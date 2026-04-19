日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明・大田富啓）は、2026年4月21日に明石市西明石店をオープンすることを発表いたします。今回の西明石店オープンは、同社にとって記念すべき100店舗目の達成となり、全国展開における重要なマイルストーンとなります。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、飼い主の多様なライフスタイルに対応したペットケアサービスへのニーズが急速に高まっています。特に20代から40代のビジネスパーソンにとって、出張や残業、急な予定変更などの際に、安心してペットを預けられる施設の存在は不可欠となっています。西明石エリアは交通アクセスが良好で、神戸や大阪への通勤圏として多くのビジネスパーソンが居住しており、質の高いペットホテルサービスに対する潜在的な需要が非常に高い地域として注目されています。

同社は、これまでの豊富な運営経験とノウハウを活かし、西明石店においても飼い主とペットの双方が安心できる環境づくりに注力してまいります。専門的な知識を持つスタッフによる丁寧なケアと、清潔で快適な施設環境により、ペットたちが自宅にいるような安らぎを感じられるサービスを提供いたします。また、飼い主の皆様には、仕事や旅行に集中できる安心感をお届けし、ペットとの豊かな生活をサポートしてまいります。

100店舗目という節目を迎えた同社は、今後も全国各地でのサービス拡充を通じて、ペット業界の発展と飼い主の皆様の生活向上に貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com