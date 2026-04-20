『Ray』2026年6月号は4月23日(木)発売！通常版表紙は専属モデルの櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、特別版表紙は『Ray』初登場のROIROM！

株式会社DONUTS《2026年6月号通常版表紙:櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)》《2026年6月号特別版表紙:ROIROM》

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が編集制作・発行する女性ファッション誌『Ray』は、2026年4月23日(木)に2026年6月号を発売します。

通常版は2度目の単独表紙となる専属モデルの櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、特別版は『Ray』初登場となるROIROMの2人がそれぞれ表紙を飾ります。

【予約・購入はこちら】

・通常版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/0b1yq34f

・特別版(定価920円/税込): https://amzn.asia/d/09Gq9MOs

■通常版は2度目のカバーガール、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)！

通常版表紙は櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)！Ray専属モデルへの加入を発表した2025年11月号の初表紙から7ヶ月ぶり2度目のカバーガールに抜擢！レモンイエローのレースドレスにバブみのあるキュートなヘア、目元を中心に入れたキュートな小花柄のポイントメイクで、ぷりかわムードたっぷりな表紙をお届けします。

カバーガール企画では本号のテーマである“サクセス物語”に合わせて、“アイドルオブアイドル”櫻井優衣のこれまでの成功秘話を10ページに渡り紹介しています。2026年2月1日に、グループデビューから約3年10ヶ月という異例の速さで東京ドーム公演を成功させるなどキラキラな現在の裏にある、努力と葛藤、そして諦めずに歩み続けた長い道のり...過去を振り返りながら、これまでのすべてを深く語ってもらいました。「『このコたちのためなら自分の人生を削るし、捧げられる』と本気で思えた。それがFRUITS ZIPPERなんです。」とグループへの熱い想いも明かしてくれました。『Ray』だから明かしてくれたロングインタビューは必見です。幼少期の秘蔵写真やアイドル衣装のお仕事ショットなど、優衣ちゃんのカメラロールにある写真をオフショット集として掲載しています。

■ROIROMの2人がついに『Ray』に初登場！

特別版表紙は『Ray』初登場となるROIROM！国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた本多大夢と浜川路己により結成されたユニットで、結成1周年を迎える2026年5月7日(木)にメジャーデビューすることが決定している2人。DONUTS BOOKSにて発表した限定特典付のスペシャルバージョンは予約開始とともに即完売するなど、人気の高さがうかがえます。特別版の表紙カットは、それぞれ鮮やかなピンクとイエローのニットといった春らしいスタイリングで、圧倒的に美しいビジュアルが際立つ一枚です。

「ROIROMが魅せるふたりの夢のシナジー」と題したカバーボーイ企画では、夢への熱い想いを絶やすことなく進み続け、ついに“デビュー”を実現させた彼らの魅力と夢をつかむためのヒントを探ります。「今はやっぱりcHaRm(ファンの愛称)をはじめ、応援してくれる方の言葉が活動のパワーになっています。(本多大夢)」とメジャーデビューを控える今の心境を赤裸々に語ってくれました。また、「まわりと比べる必要はない。確認すべきは、昨日の自分より前に進んでいるかどうか。(浜川路己)」と、それぞれが大切にしている、夢をつかむためのマインドも教えてくれました。

さらに、ここでしかゲットできない、見逃し厳禁の両面スペシャルピンナップも付属します。

※通常版/特別版は表紙のみが異なり、内容はすべて同じとなります。

■大特集テーマは「“まだ途中”なわたしたちのサクセス物語」！

今号の大特集は、夢追い人に捧ぐ「“まだ途中”なわたしたちのサクセス物語」！仕事や恋、将来に揺れるすべての人へ向けて、成功につながるヒントを詰め込んだ大特集です。自分を高めるファッション＆メイクまで、なりたい自分に一歩近づける一冊になっています。

“今話題のあの人の人生のおハナシ”「わたしと僕の物語」には、豪華ゲストが続々登場！3時のヒロイン、村重杏奈さん、超ときめき(ハート)宣伝部の辻野かなみさんと吉川ひよりさん、原田葵さん、綱啓永さん、山下幸輝さん、都さんなど大活躍中の皆さんのリアルな軌跡から成功の秘訣やエピソードを披露してもらいました。

そして連載企画「LOVE PERSON」には、圧倒的なパフォーマンスと唯一無二の存在感で常に大注目のIS:SUEが4人揃って登場！進化を止めない彼女たちの魅力にどっぷりと酔いしれてください。

■『Ray』2026年6月号について

2026年4月23日(木)に発売する2026年6月号の通常版表紙は櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、特別版表紙はROIROMがそれぞれ務めます。今号の大特集テーマは「“まだ途中”なわたしたちのサクセス物語」。夢や憧れを持つ全ての人に向けて、なりたい自分になるためのヒントをぎゅっと詰め込んだ一冊です。いま話題の方々が明かしてくれる成功の秘訣や、いまからでも真似できるファッションやヘアメイクなどのポイントもご紹介しています。

【商品情報】2026年6月号 通常版

表紙 : 櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年4月23日(木)

Amazon : https://amzn.asia/d/0b1yq34f

2026年6月号 特別版

表紙 : ROIROM

価格 : 920円(税込)

発売日 : 2026年4月23日(木)

Amazon : https://amzn.asia/d/09Gq9MOs

■『Ray』について

1988年に創刊された女性向けファッション誌。大学生を始めとする20代前後の女性に向けて、「365日、もっと可愛いワタシになる」をキャッチフレーズに、ファッションやグルメ、美容などのトレンド情報を発信しています。

公式サイト : https://ray-web.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ray.magazine/

X : https://x.com/mag_ray

YouTube : https://www.youtube.com/@RayTV_magazine

TikTok : https://www.tiktok.com/@ray_official

発行元:株式会社DONUTS ( https://www.donuts.ne.jp/ )

発売元:株式会社主婦の友社 ( https://shufunotomo.co.jp/ )

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/