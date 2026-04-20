【『BUTTER』が話題】柚木麻子さん『ナイルパーチの女子会』（文春文庫）の英語版が刊行され、たちまち世界のベストセラーに！さらに紀伊國屋書店グループ先行で日英リバーシブルカバーが登場！

株式会社文藝春秋

『BUTTER』が世界累計100万部を突破し、大きな話題となっている柚木麻子さん。この3月には『ナイルパーチの女子会』（文春文庫）の英訳版『Hooked』（訳：ポリー・バートンさん）が刊行され、たちまち世界で注目を集めています。英米での部数はすでに23万部を超えるベストセラーに。この度、英語版の刊行を記念し、紀伊國屋書店グループ先行で『ナイルパーチの女子会』の「日英リバーシブルカバー」が登場いたします！

左：『ナイルパーチの女子会』（文春文庫）右：イギリス版およびアメリカ版彼女の友情が私を食べ尽くす---

丸の内の大手商社に勤めるキャリアウーマン・志村栄利子（30歳）の密かな楽しみは、同い年の人気主婦ブログ『おひょうのダメ奥さん日記』を読むこと。その「おひょう」こと丸尾翔子は、スーパーの店長の夫と二人で気ままに暮らしているが、実は家族を捨て出て行った母親と、実家で傲慢なほど「自分からは何もしない」でいる父親について深い屈託を抱えていた。

偶然にも近所に住んでいた栄利子と翔子はある日カフェで出会う。同性の友達がいないという共通のコンプレックスもあって、二人は急速に親しくなってゆく。ブロガーと愛読者……そこから理想の友人関係が始まるように互いに思えたが、翔子が数日間ブログの更新をしなかったことが原因で、二人の関係は思わぬ方向へ進んでゆく--

女性同士の友情、それぞれが抱えている家庭や職場での役割規範を鋭く描いた『ナイルパーチの女子会』は第28回（2015年）山本周五郎賞と、第3回（2016年）高校生直木賞をW受賞しています。

本作は『BUTTER』よりも前に書かれた小説ですが、この度、柚木麻子さんの英語圏における2作目として出版されました。現在、17ヵ国で翻訳刊行が決定しています。

販促物・POPなど（日本国内で販売・展開の予定はございません）英国の書店「Waterstones」店頭英国の書店「FOYLES」店頭

◼︎日英リバーシブルカバーを紀伊國屋書店グループで先行販売！

英語版の刊行を記念し、『BUTTER』でも書店で大人気だった「日英リバーシブルカバー」仕様の文庫を、紀伊國屋書店グループで先行販売！4月23日（木）頃から順次入荷予定です。

※店舗によって発売日が異なりますのでご注意ください。

作中で重要な意味を持つ、凶暴な性質の熱帯魚「ナイルパーチ」がモチーフの英語版表紙を使用したデザインです。日本語版とは対照的な色彩をぜひお楽しみください！

←限定カバーの目印はこちらのオビです。

紀伊國屋書店 商品ページはこちら

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1774835235/

◼︎祝・英語版刊行！著者：柚木麻子さんのコメント

『BUTTER』がそうだったように本作も

日本とどう違う読まれ方をするのか、

どこが共通の感覚なのか、

いまからちょっぴり怖く、

たのしみでもあります。

◼︎著者プロフィール

柚木麻子(ゆずき・あさこ) 1981年東京生まれ。2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞し、2010年に同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞、高校生直木賞を受賞。ほかの作品に『私にふさわしいホテル』『ランチのアッコちゃん』『伊藤くん A to E』『本屋さんのダイアナ』『BUTTER』『らんたん』『ついでにジェントルメン』『オール・ノット』『あいにくあんたのためじゃない』などがある。

◼︎書誌情報

書 名：『ナイルパーチの女子会』

著 者：柚木麻子

定 価：935円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：文庫判（文春文庫）

発売日：2018年2月9日

ISBN：9784167910129

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167910129