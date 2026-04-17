リギングとウェビングスリング市場、2031年に39.85億ドル - CAGR 6.0%で成長する「見えない基盤投資」
リギングとウェビングスリングとは、重量物を安全に吊り上げ・移動・据付するための「吊り具一式」と「繊維ベルト式スリング」を中核とする製品領域である。リギングは、シャックル、フック、アイボルト、チェーン、ワイヤロープ、リング類などを組み合わせ、荷重を吊上げ機器へ確実に伝達し、姿勢や荷重配分を制御する役割を担う。ウェビングスリングは高強度繊維の帯材で構成され、軽量で取り回しが良く、荷傷みを抑えつつ現場作業の生産性を高める点に価値がある。両者は単体で完結する製品ではなく、定格荷重、使用角度、摩耗・損傷、温度・薬品影響、点検・交換といった運用条件を含めて安全が成立する「運用一体型の安全部材」である。ゆえに本領域は、調達品でありながら、現場の稼働率と事故リスクを左右する“見えない基盤投資”として位置づくのである。
安全投資が累積する市場構造：市場主要特性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界リギングとウェビングスリング市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/34781/rigging-and-webbing-slings）によると、グローバルのリギングとウェビングスリング市場は、2025年から2031年の予測期間にCAGR6.0%で推移し、2031年までに市場規模は39.85億米ドルに達すると予測されている。この市場の特徴は、景気循環の波を受けつつも、需要が「増設」だけでなく「更新」によって継続的に積み上がりやすい点にある。吊り具・スリングは使用による摩耗・損傷が避けられず、点検での判定や安全基準への適合が更新需要を形成するため、単発案件よりも運用に根差した需要が生まれる。さらに、到達市場規模が明示されることは、サプライチェーンの継続供給と品質の安定が前提として織り込まれていることを意味する。市場は「高機能化」だけで動くのではなく、現場の安全運用を成立させるための反復購買と標準化が、市場の底流を太くする構造を持つのである。
“止められない現場”の増加にある：客観的成長背景
本領域の成長背景は、吊り作業が単なる補助工程ではなく、プロジェクトのクリティカルパスに組み込まれやすくなっている点にある。工期短縮、作業員不足、現場の多拠点化が進むほど、吊り具・スリングに求められるのは「強度」ではなく「再現性と確実性」である。点検・記録・交換が運用として定着すれば、調達は都度の判断から標準仕様へ移行し、需要は案件依存から運用依存へ変わる。加えて、事故が起きたときの影響が拡大しやすい環境では、現場は“安全の説明責任”を前提に、選定根拠と管理手順を整える方向へ収斂する。こうした構造変化は、CAGRと到達市場規模という形で中期の拡大見通しが提示されることと整合する。すなわち市場の伸びは、派手な用途ブームよりも、止められない現場が求める運用標準の浸透によって支えられるのである。
図. リギングとウェビングスリング世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347220/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347220/images/bodyimage2】
図. 世界のリギングとウェビングスリング市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
中核が見える分散競争：主要企業分析
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、世界的な主要製造業者にはKito Crosby、Juli Sling Co., Ltd、WireCo WorldGroup、Certex、RUD Ketten、Bishop Lifting Products、PFEIFER、Shandong Shenli Rigging、Franklin Offshore Group、Dolezychなどが含まれている。さらに2025年、トップ5企業は売上ベースで約40.0%、トップ10企業は約53.0%の市場シェアを占めたとされる。ここで読み取れる競争の本質は、完全な寡占ではない一方で、一定の中核プレイヤーが市場の信頼基盤を形成している点にある。吊り具・スリングは、定格表示や品質の一貫性だけでなく、現場での採用実績、品揃え、供給安定性、周辺部材との互換性が評価されやすい。上位の占有率が示すのは、単なる価格競争ではなく、供給責任と現場適用力が需要を引き寄せる構造である。結果として本市場は、多数の供給者が存在しても、信頼と運用整合を提示できる企業へ需要が寄りやすい競争地図を持つのである。
安全投資が累積する市場構造：市場主要特性
LP Information調査チームの最新レポートである「世界リギングとウェビングスリング市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/34781/rigging-and-webbing-slings）によると、グローバルのリギングとウェビングスリング市場は、2025年から2031年の予測期間にCAGR6.0%で推移し、2031年までに市場規模は39.85億米ドルに達すると予測されている。この市場の特徴は、景気循環の波を受けつつも、需要が「増設」だけでなく「更新」によって継続的に積み上がりやすい点にある。吊り具・スリングは使用による摩耗・損傷が避けられず、点検での判定や安全基準への適合が更新需要を形成するため、単発案件よりも運用に根差した需要が生まれる。さらに、到達市場規模が明示されることは、サプライチェーンの継続供給と品質の安定が前提として織り込まれていることを意味する。市場は「高機能化」だけで動くのではなく、現場の安全運用を成立させるための反復購買と標準化が、市場の底流を太くする構造を持つのである。
“止められない現場”の増加にある：客観的成長背景
本領域の成長背景は、吊り作業が単なる補助工程ではなく、プロジェクトのクリティカルパスに組み込まれやすくなっている点にある。工期短縮、作業員不足、現場の多拠点化が進むほど、吊り具・スリングに求められるのは「強度」ではなく「再現性と確実性」である。点検・記録・交換が運用として定着すれば、調達は都度の判断から標準仕様へ移行し、需要は案件依存から運用依存へ変わる。加えて、事故が起きたときの影響が拡大しやすい環境では、現場は“安全の説明責任”を前提に、選定根拠と管理手順を整える方向へ収斂する。こうした構造変化は、CAGRと到達市場規模という形で中期の拡大見通しが提示されることと整合する。すなわち市場の伸びは、派手な用途ブームよりも、止められない現場が求める運用標準の浸透によって支えられるのである。
図. リギングとウェビングスリング世界総市場規模
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図. 世界のリギングとウェビングスリング市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
中核が見える分散競争：主要企業分析
LP Informationのトップ企業研究センターによれば、世界的な主要製造業者にはKito Crosby、Juli Sling Co., Ltd、WireCo WorldGroup、Certex、RUD Ketten、Bishop Lifting Products、PFEIFER、Shandong Shenli Rigging、Franklin Offshore Group、Dolezychなどが含まれている。さらに2025年、トップ5企業は売上ベースで約40.0%、トップ10企業は約53.0%の市場シェアを占めたとされる。ここで読み取れる競争の本質は、完全な寡占ではない一方で、一定の中核プレイヤーが市場の信頼基盤を形成している点にある。吊り具・スリングは、定格表示や品質の一貫性だけでなく、現場での採用実績、品揃え、供給安定性、周辺部材との互換性が評価されやすい。上位の占有率が示すのは、単なる価格競争ではなく、供給責任と現場適用力が需要を引き寄せる構造である。結果として本市場は、多数の供給者が存在しても、信頼と運用整合を提示できる企業へ需要が寄りやすい競争地図を持つのである。