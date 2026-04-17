AIエージェントがSalesforce DevOpsを革新 ― Copadoが文脈を理解する「Agentia(TM)」を発表

コパード株式会社

※本記事は2026年4月14日に米国で公開された リリース(https://www.copado.com/resources/blog/copado-introduces-agentia-tm-bringing-context-aware-ai-agents-to-salesforce-devops)を日本向けに編集・抄訳したものです。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。

シカゴ - 2026年4月14日 - ビジネスアプリケーション向けAI駆動型DevOpsのリーダーであるCopadoは、Salesforceファーストの360度デリバリーソリューション「Agentia(TM)」(エージェンティア)を発表しました。( https://www.copado.com/agentia )

Agentia(TM)は、文脈(コンテキスト)を理解するAIエージェントをソフトウェア・デリバリー・ライフサイクルに直接組み込むことで、チームがガバナンス、テスト、コントロールを維持しながら、エージェント時代のAgentforceを活用した迅速なリリースを実現できるよう支援します。

過去10年間、DevOpsは自動化、パイプライン、コラボレーションの向上を通じてソフトウェア・デリバリーを革新してきました。しかし現在、AIエージェントがコード生成・テスト実行・障害診断・リリース支援など、デリバリーのワークフローに直接参加し始めるという新たな転換期を迎えています。しかし、ほとんどのAIツールはデリバリーシステムの外部で動作しており、Salesforce環境を安全に操作するために必要な文脈（コンテキスト）が欠如しているだけでなく、エンタープライズコンプライアンスのための監査証跡やガバナンス・コントロールも提供されていません。

Agentiaは、ライフサイクルを理解するエージェントをワークフローに直接組み込み、組織固有のメタデータ、パイプライン、顧客提供のナレッジを文脈（コンテキスト）として与え、継続的かつ自動化されたテストを適用して品質を確保することで、このギャップを解消します。チームは、計画策定・コード作成・ドキュメント作成といった時間のかかるタスクを、完全な可視性とコントロールを維持したまま安全に委譲でき、開発者はより価値の高い業務に集中できるようになります。

Salesforce AgentExchange上のCopadoの既存DevOps基盤の上に構築されたAgentiaは、エージェントがSalesforceのメタデータ・依存関係・環境・パイプライン、およびテスト実施状況を理解することを可能にします。これにより、エージェントは単にプロンプトに応答するだけでなく、開発ライフサイクル全体を通じて意味のある、統制されたアクションを実行できるようになります。また、単なるAIアシスタントから文脈(コンテキスト)を理解するエージェントへと進化することで、Agentiaはエンタープライズシステム内でのAIエージェントの管理と統制に焦点を当てたDevOpsの次なる進化形「AgentOps」の基盤を築いています。

Copadoの最高経営責任者（CEO）であるテッド・エリオットは次のように述べています。

「AIアシスタントはこれまでも役立ってきましたが、その多くはデリバリーパイプライン内で行われている実際の作業とは切り離されていました。多くのベンダーがいまだにAI機能を試行錯誤している一方で、Agentiaは統制されたエージェントを本番のデリバリーワークフローに直接導入します。これにより、Copadoのお客様は、市場を席巻するために必要な規模・スピード・信頼を備えたAgentOpsイノベーションの主導権を握ることができます。」

Agentiaの進化に伴い、デリバリー環境とその中で活動するエージェントの両方に対してより深いオブザーバビリティ（可観測性）が導入され、チームはシステムの健全性を監視し、問題を早期に検出し、問題のより自律的な解決へと進むことが可能になります。

Copadoの最高製品責任者（CPO）であるラジット・ジョセフは次のように述べています。

「DevOpsからAgentOpsへの移行は、ソフトウェア・デリバリーにおける重要な進化であり、それを支えるプラットフォームの再発明を必要とします。Agentiaにより、私たちは単なるアシスタントを超え、専門化されたエージェントと人間が、単一の統制されたライフサイクル内で共創する『オーケストレートされたインテリジェンス・システム』へと移行します。独自のコンテキスト・グラフを活用することで、開発チームを手動プロセスから完全自律型の実行へと安全に移行させるために必要なガードレールと、深いメタデータ認識を提供します。」

