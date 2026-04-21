【新潟発着】ベストシーズン７月発着！“オール北海道”の美食で最高の思い出を！新日本海フェリーで行く【北海道美食ドライブパック】発売開始！

株式会社ＳＨＫライン

夏の盛り、涼しい風が吹きベストシーズンとなる７月の北海道へ、毎年大好評の2名様の往復船（+マイカー同乗）とオーセントホテル小樽1泊夕食付きのフリープランを今年も発売いたします。

今年はさらに、収穫体験にジンギスカンのランチもついて、北海道の美食をさらに楽しむオール北海道プランとして発売いたしました。

「お気軽なツーリスト船室プラン」から「最高級のスイート船室プラン」まで、4つのプランからお選びいただけます。

北海道での収穫体験とジンギスカンの特別な思い出をご夫婦、友人と作りませんか。

北海道 美食ドライブパック 新潟発着4日間

設定日 2026年7月1日(水)出発～7月31日(金)帰着

※乗船不可日/7月17日～20日

※行程は最大20日間まで延長可能！

旅行代金に含まれるもの

・新日本海フェリー往復２名様乗船代

・新日本海フェリー往復乗用車航送代（1台5ｍ未満まで）

・オーセントホテル小樽宿泊代（1泊・夕食付き）※デラックス・スイートプランは、夕朝食付き

・北海道・藤井ファーム・ラボ（収穫体験・昼食代）

・船内レストラン等で使えるマルチクーポン おふたり様で4,000円分付き！

・オーセントホテル小樽オリジナル野菜スープおひとり様1個

・消費税等諸税

添乗員は同行しません。

最少催行人員/2名様 (3名様以上でも追加料金でご参加可能です。)

※デラックス・スイートプランは２名様１組限定となります。

♦新日本海フェリー

新日本海フェリー

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。

目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。

※写真はすべてイメージです。

♦オーセントホテル小樽

♦北海道・藤井ファーム・ラボ

船内・レストラン（有料）船内・フォワードサロン船内・大浴場オーセントホテル小樽

北の大地「北海道・藤井ファーム・ラボ」にて収穫体験！

収穫体験後は、北海道名物「ジンギスカン」を召し上がりください。

収穫した野菜も召し上がりいただけます。

※時期・生育状況により収穫物は異なります。６月/とうもろこし予定

※藤井ファーム集合時間/１１：００ 収穫体験：約４０分、昼食：６０～９０分

※オーセントホテル小樽→藤井ファーム所要時間 お車で約１時間。（高速/小樽IC～札幌北IC）

♦旅行プラン【プラン1】気軽に船室 ツーリストプラン

北海道・藤井ファーム・ラボ（イメージ）ジンギスカン（イメージ）収穫体験（イメージ）

船室・ツーリストＡ（相部屋）+オーセントホテル小樽（ダブル）+ホテル夕食「おたる寿司会席」

＜旅行代金・おふたり様で＞112,000円（税込/大人・小人同額）

※ホテルツインにランクアップ可能 1室あたり+4,000円

【プラン2】お得に個室 ステートプラン

新日本海フェリー船室・ツーリストＡ（イメージ）オーセントホテル小樽 客室・ダブル（イメージ）オーセントホテル小樽夕食・～旬の味覚をお楽しみ～おたる寿司会席（イメージ）

船室・ステートA/B（カジュアル個室）+オーセントホテル小樽（ツイン）+ホテル夕食「まるごと北海道和洋ディナー」

＜旅行代金・おふたり様で＞162,000円（税込/大人・小人同額）

【プラン3】ワンランク上の船室 デラックスプラン＜2名様1組限定＞

船室・ステートA（イメージ）オーセントホテル小樽 客室・ツイン（イメージ）オーセントホテル小樽夕食・毛蟹の姿盛りとこぼれいくら丼 まるごと北海道和洋ディナー（イメージ）※毛蟹盛りは2人前です

船室・デラックスA/Ｂ（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」

＜旅行代金・おふたり様で＞230,000円（税込/大人・小人同額）

【プラン４】最高級船室スイートプラン＜2名様1組限定＞

船室・スイート（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」

＜旅行代金・おふたり様で＞334,000円（税込/大人・小人同額）

船室・デラックスＡ（イメージ）

船室・デラックスＡ（イメージ）船室・スイート（イメージ）オーセントホテル小樽 客室・オーセントスイート（イメージ）※デラックス・スイート共通オーセントホテル小樽夕食・北海道三大カニの和魂洋才2段重～余市・平川さんのフルボトルワイン付き～（イメージ） ※デラックス・スイート共通

お申込みは、お電話でご出発日の10日前まで （ネット予約なら7日前 17時まで！）

ヴィーナストラベルホームページ https://www.venus-t.jp/

同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。

ホームページアドレス https://www.snf.jp/