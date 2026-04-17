One Bangkokが「Sunsational Songkran Festival 2026」を開催 ‐バンコク中心部にあるサマーウオーターパークで喜びが弾け、生命の活力を呼び起こす

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【バンコク（タイ）2026年4月17日Dataxet＝共同通信JBN】バンコクの中心部にある世界的なライフスタイルデスティネーションのOne Bangkok（ワン・バンコク）は、わくわくするような旅行、ダイニング、ショッピング体験を提供する「Summer Oneder 2026」キャンペーンを開催し、成功を収めました。そのハイライトとなったのは「One Bangkok Sunsational Songkran Festival」で、滝のように流れ落ちる水と生き生きとした植物に囲まれ、生命のリズムを再び呼び起こしました。バンコク中心部は水、鮮やかな色彩、アート、文化、音楽が融合した、没入型夏のウオーターパークへと姿を変え、来場者たちは2026年4月10日から15日までの6日連続で夏のプロモーションや、タイを代表する57人以上のアーティストによるライブコンサートを堪能しました。本イベントは「THE AWAKENING OF WATER（水の目覚め）」で幕を開け、水を、生命を支える重要な力、都市の原動力、そして再生の象徴として表現しました。

このフェスティバルは、3つのテーマを通じて、生命のリズムを深く感じる体験を来場者に提供しました。それは水の流れや植物を象徴するMovement（動き）、持続可能な成長と自然の美を表すFloral Expressions（花の表現）、厳選されたアクティビティーを通して人々を結びつけるVibrant Energy（活気に満ちたエネルギー）の3テーマです。

▽6日間にわたる爽快な見どころとアクティビティー

One Bangkok ParkのSunsational Paradiseには、あらゆる年齢層が楽しめる活気あふれるウオーターパークがあり、以下のような施設を揃えました。

＊Installation：水のリズムと同期した照明が、巨大な花々の輝きをさらに引き立てました。

＊The Summer Rain Tunnel：動きに反応する霧のトンネルです。爽快な気分、そして写真撮影のチャンス。

＊The Whimsical Water Park：厳格な安全と水質の管理が行き届いた、幼児向けの「Little Bloom」と12歳までの子ども向け「Sunshine Wave」がある、バンコク中心部のプレーエリアです。

＊Sunset Grove：サンラウンジャーやリモコン操作のボートがあるプールサイドエリア。

＊Sunset Social Club：活気のある雰囲気の中でドリンクや軽食を楽しめるラウンジエリア。

Summer Sound Stageでは、6日間にわたり著名アーティストによるコンサートが開催されました。

The Storeys Squareでは、来場者はアート、文化、ワークショップなどを楽しみました。

＊Summer Craft Studios：パフォーマンスステージやミニCDキーホルダー用のフォトブースを備えたクリエーティブ・ハブ。ペーパーフラワークラフト、インヘラーデコレーション、ファンペインティングなどのワークショップも開催。また、Vintage Photo Studio by Chaya Nitikornでは、来場者がタイの伝統衣装を着て思い出の写真を撮影しました。

＊「Troops」のライブパフォーマンスや著名アーティストによる音楽が会場の雰囲気を盛り上げました。

＊Floral Blessing Gardenでは、開運を願う伝統的な仏像の沐浴（Buddha Bathing）が行われました。

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Source: One Bangkok