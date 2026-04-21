【21LIVE】4月25日（土）より『ギフト発掘ミステリー』開催！“当たりギフト”発見で21LIVE限定豪華プライズを獲得
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月25日（土）より『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347071/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ヒントを頼りに“当たりギフト”を発掘／
上位入賞で21LIVE限定プライズを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月25日（土）より、『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
本イベントでは、全ギフト（21SPを除く）の中に紛れた“全9種類の当たりギフト”を対象に、獲得数に応じたランキングを実施します。
対象となるギフトは非公開となっており、段階的に解放されるヒントをもとに発見していく形式です。
また、イベント終了30分前からはランキングをリアルタイムで更新し、獲得数も公開されます。
ライバーランキング上位入賞者には、オリジナルタンブラーや限定バッジ、条件達成でステッカーなど、ここでしか手に入らない特典をプレゼント！
さらに、リスナー向けにも豪華プライズやシークレットギフトを探すミッションが用意されており、配信をより楽しめる内容となっています。
予想とひらめきが勝敗を分ける、いつもとはひと味違うイベント。
最後の一瞬まで気を抜けないこのミステリーに、ぜひ挑戦してみてください！
＼ライバープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9種類すべて獲得＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6種類獲得&当たりギフト合計10,000G達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└ギフト発掘王のバッジ
◇ランキング2～3位
└発掘マスターのバッジ
◇ランキング4～10位
└発掘チャレンジャーのバッジ
＼リスナープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9種類すべて発見＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6種類獲得&当たりギフト合計10,000C達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└最強発掘者のバッジ
◇ランキング2～5位
└ギフト探究者のバッジ
▼ミッション
シークレットギフトを10種類すべて発見すると、特別アイテムをプレゼント
◇DAY1のシークレットギフトを10個集めよう
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347071/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ヒントを頼りに“当たりギフト”を発掘／
上位入賞で21LIVE限定プライズを手に入れよう！
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4月25日（土）より、『ギフト発掘ミステリー』を開催します。
本イベントでは、全ギフト（21SPを除く）の中に紛れた“全9種類の当たりギフト”を対象に、獲得数に応じたランキングを実施します。
対象となるギフトは非公開となっており、段階的に解放されるヒントをもとに発見していく形式です。
また、イベント終了30分前からはランキングをリアルタイムで更新し、獲得数も公開されます。
ライバーランキング上位入賞者には、オリジナルタンブラーや限定バッジ、条件達成でステッカーなど、ここでしか手に入らない特典をプレゼント！
さらに、リスナー向けにも豪華プライズやシークレットギフトを探すミッションが用意されており、配信をより楽しめる内容となっています。
予想とひらめきが勝敗を分ける、いつもとはひと味違うイベント。
最後の一瞬まで気を抜けないこのミステリーに、ぜひ挑戦してみてください！
＼ライバープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9種類すべて獲得＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6種類獲得&当たりギフト合計10,000G達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└ギフト発掘王のバッジ
◇ランキング2～3位
└発掘マスターのバッジ
◇ランキング4～10位
└発掘チャレンジャーのバッジ
＼リスナープライズ／
▼タンブラー
◇当たりギフト9種類すべて発見＆ランキング1～3位入賞
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 21LIVEオリジナルタンブラー
▼缶バッジ
◇ランキング1～10位
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーの缶バッジ
▼ステッカー
◇当たりギフトをいずれか6種類獲得&当たりギフト合計10,000C達成
└ギフト発掘ミステリー特別仕様 紅型シーサーのステッカー
▼バッジ
◇ランキング1位
└最強発掘者のバッジ
◇ランキング2～5位
└ギフト探究者のバッジ
▼ミッション
シークレットギフトを10種類すべて発見すると、特別アイテムをプレゼント
◇DAY1のシークレットギフトを10個集めよう