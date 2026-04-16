ビデオ伸び計：2031年に0.79億米ドル、精密材料評価のデジタル化が市場を再定義
ビデオ伸び計は、非接触式の光学システムである。力学試験中に 1 台または複数台のカメラで試験片の表面特徴やマーカーを追跡することで、試験片のひずみ、伸び、変位を測定する。試験片に物理的に刃状治具やクリップ式ゲージを取り付けるのではなく、ビデオ伸び計は連続的に画像を記録し、画像処理アルゴリズムを用いて基準点（標点）間の距離変化を算出することで、リアルタイムにひずみを求める。
業界発展特徴：精密・非接触・デジタル化が牽引する進化
ビデオ伸び計市場は、非接触測定・高精度解析・デジタル化統合という三つの潮流が同時に進行する特徴的な発展段階にある。従来の接触式測定器では困難であった材料表面の損傷や滑りといった誤差要因が排除され、カメラ光学系とAI／ソフトウェア処理の進化により、微小変位や高ひずみ条件下でも高い再現性を維持できるようになっていることが業界の大きな強みである。また多くのシステムがISO規格やASTM規格と互換性を持ち、グローバルな品質保証基準に対応している点も市場拡大を加速している。さらに、産業界全体でのデジタル化・自動化の進展は、試験機とのインテグレーションやリアルタイムデータフィードのニーズを高め、単なる計測装置からデータドリブンな試験インフラへと位置づけを変えつつある。材料科学、電池材料研究、先進複合材料、そして微小構造評価など、テクノロジー要求が高い分野ほどビデオ伸び計の需要が強く、精密計測とスマートラボ環境の両立が業界発展のキードライバーとなっている。
市場規模：堅調な成長が見込まれるグローバル市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ビデオ伸び計市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/583592/video-extensometers）によると、グローバルのビデオ伸び計市場は2025～2031年の予測期間に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2031年までに市場規模が約 0.79億米ドルに達すると予測される。この成長は、新素材の研究需要、品質保証プロセスの高度化、非接触計測への置換など複数の需要要因が重なった結果であり、特に研究開発用途と先端製造分野での普及が寄与する見込みである。また最新の市場調査では、世界市場は2024年に約0.57 億米ドル規模であり、北米とアジア太平洋が主要な成長地域となっていることが確認されている。北米市場は2024年時点で約24.7%のシェアを占め、中国市場は22.6%と大きな存在感を示していることから、地域競争力と産業需要の両面で活発な局面を迎えている。こうした市場規模データは、意思決定層が成長ポテンシャルを評価する際の重要な判断材料となり、2031年までの持続的な市場拡大がほぼ確実視されている点を裏付けている。
図. ビデオ伸び計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347127/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347127/images/bodyimage2】
図. 世界のビデオ伸び計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生?商：競争を牽引するグローバルリーダー
ビデオ伸び計市場は比較的集中した競争構造を持ち、世界的な主要メーカーが市場の大部分を占める。LP Informationによると、Zwick Roell、Instron、AMETEK.Inc、Shimadzu、MTS System、LINCONST TECH、Epsilon Tech、X-Sight Sro、Imetrum、Shenzhen Haythamなどが主要なプレーヤーとして挙げられ、2024年には上位5社で売上ベース約64.0%の市場シェアを確保したことが確認されている。これらの企業は、素材試験機器全般のポートフォリオと高度な伸び計技術を組み合わせることで、市場内での差別化競争を展開している。また、個々の企業は自社ブランドの精密映像計測技術に独自性を持たせることで、特定用途や規格対応の競争優位を築いており、その結果として製品ラインナップや地域サービスネットワークの広がりが市場シェア争いに直結している。さらに、これら企業の技術ロードマップは一般試験機能の拡張だけでなく、ソフトウェア統合、AI支援解析、高解像度撮像技術といった次世代機能の開発にも重点が置かれており、競争環境は技術革新主導型へとシフトしている点が注目される。
業界発展特徴：精密・非接触・デジタル化が牽引する進化
ビデオ伸び計市場は、非接触測定・高精度解析・デジタル化統合という三つの潮流が同時に進行する特徴的な発展段階にある。従来の接触式測定器では困難であった材料表面の損傷や滑りといった誤差要因が排除され、カメラ光学系とAI／ソフトウェア処理の進化により、微小変位や高ひずみ条件下でも高い再現性を維持できるようになっていることが業界の大きな強みである。また多くのシステムがISO規格やASTM規格と互換性を持ち、グローバルな品質保証基準に対応している点も市場拡大を加速している。さらに、産業界全体でのデジタル化・自動化の進展は、試験機とのインテグレーションやリアルタイムデータフィードのニーズを高め、単なる計測装置からデータドリブンな試験インフラへと位置づけを変えつつある。材料科学、電池材料研究、先進複合材料、そして微小構造評価など、テクノロジー要求が高い分野ほどビデオ伸び計の需要が強く、精密計測とスマートラボ環境の両立が業界発展のキードライバーとなっている。
市場規模：堅調な成長が見込まれるグローバル市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ビデオ伸び計市場の成長予測2026～2032 」（https://www.lpinformation.jp/reports/583592/video-extensometers）によると、グローバルのビデオ伸び計市場は2025～2031年の予測期間に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長し、2031年までに市場規模が約 0.79億米ドルに達すると予測される。この成長は、新素材の研究需要、品質保証プロセスの高度化、非接触計測への置換など複数の需要要因が重なった結果であり、特に研究開発用途と先端製造分野での普及が寄与する見込みである。また最新の市場調査では、世界市場は2024年に約0.57 億米ドル規模であり、北米とアジア太平洋が主要な成長地域となっていることが確認されている。北米市場は2024年時点で約24.7%のシェアを占め、中国市場は22.6%と大きな存在感を示していることから、地域競争力と産業需要の両面で活発な局面を迎えている。こうした市場規模データは、意思決定層が成長ポテンシャルを評価する際の重要な判断材料となり、2031年までの持続的な市場拡大がほぼ確実視されている点を裏付けている。
図. ビデオ伸び計世界総市場規模
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図. 世界のビデオ伸び計市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要生?商：競争を牽引するグローバルリーダー
ビデオ伸び計市場は比較的集中した競争構造を持ち、世界的な主要メーカーが市場の大部分を占める。LP Informationによると、Zwick Roell、Instron、AMETEK.Inc、Shimadzu、MTS System、LINCONST TECH、Epsilon Tech、X-Sight Sro、Imetrum、Shenzhen Haythamなどが主要なプレーヤーとして挙げられ、2024年には上位5社で売上ベース約64.0%の市場シェアを確保したことが確認されている。これらの企業は、素材試験機器全般のポートフォリオと高度な伸び計技術を組み合わせることで、市場内での差別化競争を展開している。また、個々の企業は自社ブランドの精密映像計測技術に独自性を持たせることで、特定用途や規格対応の競争優位を築いており、その結果として製品ラインナップや地域サービスネットワークの広がりが市場シェア争いに直結している。さらに、これら企業の技術ロードマップは一般試験機能の拡張だけでなく、ソフトウェア統合、AI支援解析、高解像度撮像技術といった次世代機能の開発にも重点が置かれており、競争環境は技術革新主導型へとシフトしている点が注目される。