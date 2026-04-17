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【株式会社リベンリ秋田】JAL・JR東日本共創プログラム「東日本、二地域暮らし」紹介イベントに仙北市移住体験事務局として、4月24日（金）出展
秋田県仙北市への二地域居住をサポート、移住経験者と地元社員が紹介
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、このたび、JALとJR東日本が共創する二地域居住の体験プログラム「東日本、二地域暮らし」の紹介イベント「鉄道と空で広がる”もう一つの暮らし”フェア」へ、仙北市移住体験事務局として参加いたします。
仙北市は本プロジェクトに参画しており、4月13日（月）より参加者の募集を開始しています。
■ 出展の目的と内容
「東日本、二地域暮らし」プログラムは、交通の垣根を超えて鉄道と航空が連携し、新たなライフスタイルとしての二地域居住を実践するための体験を提供しています。
当フェアでは、仙北市への二地域居住の魅力や、仙北市が提供する体験プログラムについて移住体験事務局のスタッフ2名が具体的にご紹介します。特に、二地域居住の体験プログラム「東日本、二地域暮らし」２回実施のうち１回は「仙北市移住体験事業」として利用できる点など、仙北市独自のメリットについて詳しく説明する予定です。
当日は、神奈川県から仙北市へ移住・起業した代表の櫻井と、生まれも育ちも仙北市の社員が直接皆様をお迎えし、移住に関する疑問・質問に丁寧にお答えいたします。
【イベント概要】
・イベント名／鉄道と空で広がる”もう一つの暮らし”フェア
・日時／2026年4月24日（金） 18:30〜21:00（予定）
・会場／TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub※通称Lish
（JR高輪ゲートウェイ駅 徒歩5分）
・参加費／無料・要事前申し込み
※イベント情報の詳細は下記リンクを参照ください。
https://www.takanawagateway-lish.com/event/detail/?id=1176
■ 参考情報
JAL「東日本、二地域暮らし」プログラム詳細
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/kantsuna/2chiiki/higashi-nihon/
JALふるさとむすび 東日本、二地域暮らし 秋田県仙北市
https://furumusu.jal.co.jp/plan/328
■問い合わせ
出展について／株式会社リベンリ秋田 TEL.050-3154-1002
「東日本、二地域暮らし」仙北市のプログラムについて／仙北市企画部まちづくり課TEL.0187-43-3315
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠）は、このたび、JALとJR東日本が共創する二地域居住の体験プログラム「東日本、二地域暮らし」の紹介イベント「鉄道と空で広がる”もう一つの暮らし”フェア」へ、仙北市移住体験事務局として参加いたします。
仙北市は本プロジェクトに参画しており、4月13日（月）より参加者の募集を開始しています。
■ 出展の目的と内容
「東日本、二地域暮らし」プログラムは、交通の垣根を超えて鉄道と航空が連携し、新たなライフスタイルとしての二地域居住を実践するための体験を提供しています。
当フェアでは、仙北市への二地域居住の魅力や、仙北市が提供する体験プログラムについて移住体験事務局のスタッフ2名が具体的にご紹介します。特に、二地域居住の体験プログラム「東日本、二地域暮らし」２回実施のうち１回は「仙北市移住体験事業」として利用できる点など、仙北市独自のメリットについて詳しく説明する予定です。
当日は、神奈川県から仙北市へ移住・起業した代表の櫻井と、生まれも育ちも仙北市の社員が直接皆様をお迎えし、移住に関する疑問・質問に丁寧にお答えいたします。
【イベント概要】
・イベント名／鉄道と空で広がる”もう一つの暮らし”フェア
・日時／2026年4月24日（金） 18:30〜21:00（予定）
・会場／TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub※通称Lish
（JR高輪ゲートウェイ駅 徒歩5分）
・参加費／無料・要事前申し込み
※イベント情報の詳細は下記リンクを参照ください。
https://www.takanawagateway-lish.com/event/detail/?id=1176
■ 参考情報
JAL「東日本、二地域暮らし」プログラム詳細
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/kantsuna/2chiiki/higashi-nihon/
JALふるさとむすび 東日本、二地域暮らし 秋田県仙北市
https://furumusu.jal.co.jp/plan/328
■問い合わせ
出展について／株式会社リベンリ秋田 TEL.050-3154-1002
「東日本、二地域暮らし」仙北市のプログラムについて／仙北市企画部まちづくり課TEL.0187-43-3315