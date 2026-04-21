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アイデアだけで終わらせない。プロトタイプで社会課題に挑む／大阪電気通信大学初、全学規模の「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査発表
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、学生の創造性を育み、実践的なモノづくり教育をさらに推進することを目的とした「OECUモノづくりコンテスト2025」の最終審査を行いました 。本コンテストは、単なるアイデアの競い合いではなく「実際に形にする（プロトタイプ製作）」までを審査対象とする、本学初の全学規模の試みです 。
【本件のポイント】
■アイデアを形に：アイデアで終わらせず、実際にプロトタイプを製作して審査。
■実践的なプレゼン：学生自らが製作した試作品を手に、学部長ら審査員へプレゼンテーションを実施。
■ビジネス・専門的視点： 学部長や企業家教員、協賛企業が、独創性・有用性・実現可能性・完成度の4基準で厳正に審査。
【本件の概要】
本コンテストは、学生の自主的なモノづくりを支援する本学独自の施設「自由工房」が主催しました。12月末の募集に対し、全学科・専攻から計66件もの意欲的な応募が寄せられました。1月に行われた第一次審査（コンセプトシート審査）では、本学の大学発ベンチャー企業の教員や企業家教員が「この発明は事業になるか」といったビジネス目線で厳正に選考を行い、通過した13チームが3月13日（金）の最終審査へと駒を進めました。
プロトタイプを用いたプレゼンテーション
最終審査当日、寝屋川キャンパスのコンベンションホールでは、学生たちが実機を用いたデモンストレーションを交えながら熱のこもったプレゼンテーションを披露 。審査員を務めた各学部長（工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部）からは、専門的な視点に基づいた鋭い質問やアドバイスが送られ、学生たちにとって次なるステップへの大きな糧となりました 。
【最優秀賞：折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース】
最優秀賞に輝いたのは、工学部建築学科4年の植村陸吐さん（現・大学院工学研究科建築学コース1年）です 。植村さんは、発達障害や感覚過敏を持つ方が、外出先でパニックを防ぐために光や音を遮断できる「持ち運び可能なカームダウンスペース」を提案 。日本の伝統的な折り紙技術を応用し、社会課題の解決と実用性を両立させた点が高く評価されました。
折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース
【受賞作品】
＜最優秀賞＞
タイトル：折り紙の技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース
受賞者： 植村 陸叶（工学部建築学科 4年）
＜優秀賞＞
タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足
受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）
タイトル：IoT連動型火災検知アラーム
受賞者：坂上 公哉（工学部電子機械工学科3年）
＜奨励賞＞
タイトル：手書き文字の誤字発見アプリ
受賞者： 井爪 遥斗（工学部電子機械工学科3年）
タイトル：視覚障がい者案内デバイス
受賞者：堀 尊之（工学部電子機械工学科1年）、武田翔（健康情報学部健康情報学科医療工学専攻1年）、
伊藤 美袖（同専攻1年）
タイトル：バジェットディフェンス
受賞者： 辻原 颯良（工学部電子機械工学科3年）
＜株式会社オンテック賞＞
タイトル：PCキーボードを鍵盤化する低コストなピアノ演奏システム
受賞者：関 孝仁（工学部電子機械工学科3年）
＜新生電子株式会社賞＞
タイトル：モバイルバッテリー機能付き冷暖房機
受賞者：笹村 遼空（工学部電子機械工学科3年）
＜東阪電子機器株式会社賞＞
タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足
受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）
※受賞時の学年
【関連リンク】
「OECUモノづくりコンテスト2025」最優秀賞受賞者にインタビューしました
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3846
アイデアだけで終わらせない。 学生が社会課題に挑む、大阪電気通信大学初のモノづくりコンテスト 「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査・表彰式開催
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3792
本学初の「OECUモノづくりコンテスト2025」のコンセプトシート審査の表彰式を行いました
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3789
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
■アイデアを形に：アイデアで終わらせず、実際にプロトタイプを製作して審査。
■ビジネス・専門的視点： 学部長や企業家教員、協賛企業が、独創性・有用性・実現可能性・完成度の4基準で厳正に審査。
【本件の概要】
本コンテストは、学生の自主的なモノづくりを支援する本学独自の施設「自由工房」が主催しました。12月末の募集に対し、全学科・専攻から計66件もの意欲的な応募が寄せられました。1月に行われた第一次審査（コンセプトシート審査）では、本学の大学発ベンチャー企業の教員や企業家教員が「この発明は事業になるか」といったビジネス目線で厳正に選考を行い、通過した13チームが3月13日（金）の最終審査へと駒を進めました。
プロトタイプを用いたプレゼンテーション
最終審査当日、寝屋川キャンパスのコンベンションホールでは、学生たちが実機を用いたデモンストレーションを交えながら熱のこもったプレゼンテーションを披露 。審査員を務めた各学部長（工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部）からは、専門的な視点に基づいた鋭い質問やアドバイスが送られ、学生たちにとって次なるステップへの大きな糧となりました 。
【最優秀賞：折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース】
最優秀賞に輝いたのは、工学部建築学科4年の植村陸吐さん（現・大学院工学研究科建築学コース1年）です 。植村さんは、発達障害や感覚過敏を持つ方が、外出先でパニックを防ぐために光や音を遮断できる「持ち運び可能なカームダウンスペース」を提案 。日本の伝統的な折り紙技術を応用し、社会課題の解決と実用性を両立させた点が高く評価されました。
折り紙技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース
【受賞作品】
＜最優秀賞＞
タイトル：折り紙の技術を活用した、持ち運びが可能なカームダウンスペース
受賞者： 植村 陸叶（工学部建築学科 4年）
＜優秀賞＞
タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足
受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）
タイトル：IoT連動型火災検知アラーム
受賞者：坂上 公哉（工学部電子機械工学科3年）
＜奨励賞＞
タイトル：手書き文字の誤字発見アプリ
受賞者： 井爪 遥斗（工学部電子機械工学科3年）
タイトル：視覚障がい者案内デバイス
受賞者：堀 尊之（工学部電子機械工学科1年）、武田翔（健康情報学部健康情報学科医療工学専攻1年）、
伊藤 美袖（同専攻1年）
タイトル：バジェットディフェンス
受賞者： 辻原 颯良（工学部電子機械工学科3年）
＜株式会社オンテック賞＞
タイトル：PCキーボードを鍵盤化する低コストなピアノ演奏システム
受賞者：関 孝仁（工学部電子機械工学科3年）
＜新生電子株式会社賞＞
タイトル：モバイルバッテリー機能付き冷暖房機
受賞者：笹村 遼空（工学部電子機械工学科3年）
＜東阪電子機器株式会社賞＞
タイトル：パラレルリンク機構の腕又は足
受賞者：越智 勇太（工学部電子機械工学科2年）
※受賞時の学年
【関連リンク】
「OECUモノづくりコンテスト2025」最優秀賞受賞者にインタビューしました
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3846
アイデアだけで終わらせない。 学生が社会課題に挑む、大阪電気通信大学初のモノづくりコンテスト 「OECUモノづくりコンテスト2025」最終審査・表彰式開催
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3792
本学初の「OECUモノづくりコンテスト2025」のコンセプトシート審査の表彰式を行いました
https://www.osakac.ac.jp/news/2026/3789
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/