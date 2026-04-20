株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「完全版 全曲解明！！ビートルズサウンズ大研究」を、2026年4月24日に発売いたします。

みんなビートルズになりたいのに、なぜなれないのか？ 216曲をすべて完コピしたトリビュート・バンドのミュージシャンが、作詞・作曲・歌・演奏・コーラス・アレンジ・楽器・録音技術などの音楽的視点から、何度も聴いて演奏して得たサウンドの秘密を大解明。 ビートルズ4人のテクニック、チームワーク、遊び心に、「5人目のビートルズ」と言われたジョージ・マーティンのアレンジ。 聞けば聞くほど奥深いビートルズの世界を、もっと味わってみませんか。 本書ではアルバムごとに解説を進める。 ※本書は『新装版・全曲解明！！ビートルズサウンズ大研究』(P-Vine)の改訂です。

【商品詳細】

完全版 全曲解明！！ビートルズサウンズ大研究

定価：4,180円(10％税込) 仕様：B5判縦/312ページ 発売日：2026年4月24日 ISBN：978-4-636-12310-4 商品コード：GTB01102691 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102691

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309949

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