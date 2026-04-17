【デスクが広くなる！】モニターに固定するORICOのクランプ式USBハブが32%OFF。もうポート探しで迷わない！

深圳市奥睿科电子商务有限公司

「USBメモリを刺すたびに、PCの裏側に手を伸ばすのが面倒…」 「ハブがデスクの上で動いて邪魔になる…」

そんなデスク周りのストレスを解消してくれる画期的なアイテム、**ORICOのクランプ式USBハブ（MH5PC）**が、期間限定のビッグセールを開催中です！

ORICO クランプ式ハブ MH5PC の魅力

画期的なクランプ固定式： モニターの縁やデスクの端（厚さ10mm～32mm）にしっかり固定。片手でスッとUSBを抜き差しでき、デスクスペースも一切占領しません。

10Gbpsの超高速データ転送： USB 3.2 Gen2対応で、大容量の動画や写真も一瞬で転送完了。従来のUSB 3.0（5Gbps）の2倍のスピードを誇ります。

便利な5-in-1拡張： * USB-A 3.2 ×2

USB-C 3.2 ×1

SD/TFカードスロット（同時読み取り可能）

選べる電源供給（バスパワー/セルフパワー）： 5V USB-C給電ポートを搭載しているため、消費電力の大きい外付けHDDなどを接続しても安定して動作します。

自由度の高い1mケーブル： デスクトップPCを足元に置いている方でも、余裕を持って手元までポートを持ってくることが可能です。

こんな人に特におすすめ！

デスクトップPC・一体型PCユーザー： 本体のポートが使いにくい場所にある方。

デスクをスッキリさせたいミニマリスト： ハブを固定することで配線をまとめ、机の上を広く使いたい方。

カメラユーザー： SDカードを頻繁にPCに取り込むフォトグラファー。

【期間限定】32%OFF セール情報

利便性とスピードを兼ね備えたこの人気モデルが、今なら3,000円を切る大特価で購入できます！

通常価格： \3,999

割引率： 32% OFF (特選タイムセール)

割引後価格：\2,735

⏰ キャンペーン期間： 2026年4月13日 ～ 2026年4月25日 23:59 (JST) まで

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総評：一度使うと戻れない「固定式」の快感

普通のUSBハブはケーブルに引っ張られて動いてしまいがちですが、クランプで固定されているだけでこれほど快適になるとは驚きです。10Gbpsの速度も相まって、実用性は満点。セール期間中の今がチャンスです！