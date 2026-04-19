スポーツ×音楽×フードマルシェ「KARIYA URBAN FES. 2026」開催決定！

アパートセンターオカモトPresentsKARIYA URBAN FES.2026TO THE MAX【開催日】2026年5月31日(日)【会場】刈谷市総合運動公園

エリアワン株式会社KARIYA URBAN FES.2026

愛知県刈谷市でスポーツ×音楽×フードマルシェ「KARIYA URBAN FES. 2026」開催！

「TO THE MAX（楽しさの自己ベストを更新）」をコンセプトに、スポーツ・音楽・グルメ・マルシェなど多彩なコンテンツが融合した一日限りの体験型フェスです。

CONTENTS

ARENA LIVE

公式WEBサイト :https://kariya-urbanfes.com/イベント公式WEBサイト- ARENA LIVE- URBAN SPORTS- FOOD MARCHE(刈谷グルメナンバーワン決定戦)- GREEN MARCHE- リレーマラソンフェス- スポーツ無料体験教室・市民ステージ- ふわふわアスレチック

HOME MADE 家族がMICROの地元刈谷から再始動！！

今回しか味わえないTO THE MAXなライブステージ！

ARTIST LINEUP

- HOME MADE 家族- 遊助- SEAMO- nobodyknows+- lecca- DJ瀬戸朝香(友情出演)

and more...

URBAN SPORTS

LIVEの詳細はこちら :https://kariya-urbanfes.com/arena-live

アーバンスポーツ競技複合イベント！

トライアル、パルクール、スラックライン、スケボー、BMX、スクーターなど

JAPAN Parkour Hero’s

Parkourのコンペティション!

次世代のキッズたちが魅せる熱き戦い!

NINJA GAMES ShowCase

Trials、Parkour、Slacklineなどの複合型ショーケース

アーバンスポーツ体験会

各種目の体験会

プロアスリートから直接教えてもらえる体験会も同時開催!

FOOD MARCHE「刈谷グルメナンバーワン決定戦」

URBAN SPORTS詳細はこちら :https://kariya-urbanfes.com/urban-sports

刈谷グルメナンバーワン決定戦！

絶品グルメの数々が集結！選ばれるナンバー1は？？？

GREEN MARCHE

多種多様な店舗、品ぞろえ！グリーングラウンドで開かれる大型マルシェ開催！

リレーマラソンフェス

仕事仲間や友達同士、家族、みんなでタスキを繋いでゴールを目指そう！仮装しての参加も大歓迎。心地よい汗を流しませんか

スポーツ体験教室・市民ステージパフォーマンス

リレーマラソン詳細はこちら :https://r-m-f.net/

刈谷ホームタウンパートナーなど各種スポーツ無料体験教室に市民参加によるステージパフォーマンス（事前申込制）

【参加申込み】

5月4日(月)～5月24日(日)

※定員に達し次第終了

ふわふわアスレチック

教室・ステージ参加詳細はこちら :https://kariya-urbanfes.com/sports-classes※写真の遊具は当日設置されるものとは異なる場合があります。

キッズたちの楽園！ふわふわアスレチックが登場！

SPONSOR

ふわふわアスレチック詳細はこちら :https://kariya-urbanfes.com/fuwafuwa

主催：KARIYA URBAN FES実行委員会

［共催］

刈谷市総合運動公園指定管理者刈谷みらいスポーツパートナーズ

刈谷市・刈谷市教育委員会

一般社団法人刈谷青年会議所



［運営］

エリアワン株式会社



［お問合せ先］

kariya-urbanfes@area-1.jp

エリアワン株式会社

担当：林・木村