今季も開催！『ふくおか平日おトク旅』観光キャンペーン、グットリで始まるばい♪
せっかくの旅行、行列に並ぶよりも、ゆっくりと街の空気を感じたい。そんな大人な旅を叶えるのが、福岡県が実施する観光支援策「ふくおか平日おトク旅」です。日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、本キャンペーンを最大限に活用できるツアーを販売。平日のゆとりある福岡を、どこよりも賢く満喫するための新しい旅の形を提案します。
「うまかもん」食べに、福岡行こうや！
博多ラーメンに水炊き、明太子…うまかもんいっぱいあるけん！
暖かくなるこの季節は、屋台めぐりも気持ちよかよ～。
食べ歩きが楽しい福岡旅、今がチャンスばい！
■ キャンペーン概要
【対象期間】：2026年5月7日(木) ～ 2026年7月17日(金)
上記期間の平日に宿泊する分 、7月18日（土）チェックアウト分まで
(SKYMARKは出発の5日前まで、FDAは出発の３日前まで受付しております！)
※休日（土曜日）の宿泊はキャンペーン対象外です。
※宿泊を伴わない日帰り旅行はキャンペーンの対象外です。
※支援金の予算が消化され次第、予告なく販売を終了します。
【適用額】
宿泊・旅行代金の20％を割引！（1人・1泊あたり最大3,000円まで）
※福岡市、北九州市の宿泊は対象外です。
【ツアー参考価格】
羽田発福岡行き1泊2日（3名1室）：お一人様あたり 24,700円～
詳細を見る :
https://www.good-trip-ex.com/pickup/382/detail/?mediacd=106
(C)福岡県観光連盟
詳細を見る :
https://www.good-trip-ex.com/pickup/258/detail/?mediacd=106
■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる
今回のセールに加え、公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。
グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr
1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。
2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）
3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。
【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】
グットトリップエクスプレス
電話：092-431-8866
メールアドレス：htc@good-trip-ex.com
営業時間：10：00～17：00（月～金）
休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）