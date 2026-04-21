【新潟発着】ベストシーズン７月発着！“オール北海道”の美食で最高の思い出を！新日本海フェリーで行く【北海道美食ドライブパック】発売開始！
夏の盛り、涼しい風が吹きベストシーズンとなる７月の北海道へ、毎年大好評の2名様の往復船（+マイカー同乗）とオーセントホテル小樽1泊夕食付きのフリープランを今年も発売いたします。
今年はさらに、収穫体験にジンギスカンのランチもついて、北海道の美食をさらに楽しむオール北海道プランとして発売いたしました。
「お気軽なツーリスト船室プラン」から「最高級のスイート船室プラン」まで、4つのプランからお選びいただけます。
北海道での収穫体験とジンギスカンの特別な思い出をご夫婦、友人と作りませんか。
北海道 美食ドライブパック 新潟発着4日間
設定日 2026年7月1日(水)出発～7月31日(金)帰着
※乗船不可日/7月17日～20日
※行程は最大20日間まで延長可能！
旅行代金に含まれるもの
・新日本海フェリー往復２名様乗船代
・新日本海フェリー往復乗用車航送代（1台5ｍ未満まで）
・オーセントホテル小樽宿泊代（1泊・夕食付き）※デラックス・スイートプランは、夕朝食付き
・北海道・藤井ファーム・ラボ（収穫体験・昼食代）
・船内レストラン等で使えるマルチクーポン おふたり様で4,000円分付き！
・オーセントホテル小樽オリジナル野菜スープおひとり様1個
・消費税等諸税
添乗員は同行しません。
最少催行人員/2名様 (3名様以上でも追加料金でご参加可能です。)
※デラックス・スイートプランは２名様１組限定となります。
♦新日本海フェリー
新日本海フェリー
船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。
目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。
※写真はすべてイメージです。
船内・レストラン（有料）
船内・フォワードサロン
船内・大浴場
♦オーセントホテル小樽
オーセントホテル小樽
♦北海道・藤井ファーム・ラボ
北の大地「北海道・藤井ファーム・ラボ」にて収穫体験！
収穫体験後は、北海道名物「ジンギスカン」を召し上がりください。
収穫した野菜も召し上がりいただけます。
※時期・生育状況により収穫物は異なります。６月/とうもろこし予定
※藤井ファーム集合時間/１１：００ 収穫体験：約４０分、昼食：６０～９０分
※オーセントホテル小樽→藤井ファーム所要時間 お車で約１時間。（高速/小樽IC～札幌北IC）
北海道・藤井ファーム・ラボ（イメージ）
ジンギスカン（イメージ）
収穫体験（イメージ）
♦旅行プラン【プラン1】気軽に船室 ツーリストプラン
船室・ツーリストＡ（相部屋）+オーセントホテル小樽（ダブル）+ホテル夕食「おたる寿司会席」
＜旅行代金・おふたり様で＞112,000円（税込/大人・小人同額）
※ホテルツインにランクアップ可能 1室あたり+4,000円
新日本海フェリー船室・ツーリストＡ（イメージ）
オーセントホテル小樽 客室・ダブル（イメージ）
オーセントホテル小樽夕食・～旬の味覚をお楽しみ～おたる寿司会席（イメージ）
【プラン2】お得に個室 ステートプラン
船室・ステートA/B（カジュアル個室）+オーセントホテル小樽（ツイン）+ホテル夕食「まるごと北海道和洋ディナー」
＜旅行代金・おふたり様で＞162,000円（税込/大人・小人同額）
船室・ステートA（イメージ）
オーセントホテル小樽 客室・ツイン（イメージ）
オーセントホテル小樽夕食・毛蟹の姿盛りとこぼれいくら丼 まるごと北海道和洋ディナー（イメージ）※毛蟹盛りは2人前です
【プラン3】ワンランク上の船室 デラックスプラン＜2名様1組限定＞
船室・デラックスA/Ｂ（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」
＜旅行代金・おふたり様で＞230,000円（税込/大人・小人同額）
【プラン４】最高級船室スイートプラン＜2名様1組限定＞
船室・スイート（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」
＜旅行代金・おふたり様で＞334,000円（税込/大人・小人同額）
船室・デラックスＡ（イメージ）
船室・デラックスＡ（イメージ）
船室・スイート（イメージ）
オーセントホテル小樽 客室・オーセントスイート（イメージ）※デラックス・スイート共通
オーセントホテル小樽夕食・北海道三大カニの和魂洋才2段重～余市・平川さんのフルボトルワイン付き～（イメージ） ※デラックス・スイート共通
お申込みは、お電話でご出発日の10日前まで （ネット予約なら7日前 17時まで！）
ヴィーナストラベルホームページ https://www.venus-t.jp/
同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス https://www.snf.jp/