ホテルグリーンプラザ軽井沢（群馬県吾妻郡嬬恋村）では、旬の食材を使った会席料理を夕食に楽しめる「旬彩会席付き宿泊プラン」を販売開始しました。ホテル公式サイトにて受付を開始しています。 本プランは、宿泊と夕食をセットで提供する期間限定の1泊2食プランです。夕食には旬の食材を用いた和食会席をご用意し、内容の異なる2種類の会席コースから、旅の目的やお好みに合わせて選べる内容となっています。※本プランは事前予約制（ご宿泊3日前17時まで）となります。

■ 選べる2種類の会席付き宿泊プラン

◇和食会席を味わう／旬彩会席プラン

旬の味覚を中心に、山の恵みと海の幸をバランス良く取り入れたスタンダード会席。旅先で会席料理を気負わず楽しみたい方に向けた内容です。 ＜お品書き一例＞ 前菜：新竹の子木の芽和え、蛍烏賊酢味噌かけ、山独活梅肉和え、菜の花辛子和え、苺ゼリー寄せ 造り：鯛松皮造り、鰹叩き小角造り、牡丹海老、ギンヒカリ 台の物：上州牛山菜鍋 焼き物：鰆の菜の花焼き蕗味噌添え 煮物：焼き玉葱と浅利の時雨煮 揚げ物：山菜天婦羅 食事：浅利と竹の子釜飯、赤出汁 香の物：野沢菜・溜り生姜 水菓子：季節の果物三種盛合せ ［ご宿泊料金］ 大人1名様17,500円(税込)～ ※メイン館和洋室3名様ご利用時／別途、入湯税150円

◇特別な和食会席を堪能する／特選旬彩会席プラン

旬彩会席をベースに、料理構成や食材をより充実させたグレードアップ会席。お椀物や酢の物、海鮮握り寿司など品数も増え、記念日やご褒美旅行など、食事をより重視した滞在に適しています。 ＜お品書き一例＞ 前菜：新竹の子木の芽和え、蛍烏賊酢味噌かけ、山独活梅肉和え、菜の花辛子和え、苺ぜりー寄せ、ちまき、蟹霙和え お椀：真鯛潮汁 造り：鯛松皮造り、鰹叩き小角造り、牡丹海老、細魚銀皮造り、群馬県ギンヒカリ 台の物：上州牛しゃぶしゃぶ鍋 焼き物：焼き竹の子と鰆の菜の花焼き蕗味噌添え 煮物：焼き玉葱と浅利の時雨煮 揚げ物：山菜天婦羅 酢の物：鰆と蟹の金糸巻き梅酢かけ 食事：海鮮握り寿司、赤出汁 香の物：野沢菜・溜り生姜 水菓子：季節の果物三種盛合せ ［ご宿泊料金］大人1名様20,800円(税込)～ ※メイン館和洋室3名様ご利用時／別途、入湯税150円

※お品書きは一例です。季節に合わせ献立や食材は変更となります。（画像はイメージです）

■プラン概要

・ご宿泊期間：2026年4月21日～2026年9月30日まで（予定） ※除外日：GWおよび夏季繁忙期 ※ご予約はご宿泊3日前の17時まで、1日30食限定 ・夕食：会席料理（レストランにて） ・朝食：和洋バイキング

■ご予約は公式予約サイトがお得

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF。 ▼ご予約はこちら https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=2342655db2130b42c591b8614dbf5296&hotel_plan_codes=1CAD%2C1CAE&search_type=undated&utm_source=atpress&utm_medium=release&utm_campaign=z10sp&utm_id=2026plan

■ホテルグリーンプラザ軽井沢について

雄大な浅間山を望む、自然豊かな高原リゾートに位置する総合リゾートホテル。浅間山の地下1,600メートルから湧き出る天然温泉「暁（あかつき）の湯」を備え、四季折々の自然を感じながら、温泉と食事を楽しめる滞在を提供しています。 住所：〒377-1512 群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277 電話予約：0570-091-489（10時～18時） 館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂）、売店、駐車場（270台／無料） 他 アクセス：軽井沢駅より送迎バス約60分(要予約)／上信越道碓氷軽井沢IC～約55分、佐久IC～約60分 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/karuizawa/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazakaruizawa/ ※画像はイメージです。内容が変更になる場合がございます。