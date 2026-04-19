【横浜みなとみらいホール】パイプオルガン”ルーシー”の音色を100円・1,000円で聴けるコンサート！2026年度ラインアップ

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

1998年の開館以来、市民を中心に広く親しまれている横浜みなとみらいホールの名物企画「オルガン・1ドルコンサート」。 平日お昼30分のプログラムを事前予約不要・100円または1ドルで気軽にお聴きいただけます。

そして、「もっとたっぷりオルガンに浸りたい」という多くの声にお応えして、2023年からスタートした「オルガン・1アワーコンサート」。全席指定1,000円で、演奏者のトークと共にパイプオルガンの音色を1時間とゆったりとお楽しみいただけます。

オルガン・1ドルコンサート 2026年度ラインアップ

ランチの前、お仕事や街歩きの合間に…事前予約不要で気軽にお聴きいただけるプログラムをお届けします。

尾崎麻衣子 (C)藤本史昭

第257回 感謝をこめて

4月22日（水） 12:20開演 大ホール

出演 尾崎麻衣子（横浜みなとみらいホール ホールオルガニスト・インターンシップ・プログラム第21期生）

曲目 M.レーガー：前奏曲 ニ短調 Op. 65-7 ほか

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/04/4403.html)

新田朝香 (C)藤本史昭

第258回 祈りの継承

5月27日（水） 12:20開演 大ホール

出演 新田朝香（横浜みなとみらいホール ホールオルガニスト・インターンシップ第21期生）

曲目 P.デュカ（新田朝香編曲）：舞踊詩《ラ・ペリ》より 〈ファンファーレ〉 ほか

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/05/4404.html)

原田真侑

第259回 オルガンが描くフランスの色彩

10月21日（水） 12:20開演 大ホール

出演 原田真侑

曲目 M.デュリュフレ：アランの名による前奏曲とフーガ Op.7 ほか

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/10/4405.html)

内田光音

第260回 楽器の女王の煌めき

2027年1月27日（水） 12:20開演 大ホール

出演 内田光音

曲目 E.エルガー：オルガンソナタ Op. 28 より 第4楽章 プレスト ほか

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2027/01/4406.html)

柳澤文子 (C)田村倫子

第261回 春、さんさんと

2027年3月17日（水） 12:20開演 大ホール

出演 柳澤文子

曲目 J.S.バッハ：トッカータとフーガ ホ長調 BWV 566より トッカータ ほか

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2027/03/4407.html)

■ 事業概要

名 称 オルガン・１ドルコンサート

時 間 各回 12:20開演（11:40開場）

※各回 30分程度を予定（途中休憩なし）

料 金 全席自由 100円もしくは１USドル紙幣

※事前予約不要。当日会場にて直接お支払いください。

【お客様へお願い】

・3歳未満のお子様の客席への入場はご遠慮いただいております。1階席ホワイエにモニターを設置した専用のお席にてご鑑賞ください。

・3歳以上就学前のお子様をお連れの方は、1階席の専用エリアにご着席をお願いしております。詳しくは会場の係員にお尋ねください。

・定員に達した場合はご入場の受付を終了いたします。また、追加公演の予定はございません。

・車椅子でご来場のお客様はスペースの都合上、あらかじめ横浜みなとみらいホールオルガン担当（045-682-2020）までお問い合わせください。

オルガン・1アワーコンサート 2026年度ラインアップ

パイプオルガン”ルーシー”の音色をたっぷり１時間、演奏者のトークと共に指定席でゆったりお楽しみいただけます。

都築由理江

第11回 オルガンで聴く行進曲の世界

6月24日（水） 14:00開演 大ホール

出演 都築由理江

曲目 G. ヴェルディ（J. スコット編曲）：歌劇《アイーダ》より〈凱旋行進曲〉ほか

【チケット発売中】

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/06/4390.html)

近藤 岳 (C)藤本史昭

第12回 モーリス・デュリュフレの花束～没後40年へのオマージュ

9月18日（金） 14:00開演 大ホール

出演 近藤 岳

曲目 M. デュリュフレ：前奏曲、アダージョと〈来たれ創り主なる聖霊〉によるコラール変奏曲 Op.4 ほか

【インターネット先行】6月23日（火）【一般発売】6月27日（土）

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/09/4408.html)

早島万紀子

第13回 メシアン音楽の薔薇窓～フランスの色彩をめぐって～

11月25日（水） 14:00開演 大ホール

出演 早島万紀子

曲目 O. メシアン：《主の降誕》より〈聖母と幼な子〉〈永遠の摂理〉〈神はわれらのうちに〉 ほか

【インターネット先行】8月25日（火）【一般発売】8月29日（土）

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/11/4409.html)

荻野由美子

第14回 バッハへのオマージュ

2027年2月24日（水） 14:00開演 大ホール

出演 荻野由美子

曲目 J.S.バッハ：前奏曲とフーガ イ短調 BWV543 ほか

【インターネット先行】11月10日（火）【一般発売】11月14日（土）

▶公演詳細(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2027/02/4410.html)

■ 事業概要

名 称 オルガン・１アワーコンサート

時 間 各回 14:00開演（13:20開場）

※各回1時間程度を予定（途中休憩なし）

料 金 全席指定 1,000円

※未就学のお子様の入場はご遠慮ください。

※車椅子席をご希望のお客様は、横浜みなとみらいホールチケットセンター（電話/窓口）でお申込みください。

◆横浜みなとみらいホールのパイプオルガン“ルーシー”◆パイプオルガン“ルーシー” (C)平舘平

大ホール舞台正面に設置されているパイプオルガンは、アメリカのC.B.フィスク社製で、パイプは全部で4,632本。輝くような音色にふさわしく、「光」を意味するラテン語“Lux”に由来する“Lucy(ルーシー)”という愛称で親しまれる、横浜みなとみらいホールのシンボルです。

デザインには横浜にちなんでカモメや船の帆、日本らしい格子などが施されています。

お問合せ先 横浜みなとみらいホールチケットセンター

☎045-682-2000（電話10:00-17:00／窓口11:00-18:00 ※休館日・保守点検日を除く）

主 催 横浜みなとみらいホール（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

助 成 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業［地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業］）│独立行政法人日本芸術文化振興会

協 賛 株式会社ヤマハミュージックジャパン 横浜みなとみらい

■横浜みなとみらいホール 2026年度パイプオルガン関連公演ラインアップ

横浜みなとみらいホール オルガン・リサイタル・シリーズ 49

オリヴィエ・ラトリー オルガン・リサイタル

4月29日（水・祝） 14:00開演（13:20開場） 大ホール

▶公演情報(https://yokohama-minatomiraihall.jp/concert/archive/recommend/2026/04/4280.html)

クリスマス・パイプオルガン・コンサート2026

12月22日（火） 大ホール

出 演 山口綾規（オルガン）、児玉隼人（トランペット）

横浜みなとみらいホール（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-6

☎代表：045(682)2020(9:00-18:00) pr_mmh@yaf.or.jp

https://yokohama-minatomiraihall.jp