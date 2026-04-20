屋上BBQが“お祭り空間”に進化！「URBAN EARTH BBQ 川西阪急スクエア店」2026年4月22日(水) リニューアルオープン！

株式会社スタンドケイ開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。

川西の空と街を見渡すこの場所で、

特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。

各線川西駅すぐの「川西阪急スクエア」（兵庫県川西市）屋上「サニーガーデン」にて、

株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする

屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、2026年4月22日（水）リニューアルオープン！



都心にいながらアウトドア気分を楽しめる開放的な空間に加え、

今年は新たに「お祭り屋台」が登場。

BBQとともに、どこか懐かしいにぎわいのひとときを。

より快適に過ごせる空間へと生まれ変わりました。

仕事帰りにふらっと。

休日は仲間や家族とゆっくり。

日常のすぐそばで、

非日常を楽しめるアウトドア空間です。



「URBAN EARTH BBQ」のコンセプトは、“都心のアウトドア空間”。

川西の街を一望する開放的な空間で、

厳選食材のBBQと、種類豊富なドリンクを心ゆくまで。

射的に輪投げ、型抜きなど、思わず夢中になる懐かしの屋台遊びが勢ぞろい。大人も子どもも楽しめる“お祭り遊び”が満載。都会の中で、空を感じるBBQ体験

厳選食材を使用したBBQコースと、

種類豊富なドリンク飲み放題で、

誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。

今シーズンは、

食材・ドリンクともにパワーアップし、

さらに満足度の高い体験へ進化しました。

手ぶらOK × 駅すぐ × お祭り屋台

・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ

・各線川西駅すぐの好アクセス

・雨でも安心のテント完備

・射的や輪投げなど昔懐かしい屋台が盛りだくさん

気軽なのに、ちゃんと特別。

そんな心地よいアウトドア体験を。

春の平日限定プラン 登場4月28日までの平日限定。春の空の下、お得に楽しむ特別なひとときを。

オープンを記念して、

平日だけのお得な限定プランをご用意しました。

仕事終わりに、ちょっと贅沢なご褒美時間を。

■実施期間

2026年4月22日(水) ～ 2026年4月28日(火)まで（平日限定）

■メニュー

・厚切り豚ステーキ

・ジューシー鶏ステーキ

・フランクフルト

・焼き野菜

・枝豆

・コーンバター

・焼きおにぎり

・飲み放題付き

■価格（税込）

・アルコール飲み放題（2時間）4,200円

・ソフトドリンク飲み放題（2時間）3,600円

気軽に楽しめて、しっかり満足。

“ちょうどいい贅沢”を平日に。

選べるBBQコースも充実厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ■『カジュアルBBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

4,950円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

4,400円（税込）

メインが3種のボリュームステーキ■『厚切りステーキの豪快BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

5,610円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

5,060円（税込）

■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』

・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題

7,590円（税込）

・ソフトドリンク飲み放題

7,040円（税込）

■キッズセット

・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）



※食材のアレルギー（特定原材料など）についてはスタッフにお申し付けください。



■開催概要

（1）実施期間

2026年4月22日（水）～2026年10月12日（月）

（2）営業時間

平日：18:00-20:15

土日祝：

1部：11:00-13:15

2部：14:30-16:45

3部：18:00-20:15

■予約WEBサイト

https://bbq.urban-earth.jp/kawanishi-hankyu/



■場所

所在地：兵庫県川西市栄町26-1 川西阪急スクエア屋上「サニーガーデン」

アクセス：阪急電鉄宝塚線・能勢電鉄「川西能勢口」駅 西改札口から徒歩約１分、JR「川西池田」駅から徒歩約３分

お問合せ：070-6422-4109

前日の12時まで：WEBでのみ予約可

前日の12時以降：電話でのみ予約可

（株式会社スタンドケイ）