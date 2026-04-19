【岡山大学】VRとメタバースで命を守り、支える～看護学から始まる新しい社会支援～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 4月 19日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- VR技術を活用し、看護学生や一般市民が災害現場を疑似体験できる新しい防災教育プログラムを開発- メタバース空間を活用し、食道がん術後患者が交流・情報共有できる患者支援コミュニティの構築- デジタル技術を看護教育と患者支援に融合し、災害対応力向上と患者のQOL向上を目指す

◆概 要

VR（仮想現実）を用いた看護学生および一般市民向けの防災教育と、メタバースを活用した食道がん患者支援および患者コミュニティの構築という、デジタル技術を活用した新しい取り組みを進めています。

VR教材では、発生が予測される大規模災害を想定した状況を仮想空間で疑似体験しながら判断力や対応力を学ぶことができます。また、メタバース空間を活用し、食道がん術後患者が交流や情報共有を行える患者支援コミュニティの構築を進めています。

将来的には、災害対応力の向上とがんサバイバー支援の新しいモデルとして全国・世界展開を目指します。

本情報は、2026年3月27日に岡山大学から公開されました。

◆森恵子教授からのひとこと

今回の研究は、これまで進めてきたVRを活用した看護学生への防災教育や、メタバースを活用した患者支援の取り組みを基盤として発展してきたものです。シンガポールで開催された東アジア看護学会（EAFONS）に参加した際、学会テーマ「Innovate, Integrate, Inspire- Advancing Nursing Excellence in the Digital Era」のもと、デジタル時代における看護の新しい可能性が議論されており、これまで取り組んできた研究の方向性の重要性を改めて実感しました。さらに、シンガポールでは「Singapore Green Plan 2030」に基づき、車依存の低減、再生可能エネルギーの拡大、都市緑化、持続可能航空燃料の導入など、国家レベルで社会の大きな転換が進んでいることを知りました。特に、AI国家を目指し、2030年までに10億S＄（約1,210億円）以上をAI研究に投資する計画も進められていると聞きました。こうした世界的な動きを目の当たりにし、デジタル技術を活用した看護教育や患者支援の取り組みは、これからの社会においてますます重要になると感じています。今後もデジタル技術と看護学の融合をさらに発展させていきたいと考えており、関心をお持ちの方がいれば共同研究にもぜひご参加いただければ幸いです。

◆研究資金

メタバース空間を活用した食道がん術後患者の支援・患者コミュニティの構築研究は、科学研究費補助金基盤研究（B）の支援を受けて実施しています。（23K27887）





◆詳しい内容について

VRとメタバースで命を守り、支える～看護学から始まる新しい社会支援～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20260327-5.pdf

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 院保健学域 看護学分野 臨床応用看護学領域

https://www.okayama-u.ac.jp/user/keimori/index.html

・株式会社白獅子

https://www.snowlion.co.jp/blank

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 保健学域 看護学分野 教授 森 恵子

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL：086-235-6890

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1520.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html