【新潟発着】ベストシーズン７月発着！“オール北海道”の美食で最高の思い出を！新日本海フェリーで行く【北海道美食ドライブパック】発売開始！

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株式会社ＳＨＫライン


夏の盛り、涼しい風が吹きベストシーズンとなる７月の北海道へ、毎年大好評の2名様の往復船（+マイカー同乗）とオーセントホテル小樽1泊夕食付きのフリープランを今年も発売いたします。


今年はさらに、収穫体験にジンギスカンのランチもついて、北海道の美食をさらに楽しむオール北海道プランとして発売いたしました。


「お気軽なツーリスト船室プラン」から「最高級のスイート船室プラン」まで、4つのプランからお選びいただけます。


北海道での収穫体験とジンギスカンの特別な思い出をご夫婦、友人と作りませんか。


北海道 美食ドライブパック　新潟発着4日間

設定日　2026年7月1日(水)出発～7月31日(金)帰着


　　　　※乗船不可日/7月17日～20日


　　　　※行程は最大20日間まで延長可能！


旅行代金に含まれるもの


・新日本海フェリー往復２名様乗船代


・新日本海フェリー往復乗用車航送代（1台5ｍ未満まで）
・オーセントホテル小樽宿泊代（1泊・夕食付き）※デラックス・スイートプランは、夕朝食付き


・北海道・藤井ファーム・ラボ（収穫体験・昼食代）


・船内レストラン等で使えるマルチクーポン おふたり様で4,000円分付き！


・オーセントホテル小樽オリジナル野菜スープおひとり様1個


・消費税等諸税


添乗員は同行しません。


最少催行人員/2名様 (3名様以上でも追加料金でご参加可能です。)


※デラックス・スイートプランは２名様１組限定となります。


♦新日本海フェリー


新日本海フェリー

船内では、レストラン・大浴場など、楽しい時間をお過ごしいただけます。


目の前に広がる大海原を眺めながら船旅をお楽しみください。


※写真はすべてイメージです。





船内・レストラン（有料）


船内・フォワードサロン

船内・大浴場

♦オーセントホテル小樽


オーセントホテル小樽

♦北海道・藤井ファーム・ラボ

北の大地「北海道・藤井ファーム・ラボ」にて収穫体験！


収穫体験後は、北海道名物「ジンギスカン」を召し上がりください。


収穫した野菜も召し上がりいただけます。


※時期・生育状況により収穫物は異なります。６月/とうもろこし予定


※藤井ファーム集合時間/１１：００ 収穫体験：約４０分、昼食：６０～９０分


※オーセントホテル小樽→藤井ファーム所要時間 お車で約１時間。（高速/小樽IC～札幌北IC）



北海道・藤井ファーム・ラボ（イメージ）


ジンギスカン（イメージ）

収穫体験（イメージ）

♦旅行プラン【プラン1】気軽に船室 ツーリストプラン

船室・ツーリストＡ（相部屋）+オーセントホテル小樽（ダブル）+ホテル夕食「おたる寿司会席」


＜旅行代金・おふたり様で＞112,000円（税込/大人・小人同額）


※ホテルツインにランクアップ可能　1室あたり+4,000円



新日本海フェリー船室・ツーリストＡ（イメージ）

オーセントホテル小樽　客室・ダブル（イメージ）


オーセントホテル小樽夕食・～旬の味覚をお楽しみ～おたる寿司会席（イメージ）

【プラン2】お得に個室 ステートプラン

船室・ステートA/B（カジュアル個室）+オーセントホテル小樽（ツイン）+ホテル夕食「まるごと北海道和洋ディナー」


＜旅行代金・おふたり様で＞162,000円（税込/大人・小人同額）



船室・ステートA（イメージ）

オーセントホテル小樽　客室・ツイン（イメージ）


オーセントホテル小樽夕食・毛蟹の姿盛りとこぼれいくら丼 まるごと北海道和洋ディナー（イメージ）※毛蟹盛りは2人前です

【プラン3】ワンランク上の船室 デラックスプラン＜2名様1組限定＞

船室・デラックスA/Ｂ（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」


＜旅行代金・おふたり様で＞230,000円（税込/大人・小人同額）


【プラン４】最高級船室スイートプラン＜2名様1組限定＞

船室・スイート（個室）+オーセントホテル小樽（オーセントスイート）+ホテル夕食/部屋食「北海道三大カニの和魂洋才2段重」


＜旅行代金・おふたり様で＞334,000円（税込/大人・小人同額）


船室・デラックスＡ（イメージ）



船室・デラックスＡ（イメージ）

船室・スイート（イメージ）


オーセントホテル小樽　客室・オーセントスイート（イメージ）※デラックス・スイート共通


オーセントホテル小樽夕食・北海道三大カニの和魂洋才2段重～余市・平川さんのフルボトルワイン付き～（イメージ）　※デラックス・スイート共通

お申込みは、お電話でご出発日の10日前まで　（ネット予約なら7日前 17時まで！）


ヴィーナストラベルホームページ　https://www.venus-t.jp/


同ホームページから「新日本海フェリー」にも移動し閲覧可能です。
ホームページアドレス　https://www.snf.jp/