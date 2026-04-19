【山形県・山形市】”頑張ってもキレイにならない問題”に新常識！”機能改善×美容”ダイエットで話題沸騰！5月限定：『忙しくて運動なんて...』そんなあなたをリアルボディ山形店が徹底サポート！

株式会社リアルボディRグループ

株式会社リアルボディRグループ（本社：宮城県仙台市）が展開するリアルボディ山形店は、5月限定『忙しい方でも続けやすいダイエットサポート』を実施。

『運動はしたい...けど忙しくて...』という方を

ダイエット&ビューティースペシャリストが在籍するリアルボディ山形店があなたをサポートします！

東北最大級の店舗数

■ 山形店限定キャンペーン：

『忙しい方でも続けやすいダイエットサポート』



山形店では『機能改善×美容』をテーマに掲げている。「仕事や家事が忙しくて運動が続かない」「運動習慣が大事なのはわかっているけど...」という方の声に応え、期間限定で低回数からスタート可能なプランを用意し新規受付枠を開放した。さらに対象者には5月限定で嬉しい特典（ギフトカード）プレゼントも用意している。

1.低回数でも安心して通えるプランを実施！

独自のメソッドである”機能改善×美容”に注目したリアルボディ山形店。少ない回数でも結果が出る理由は継続のしやすさにある。山形店の継続率は97%越え。無理なく続けられるからこそ、リバウンドしにくく、理想の身体づくりが可能。一人ひとりが安心して通える環境づくりを徹底し、美ボディを作るメソッドと有資格者であるトレーナーが満足度を高めている。



2.「忙しくても結果が出る」独自サポート

リアルボディ山形店では、これまで100名以上の機能改善をサポート。運動初心者の方でも、3ヶ月で-10kg、5ヶ月で-20kgの実績がある。体重だけでなく、肩こりなどの痛みの改善までサポートしている。「痩せる＋キレイが整う」をゴールに無理なくスタート。新常識の独自サポートが人気を呼ぶ。

〇リアルボディは

どうして痩せるのか・・・

◆ 「筋肉を増やしても痩せない」という事実に着目した独自のメソッド

Googleマップでも高評価多数！Googleクチコミでも高評価

多くのパーソナルジムでは「筋肉を増やして代謝を上げる」ことを目的としています。しかし、女性がダイエット（アンダーカロリー）の環境下で筋肉を増やそうとしても、年間でわずか約1.5kg程度。基礎代謝の増加は1日約20kcal前後に留まります。実は、女性が単に筋トレをしても筋肉は増えづらく、それだけでは痩せられないのが現実です。そのため、多くの方がつらい食事制限に頼らざるを得なくなりますが、リアルボディのアプローチは全く異なります。

～「代謝が下がっている本当の原因」へのアプローチ～

1人1人の骨格や現状の姿勢を分析。本来使えているはずの筋肉を目覚めさせることで、自然と代謝が高まる身体へと導きます。

～最短で痩せ、リバウンド知らずの身体へ～

眠っていた筋肉が動くことで、最短で結果が出るだけでなく、過去使えていた筋肉を使えるように元に戻し、日常での消費カロリーをUPさせます。

～無理な食事制限からの解放～

太らない身体を作るため、リバウンドの原因となる過度な制限は必要ありません。「頑張っているのに痩せない・どうせリバウンドする」と諦めていた方にこそ

リアルボディ監修『奇跡のメソッド』を体感していただけます。





リアルボディ体験者様の実績

3. 病院内での講演実績が裏付ける「確かな信頼」

幅広い年齢の方が効果を実感！

リアルボディのトレーナーは、病院内での講演会も担当しており 、生活習慣病予防や基礎代謝向上のメカニズムについて、医療現場での知見に基づいた指導を行っています 。運動初心者の女性を中心に、4年で15店舗まで拡大した実績がその信頼を証明しています 。

医療機関での講演会も開催

◆山形店・店長 軽部利樹より

はじめまして！リアルボディの軽部です！ご縁に感謝しながら、お一人おひとりに寄り添ったサポートを大切にしています。 リアルボディ山形店では、ダイエット・筋力アップ・引き締め・姿勢改善・肩こりや腰痛のお悩みまで、幅広く対応しています。 そして何より、会員の皆様のことが本当に本当に大好きです そんな大切な皆様と、一緒に変わっていける時間が僕のやりがいです。

山形店・店長 軽部利樹より







■ 店舗情報：リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

駐車場完備...

主なサービス：完全個室パーソナルトレーニング、食事管理サポート（無料）

対応可能なお悩み：ダイエット、産後ダイエット、膝痛・腰痛の改善、健康維持

お支払い：現金、クレジットカード、PayPay対応

■ 会社概要

会社名：株式会社リアルボディRグループ

本社所在地：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

公式サイト：https://personalgym-realbody.com/

山形店WEBサイト：https://personalgym-realbody.com/(https://personalgym-realbody.com/iwaki/)yamagata/(https://personalgym-realbody.com/iwaki/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

リアルボディ山形店（担当：軽部）

TEL：080-7447-7622(#)

公式サイトより無料体験・カウンセリング随時受付中



■ 体験申込サイト

https://realbodyn-yoyaku.com/_taiken_form/?_gl=1*1hej1p7*_gcl_au*MTkxNTQ3OTk5NC4xNzczMjIzNTM3*_ga*MTQ2Nzg1MDM5LjE3NTc2NDczMDc.*_ga_FYTXM5B17M*czE3NzUwMTA4MzEkbzE3MCRnMSR0MTc3NTAxMDgzNyRqNTQkbDAkaDA





パーソナルジムリアルボデイRグループ店舗一覧



▽宮城県

■リアルボディ長町店

住所：宮城県仙台市太白区大野田3丁目11-34-103(#) 第二横山ハイツ

■リアルボディ長町駅前店

住所：宮城県仙台市太白区長町3-3-9 39ビルディング303

■リアルボディ泉東口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央4丁目11-6 啓進ビル4階

■リアルボディ泉西口店

住所：宮城県仙台市泉区泉中央1丁目35-3 ネオハイツ泉中央

■リアルボディ卸町店

住所：宮城県仙台市宮城野区銀杏町35-8 小野ビル3階

■リアルボディ多賀城店

住所：宮城県多賀城市高橋3丁目11-22 鈴木ビル102

■リアルボディ石巻店

住所：宮城県石巻市大街道北1丁目1-16 かじやビル1F

■リアルボディ岩沼店

住所：宮城県岩沼市大手町9-6 第一マサキビル1階

▽山形県

■リアルボディ山形店

住所：山形県山形市あかねヶ丘2丁目16-9 国井商店ビル2階

▽福島県

■リアルボディ郡山店

住所：福島県郡山市駅前2丁目3-9 東京萬ビル301

■リアルボディいわき店

住所：福島県いわき市平大町20-5 小宅テナント2階西

▽青森県

■リアルボディ八戸店

住所：青森県八戸市沼館1丁目2-21 ウエスタンビル2階

▽千葉県

■リアルボディ北習志野店

住所：千葉県船橋市習志野台3丁目18-9 フラワービル2階

■リアルボディ松戸八柱店

住所：千葉県松戸市稔台1丁目1-2 祥城ビル1階

■リアルボディ四街道店

住所：千葉県四街道市四街道2丁目2-7 ラインヴィラ四街道2階

本プレスリリースに記載の内容は、2026年4月1日現在の情報です 。