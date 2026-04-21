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札幌大学が新体育館の竣工式を挙行 ― 教育・地域交流の新たな拠点として期待
札幌大学（札幌市豊平区）では、2026年3月に「新体育館」が完成。4月3日に竣工式が執り行われた。当日は、学校法人札幌大学の倉本博史理事長、札幌大学の大森義行学長をはじめとする大学関係者に加え、施工を担当した伊藤組土建株式会社（札幌市中央区）、設計・監理を担当した株式会社ドーコン（札幌市厚別区）の関係者が出席し、西岡八幡宮の神職による神事が厳かに行われた。新体育館は地下1階・地上2階建てで、各種大会や練習に対応できる環境が整備されているほか、バリアフリーにも配慮。授業や課外活動での活用に加え、地域との交流やスポーツ振興の拠点としても期待される。
新体育館は、2025年4月から建設が進められていたもの。地下1階・地上2階建て（延床面積2,709m²）の施設で、1階アリーナはバスケットボールまたはバレーボールコート2面分、ハンドボールコート1面分として利用可能な広さを確保。各種大会や練習に対応できる環境が整備されている。
また、バリアフリーに配慮し、エレベーターや多機能トイレ、更衣室を完備。2階にはトレーニングルームを設置するほか、周回可能なランニングデッキを備え、日常的な体力づくりにも活用ができる。さらに、冷暖房設備を整えており、季節を問わず快適に利用することができる。
新体育館は4月5日から課外活動で、4月6日から授業での利用が開始されている。今後は授業や課外活動での活用に加え、地域との交流やスポーツ振興の拠点としての役割を担うことが期待される。
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学
企画部入試・広報課
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
また、バリアフリーに配慮し、エレベーターや多機能トイレ、更衣室を完備。2階にはトレーニングルームを設置するほか、周回可能なランニングデッキを備え、日常的な体力づくりにも活用ができる。さらに、冷暖房設備を整えており、季節を問わず快適に利用することができる。
新体育館は4月5日から課外活動で、4月6日から授業での利用が開始されている。今後は授業や課外活動での活用に加え、地域との交流やスポーツ振興の拠点としての役割を担うことが期待される。
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学
企画部入試・広報課
住所：札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：011-852-9190
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/