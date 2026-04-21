大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、学生の創造性を育み、実践的なモノづくり教育をさらに推進することを目的とした「OECUモノづくりコンテスト2025」の最終審査を行いました 。本コンテストは、単なるアイデアの競い合いではなく「実際に形にする（プロトタイプ製作）」までを審査対象とする、本学初の全学規模の試みです 。

【本件のポイント】

■アイデアを形に：アイデアで終わらせず、実際にプロトタイプを製作して審査。

■実践的なプレゼン：学生自らが製作した試作品を手に、学部長ら審査員へプレゼンテーションを実施。

■ビジネス・専門的視点： 学部長や企業家教員、協賛企業が、独創性・有用性・実現可能性・完成度の4基準で厳正に審査。

【本件の概要】

本コンテストは、学生の自主的なモノづくりを支援する本学独自の施設「自由工房」が主催しました。12月末の募集に対し、全学科・専攻から計66件もの意欲的な応募が寄せられました。1月に行われた第一次審査（コンセプトシート審査）では、本学の大学発ベンチャー企業の教員や企業家教員が「この発明は事業になるか」といったビジネス目線で厳正に選考を行い、通過した13チームが3月13日（金）の最終審査へと駒を進めました。

プロトタイプを用いたプレゼンテーション

最終審査当日、寝屋川キャンパスのコンベンションホールでは、学生たちが実機を用いたデモンストレーションを交えながら熱のこもったプレゼンテーションを披露 。審査員を務めた各学部長（工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部）からは、専門的な視点に基づいた鋭い質問やアドバイスが送られ、学生たちにとって次なるステップへの大きな糧となりました 。

【最優秀賞：折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース】

最優秀賞に輝いたのは、工学部建築学科4年の植村陸吐さん（現・大学院工学研究科建築学コース1年）です 。植村さんは、発達障害や感覚過敏を持つ方が、外出先でパニックを防ぐために光や音を遮断できる「持ち運び可能なカームダウンスペース」を提案 。日本の伝統的な折り紙技術を応用し、社会課題の解決と実用性を両立させた点が高く評価されました。

折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース

【受賞作品】

＜最優秀賞＞

タイトル：折り紙の技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース

受賞者： 植村 陸叶（工学部建築学科 4年）

＜優秀賞＞

タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足

受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）

タイトル：IoT連動型火災検知アラーム

受賞者：坂上 公哉（工学部電子機械工学科3年）

＜奨励賞＞

タイトル：手書き文字の誤字発見アプリ

受賞者： 井爪 遥斗（工学部電子機械工学科3年）

タイトル：視覚障がい者案内デバイス

受賞者：堀 尊之（工学部電子機械工学科1年）、武田翔（健康情報学部健康情報学科医療工学専攻1年）、

伊藤 美袖（同専攻1年）

タイトル：バジェットディフェンス

受賞者： 辻原 颯良（工学部電子機械工学科3年）

＜株式会社オンテック賞＞

タイトル：PCキーボードを鍵盤化する低コストなピアノ演奏システム

受賞者：関 孝仁（工学部電子機械工学科3年）

＜新生電子株式会社賞＞

タイトル：モバイルバッテリー機能付き冷暖房機

受賞者：笹村 遼空（工学部電子機械工学科3年）

＜東阪電子機器株式会社賞＞

タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足

受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）

※受賞時の学年

【関連リンク】

「OECUモノづくりコンテスト2025」最優秀賞受賞者にインタビューしました

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3846

アイデアだけで終わらせない。 学生が社会課題に挑む、大阪電気通信大学初のモノづくりコンテスト 「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査・表彰式開催

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3792

本学初の「OECUモノづくりコンテスト2025」のコンセプトシート審査の表彰式を行いました

https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3789

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530　大阪府寝屋川市初町18-8

　　　　四條畷キャンパス 〒575-0063　大阪府四條畷市清滝1130-70

学　部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）

▼本件に関する問い合わせ先

法人事務局広報部広報課

住所：大阪府寝屋川市初町18-8

TEL：072-824-3325

FAX：072-824-1141

メール：kouhou@osakac.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/