今季も開催！『ふくおか平日おトク旅』観光キャンペーン、グットリで始まるばい♪

日本空輸株式会社

せっかくの旅行、行列に並ぶよりも、ゆっくりと街の空気を感じたい。そんな大人な旅を叶えるのが、福岡県が実施する観光支援策「ふくおか平日おトク旅」です。日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）が運営する旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』は、本キャンペーンを最大限に活用できるツアーを販売。平日のゆとりある福岡を、どこよりも賢く満喫するための新しい旅の形を提案します。

「うまかもん」食べに、福岡行こうや！

博多ラーメンに水炊き、明太子…うまかもんいっぱいあるけん！

暖かくなるこの季節は、屋台めぐりも気持ちよかよ～。

食べ歩きが楽しい福岡旅、今がチャンスばい！

■ キャンペーン概要

【対象期間】：2026年5月7日(木) ～ 2026年7月17日(金)

上記期間の平日に宿泊する分 、7月18日（土）チェックアウト分まで

(SKYMARKは出発の5日前まで、FDAは出発の３日前まで受付しております！)

※休日（土曜日）の宿泊はキャンペーン対象外です。

※宿泊を伴わない日帰り旅行はキャンペーンの対象外です。

※支援金の予算が消化され次第、予告なく販売を終了します。

【適用額】

宿泊・旅行代金の20％を割引！（1人・1泊あたり最大3,000円まで）

※福岡市、北九州市の宿泊は対象外です。

【ツアー参考価格】

羽田発福岡行き1泊2日（3名1室）：お一人様あたり 24,700円～

詳細を見る :https://www.good-trip-ex.com/pickup/382/detail/?mediacd=106

(C)福岡県観光連盟詳細を見る :https://www.good-trip-ex.com/pickup/258/detail/?mediacd=106

■「グットリアプリ」で、旅はもっとお得で楽しくなる

今回のセールに加え、公式アプリ「グットリアプリ」では、旅行がもっとお得で楽しくなる様々なクーポンをご用意しています。

グットリアプリ：https://yappli.plus/good-trip-exapp_pr

1．アプリ限定クーポン（常時配信） アプリをダウンロードいただいたユーザー様は、いつでもお得な旅行をお申し込みいただけます。

2．バースデークーポン（10％OFF） お誕生月の1日に、特別な割引クーポンをプレゼントします。（※会員情報に生年月日のご登録が必要です）

3．運試しお得くじ1日1回挑戦できるゲーム機能です。くじに当選すると、旅行に使えるお得なクーポン (最大7％OFF)を獲得できます。

【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】

グットトリップエクスプレス

電話：092-431-8866

メールアドレス：htc@good-trip-ex.com

営業時間：10：00～17：00（月～金）

休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）