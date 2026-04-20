BtoBマーケティング担当者向けに、AIがウェビナーの集客数を予測する新ツールを提供開始

マジセミ株式会社

マジセミ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺田雄一）は、BtoBウェビナー向けに、ウェビナーのタイトル案を入力するだけで、AIがマジセミの年間1,400回以上のウェビナー開催データから集客数を予測する、新ツールの提供を開始したことをお知らせします。

集客数予測ツールのURLはこちらです。

https://shukyaku.majisemi.com/

AIによるウェビナー集客数予測ツールの、予測結果画面

本ツールは、マジセミが年間1,400回以上開催している実際のウェビナー集客データを活用し、タイトル案の段階で想定集客数を予測するものです。さらに、集客数を高めるための改善案もAIが提案します。

マジセミは、「セミナーをエンタメに変える」「セミナーで社会を変える」を掲げ、ウェビナーを軸としたBtoBマーケティング支援を提供しています。今回の新ツール提供は、BtoBウェビナーの企画精度を高め、企業のマーケティング成果向上を支援する取り組みの一環です。

【ツールの特長】

1．ウェビナーのタイトル案を入れるだけで、AIが集客数を予測

ユーザーは、開催を検討しているウェビナーのタイトル案を入力するだけで、AIによる想定集客数の予測結果を確認できます。これにより、開催前の企画段階でタイトルの強さを定量的に把握できます。

2．年間1,400回以上の実開催データをもとに予測

本ツールは、マジセミが年間1,400回以上開催している実際のウェビナー集客データを用いてAIが予測を行います。実運用にもとづくデータを活用することで、より実践的な示唆を得られる点が特長です。

3．BtoBウェビナーに特化

対象はBtoBウェビナーで、主にIT業界や製造業などの法人向けテーマに対応しています。BtoC向けではなく、企業の課題解決型・提案型のウェビナーに適した予測を行います。

4．集客数を増やすための改善案も提案

単に集客数を予測するだけでなく、AIがより集客を伸ばすための改善案も提示します。たとえば、訴求軸の見直し、キーワードの調整、ターゲットに刺さりやすい表現への変更など、タイトル改善のヒントを得ることができます。

【想定される利用シーン】

・ウェビナー企画段階で、複数のタイトル案を比較したい

・過去の経験だけでなく、データをもとに集客見込みを判断したい

・営業・マーケティング部門で、より成果の出やすいテーマ設計を行いたい

・IT、製造業などのBtoB領域で、訴求力の高いタイトルに磨き込みたい

【今後の展開】

マジセミは今後も、ウェビナー運営で蓄積してきた知見とデータを活用し、企業のマーケティング活動を支援するサービスの開発を進めてまいります。

【マジセミについて】

ITやDX（製造、建設、物流などを含む）、セキュリティ、バックオフィスに特化したBtoB領域のウェビナー開催をサポートしています。集客はもちろん、企画、事務局、当日の司会、開催後の営業フォローまでワンストップで支援。お客様は当日のプレゼンに集中いただくだけで運営できる体制を提供しています。

また、企業の情シスやDX担当者などを中心とした25万人以上のリストを活用し、年間1,400回以上のウェビナーを開催しています。

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町3番12号

サービスサイト：https://majisemi.com

コーポレートサイト：https://majisemi.com/service/

マジセミ株式会社はアイティメディア株式会社のグループ企業です。

【アイティメディア株式会社について】

IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。

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