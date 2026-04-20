屋上BBQが“お祭り空間”に進化！「URBAN EARTH BBQ 川西阪急スクエア店」2026年4月22日(水) リニューアルオープン！
開放的な屋上空間で、仲間と過ごす、ちょっと特別な時間。
川西の空と街を見渡すこの場所で、
特別なBBQ体験が、今年も進化して帰ってきます。
各線川西駅すぐの「川西阪急スクエア」（兵庫県川西市）屋上「サニーガーデン」にて、
株式会社スタンドケイ（本社：大阪市北区／代表：名倉昂佑）がプロデュースする
屋上バーベキュー「URBAN EARTH BBQ」が、2026年4月22日（水）リニューアルオープン！
都心にいながらアウトドア気分を楽しめる開放的な空間に加え、
今年は新たに「お祭り屋台」が登場。
BBQとともに、どこか懐かしいにぎわいのひとときを。
より快適に過ごせる空間へと生まれ変わりました。
仕事帰りにふらっと。
休日は仲間や家族とゆっくり。
日常のすぐそばで、
非日常を楽しめるアウトドア空間です。
「URBAN EARTH BBQ」のコンセプトは、“都心のアウトドア空間”。
川西の街を一望する開放的な空間で、
厳選食材のBBQと、種類豊富なドリンクを心ゆくまで。
射的に輪投げ、型抜きなど、思わず夢中になる懐かしの屋台遊びが勢ぞろい。
大人も子どもも楽しめる“お祭り遊び”が満載。
都会の中で、空を感じるBBQ体験
厳選食材を使用したBBQコースと、
種類豊富なドリンク飲み放題で、
誰でも気軽に楽しめる手ぶらBBQ。
今シーズンは、
食材・ドリンクともにパワーアップし、
さらに満足度の高い体験へ進化しました。
手ぶらOK × 駅すぐ × お祭り屋台
・準備いらずで楽しめる手ぶらBBQ
・各線川西駅すぐの好アクセス
・雨でも安心のテント完備
・射的や輪投げなど昔懐かしい屋台が盛りだくさん
気軽なのに、ちゃんと特別。
そんな心地よいアウトドア体験を。
春の平日限定プラン 登場
4月28日までの平日限定。春の空の下、お得に楽しむ特別なひとときを。
オープンを記念して、
平日だけのお得な限定プランをご用意しました。
仕事終わりに、ちょっと贅沢なご褒美時間を。
■実施期間
2026年4月22日(水) ～ 2026年4月28日(火)まで（平日限定）
■メニュー
・厚切り豚ステーキ
・ジューシー鶏ステーキ
・フランクフルト
・焼き野菜
・枝豆
・コーンバター
・焼きおにぎり
・飲み放題付き
■価格（税込）
・アルコール飲み放題（2時間）4,200円
・ソフトドリンク飲み放題（2時間）3,600円
気軽に楽しめて、しっかり満足。
“ちょうどいい贅沢”を平日に。
選べるBBQコースも充実
厚切り豚バラ＆人気のチーズタッカルビ
■『カジュアルBBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
4,950円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
4,400円（税込）
メインが3種のボリュームステーキ
■『厚切りステーキの豪快BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
5,610円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
5,060円（税込）
■『和牛＆海鮮の豪華BBQセット』
・アルコール＆ソフトドリンク飲み放題
7,590円（税込）
・ソフトドリンク飲み放題
7,040円（税込）
■キッズセット
・ソフトドリンク飲み放題 1,650円（税込）
※食材のアレルギー（特定原材料など）についてはスタッフにお申し付けください。
■開催概要
（1）実施期間
2026年4月22日（水）～2026年10月12日（月）
（2）営業時間
平日：18:00-20:15
土日祝：
1部：11:00-13:15
2部：14:30-16:45
3部：18:00-20:15
■予約WEBサイト
https://bbq.urban-earth.jp/kawanishi-hankyu/
■場所
所在地：兵庫県川西市栄町26-1 川西阪急スクエア屋上「サニーガーデン」
アクセス：阪急電鉄宝塚線・能勢電鉄「川西能勢口」駅 西改札口から徒歩約１分、JR「川西池田」駅から徒歩約３分
お問合せ：070-6422-4109
前日の12時まで：WEBでのみ予約可
前日の12時以降：電話でのみ予約可
（株式会社スタンドケイ）