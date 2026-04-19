【Native Camp Japanese】日本語学習者が最も関心を持つトピックは？「デイリートピック」人気記事ランキングを発表

株式会社ネイティブキャンプ

日本語学習者は、どんなトピックに最も関心を持っているのか。24時間365日、日本人講師とのオンライン日本語レッスンを回数無制限で提供する『Native Camp Japanese』（運営：株式会社ネイティブキャンプ）は、オンライン日本語レッスンサービス内の教材「デイリートピック」のランキングを公開し、そこから見える「日本語学習者が興味のあるトピック」を分析・発表します。

デイリートピックとは

「デイリートピック」は、毎日更新されるニュースや日常の話題を題材にした、実践的な日本語会話教材です。世界中の日本語学習者が、生きた日本語表現や日本の最新事情を学ぶために活用しており、中級から上級レベルの学習者を中心に幅広い支持を集めています。

教材詳細：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/daily_topics

集計概要

・集計対象：デイリートピック全1788記事（2026/04/14時点）

・集計方法：Native Camp Japanese内の受講データおよび閲覧数に基づく独自の集計

学習者の関心が集中したトピックTOP3

多くの学習者から関心を集めた、人気記事の上位3つをご紹介します。

第1位：新生活スタート 初対面の会話どうする？

・ カテゴリ：Health

・ 概要：春の新生活シーズンに向けた、初対面の人とのコミュニケーション術に関するトピックです。

自己紹介や会話のきっかけ作りなど、すぐに使える実践的な内容がまとめられています。

・URL：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20027

第2位：スタバも…値上げラッシュ続く

・ カテゴリ：Business

・ 概要：身近なカフェチェーンの値上げを切り口に、日本国内の物価高騰の現状を伝えるトピックです。

経済やビジネスの動向を、日常的な視点から学ぶことができます。

・URL：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20024

第3位：商店街の買い物上手さんたちに使える節約術を教えてもらっちゃいました！

・ カテゴリ：Lifestyle/Entertainment

・ 概要：日本の商店街を舞台に、生活の知恵や節約術を紹介するトピックです。

日本のリアルな生活感や、買い物にまつわる生きた表現に触れることができます。

・URL：https://ja.nativecamp.net/en/textbook/page-detail/2/20008

データから見える傾向

今回のランキング結果から、日本語学習者の関心が「実生活に直結するテーマ」に強く向いていることが分かります。

上位には、初対面のコミュニケーション術（1位）や、物価高騰・節約術（2位・3位）など、日々の生活や経済状況に関するトピックが集中しています。これは、学習者が単なる文法や語彙の習得にとどまらず、「実際の会話ですぐに使える表現」や「今の日本のリアルな社会状況」を深く知りたいというニーズを持っていることを示しています。

Native Camp Japaneseでは、今後も学習者の関心に寄り添い、生きた日本語を学べる多様なコンテンツを提供してまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20分のコインをプレゼントいたします！

キャンペーン期間：2026年4月1日(水)00:00 ～ 2026年4月30日(木)23:59

お申し込みはこちら：https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします 。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

※定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japaneseでは、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです 。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media