Agentiaは本日より、Agentia AdvancedエディションおよびAgentia Proエディションとして、Copadoおよびそのグローバルパートナーエコシステムを通じて提供が開始されます。これはAgentOpsを実現するデリバリーモデルに向けた同社の最初の大きな一歩となります。初期リリースでは、エンタープライズのガバナンスとコントロールを維持しつつ、AIエージェントをSalesforceのデリバリーワークフローに直接組み込むための一連の機能が導入されています。

- Agentia Context Hub: メタデータ、依存関係、パイプライン、履歴を、ドキュメントやポリシーなどの顧客提供ナレッジと組み合わせることで、各Salesforce環境の文脈(コンテキスト)に基づいた理解を生成します。これにより、エージェントは実際のシステムや組織の状況を把握した上で業務を行えるようになります。- Agentia Agents: ワークフローのあらゆる段階（計画、構築、テスト、リリース、運用）に、ライフサイクルを理解する専門エージェントを組み込みます。これらは単に質問に答えるだけでなく、顧客のメタデータに特化した計画の作成、組織を理解した上でのコード作成、本番稼働に適したテストの生成と実行、リスクの特定、ドキュメントを伴うリリース準備などのアクションを実行します。- Orchestrate Agent: ユーザーにとってのメインエージェントとして機能し、専門エージェント間の活動を調整します。環境をまたがる多段階のワークフローを管理し、タスクが順序通りに、かつ組織のポリシーやガードレールに沿って実行されるようにします。- 組み込みガバナンス: 自動テスト、承認ゲート、完全な監査証跡、ロールベースのアクセス制御など、すべてのエージェントワークフローにポリシー駆動型のコントロールを適用します。- Agentia Studio: 企業が信頼できるAIワークフローと自律型エージェントを構築することを支援します。Studioは、技術的負債の特定と解決、インシデントになる前のデリバリーのボトルネックの表面化、組織のメタデータや標準から直接カスタムAgentforceエージェントの構築など、企業が今日直面している現実世界の課題を解決します。AIエージェントを構造化されたワークフローロジック、承認、ガードレールと組み合わせることで、チームは予測可能性、コントロール、エンタープライズ対応を損なうことなく、複雑な業務を自動化できます。

「AIから一般的な回答を得るのではなく、私のSalesforce実装に合わせた回答が得られます。これまでにない画期的なものです。」

- ジョー・ハウエルズ氏（AXA Health、プリンシパル・プロダクト・エンジニア）

「Agentiaの導入により、可視性の向上、自動チェック、環境間の同期の改善が図られ、デプロイメントの全体的な品質が向上しました。チームの生産性も向上し、開発者はトラブルシューティングに費やす時間を減らし、実際の機能開発やイノベーションに集中できるようになりました。」

- エリセラ・トローシュパ氏（L-founders、DevOpsエンジニア）

詳細については、こちら(https://www.copado.com/agentia)をご覧ください。

なお、日本におけるAgentiaの提供開始は、2026年下期以降を予定しています。

Copadoについて

Copadoは、Salesforceおよびビジネスアプリケーション向けAI駆動型DevOpsおよびAgentOpsのリーダーです。Insight Partners、SoftBank、IBM、Capgemini、Salesforce Venturesなどの支援を受け、Copadoは組織がスピード、信頼、ガバナンスを持ってソフトウェアを構築、テスト、リリース、運用できるよう支援します。統制されたAIエージェントをSalesforceのデリバリーライフサイクルに導入するソリューション「Agentia(TM)」の発表により、Copadoは企業がDevOpsからAgentOpsへと進化するのを支援しています。

Coca-Cola、Medtronic、T-Mobile、Volkswagenを含む1,750以上のグローバルブランドがCopadoを使用してデジタル変革を加速させており、リリース頻度の20倍向上、ダウンタイムの95%削減、テストの10倍高速化、生産性の20%向上を実現しています。

2025年1月には、サンブリッジパートナーズとの合弁によりコパード株式会社を設立し、日本市場への本格展開を開始しました。

会社名： コパード株式会社

所在地： 東京都千代田区丸の内1丁目1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F

設 立： 2025年1月

代表者： 代表取締役 舟越 美宝

HP: https://www.copado.com/jp

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/copado-japan/

X: https://x.com/CopadoJapan

【本件に関するお問い合わせ先】

コパード株式会社 お問い合わせ窓口 contact.jp@copado.com