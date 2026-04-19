ヨガクリエイター ayaさんによるヨガイベント開催のお知らせ ～明治安田 presents CONSADOLEGIRLSDAY

株式会社コンサドーレ

4月25日(土) 2026明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第12節 北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC(14:00キックオフ/大和ハウス プレミストドーム)に開催する明治安田のＪ活デーにあわせて、試合後ピッチ上でのヨガイベントを初開催します！講師には、全国各地のイベントで活躍中のヨガクリエイターayaさんをお招きします。

ヨガが初めての方でも無理なくご参加いただける内容を予定しています。芝生のにおいを感じながら、ayaさんのヨガで気持ちよくリフレッシュしましょう！

■対象試合

2026明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第12節

北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC

4月25日(土) 14:00キックオフ

会場：大和ハウス プレミストドーム

（先行開場：11:00 一般開場：11:30）

イベント概要・参加方法

■実施場所：大和ハウスプレミストドーム ピッチ上

■対象：中学生以上 ※男性もご参加いただけます！

■内容

ayaさんによるヨガセッション＋ミニトークショー

(MC:北海道コンサドーレ札幌OB／赤黒スマイルストライカー 横野純貴)

■実施時間 ※時間は変更になる場合があります

16:20～16:40 集合

17:00 イベントスタート

18:00 終了

■集合場所

1F北側コンコース(北3ゲート奥)

※階段・エレベーターからB2Fへ降りた場所で、イベント参加チケットを確認いたします。

■持ち物

・動きやすい服装

・ヨガマット(必須)※忘れた方はイベントにご参加いただけませんのでご注意ください

・タオル

※お水はクラブでご用意します

参加チケット販売など詳しくはこちら :https://www.consadole-sapporo.jp/news/2026/03/12666/

■講師ヨガクリエイター aya

クラシックバレエ、ボディワークアウト、呼吸法などを取り入れたオリジナルのプログラム指導を続ける中でヨガと出会い、深い世界観に共感する。

ハタヨガ、ハタヴィンヤサ、アシュタンガ、シヴァナンダヨガなどを学び、自身の20kg以上の大減量にも成功。

海外にも精力的に赴き、世界のヨガのトレンドを吸収し続けている。食、美、健康、ボディメイクなど「美しく魅せる」をテーマに、オリジナルのクラスを月200レッスンこなし、女性からはもちろん、男性、アスリートなどからも支持されているヨガ界の先駆者的存在。

ヨガの枠にはまらず新たな領域で挑戦を続けている注目度ナンバーワンインストラクター。