタッチで実行できます。

また、内蔵の温湿度計を活用し、室内環境に応じた自動化(※2)のトリガーとして使えるのも特長です。たとえば、室温が上がるとエアコンやサーキュレーターを自動でオンにするなど、暮らしに寄り添うスマートな環境づくりを支えます。

※1 カスタムボタン機能のご利用には、SwitchBot ハブ製品およびアプリでのシーン設定が必要です。

※2 自動化機能のご利用には、SwitchBot ハブ製品が必要です。

外の天気も、部屋の環境も、ひと目で

7.5インチの大画面に、今日・昨日・向こう5日間の天気予報、室内外の温湿度、空気質、日時表示、日の出・日の入時間などを見やすく表示。外出前の服装選びや傘の判断、室内の空調管理まで、日常の小さな判断をよりスムーズにします。

また、最大3台のSwitchBot温湿度計シリーズやハブ製品（別売）と連携(※1)でき、寝室、ベランダ、子供部屋など、離れた場所の環境も同時に確認可能。温度や湿度が設定値を超えるとスマホに通知(※2)できるため、外出先からでも室内環境を見守ることができます。

さらに、温湿度・絶対湿度・露点温度などの詳細データはアプリで記録・確認でき、過去の傾向をもとに、より快適で合理的な空調管理にもつなげられます。

※1 温湿度計・ハブ製品との連携機能は4月末のアップデートにて実装予定。連携機能連携可能な温湿度計との通信距離は最大120m（見通しの良い場所）です。

※2 スマホへの通知機能にはSwitchBot ハブ製品が必要です。

家族の予定も、自分の予定も。スマホを開かず、その場で確認

Google、iCloud、Outlook、Yahooなど、普段使っているカレンダーとシームレスに同期。スマホを開かなくても、その場で予定を確認できるため、朝の準備や外出前の確認がよりスムーズに。

最大5人分、1日最大30件の予定を表示できるため、家族それぞれのスケジュールもこの1画面で共有可能。バラバラになりがちな家族の「今日」が、ひと目でつながります。

さらに、薬の時間、子どもの宿題、登校時間などを音で知らせるリマインド機能も搭載。忙しい毎日の中でも、うっかり忘れを防ぎ、家族の生活リズムをサポートします。

目に優しく、空間になじむ。毎日見続けられる電子ペーパー

7.5インチのE-ink電子ペーパーを採用。眩しく光らず、自然な見え方で情報を表示できるため、常に目に入る場所に置いても目が疲れにくいのが特長です。

また、電子ペーパーならではの低消費電力により、1回の充電で最大1年間の駆動※が可能。配線に縛られず、壁掛け・卓上の両方に対応し、玄関、寝室、デスク、リビングなど、置く場所を選びません。

スクリーンライトも搭載しており、暗い部屋でも上部ボタンを軽く押すだけで必要な情報を鮮明に確認できます。

※最大1年間の駆動は、3時間に1回のWi-Fi接続および画面更新を行った場合の目安です。使用環境により異なります。

※内蔵バッテリーに加え、付属のUSB Type-Cケーブルによる給電でもご使用いただけます。

【製品仕様】

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

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