IRIS Optronics、超高反射率のフルカラー・コレステリック液晶電子ペーパーと手のひら静脈認識を統合した新型ヒューマン・マシン・インターフェース・ディスプレイを発表

台南、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- コレステリック液晶ディスプレイ（ChLCD）技術の革新を牽引するIRIS Optronicsは、新たなブレークスルーとして、超高反射率のフルカラーChLCD電子ペーパーおよび赤外線による手のひら静脈パターン認識を統合した新しいヒューマン・マシン・インターフェース・ディスプレイを発表しました。



虹彩光電は技術をさらに高度化し、掌静脈認識を組み込んだ新たなヒューマン・マシン・インターフェースを発表するとともに、ChLCD電子ペーパーの反射率を50％以上へと向上させた（写真はIRIS Optronics 会長兼CEOの廖奇璋（Albert Liao）博士）



これらの革新は、ChLCDベースの応用分野の大幅な拡大を示すものであり、最近閉幕したタッチ台湾2026（Touch Taiwan 2026）展示会において披露され、複数の業界パートナーから高い関心を集めました。特に、高反射率のフルカラー電子ペーパーは大きな注目を集めるとともに、手のひら静脈認識対応インターフェースは、安全性と知能性を備えたディスプレイ用途における新たな方向性を示し、IRIS Optronicsの継続的なイノベーション推進力を示しました。

反射率50％超を実現したフルカラーChLCDのブレークスルー

「フルカラーChLCD電子ペーパーは、ディスプレイ業界において急速に拡大する有望分野を代表しています。当社はChLCD技術の高度化を継続的に推進し、ディスプレイの反射率を50％超へと高めることに成功しました」と、IRIS Optronicsの会長であるDr. Albert Liaoは述べました。「材料の精密な最適化とキラリティー工学を通じて、この電子ペーパーは周囲光を最大限に活用し、屋内環境や悪天候、夜明けや夕暮れといった低照度条件下でも、輝度、色彩の鮮やかさ、および視認性を大幅に向上させます。このブレークスルーは、視覚性能の向上にとどまらず、屋外やエネルギー制約のある環境における電子ペーパーの適用範囲を拡大し、持続可能なディスプレイ・ソリューションに新たな可能性をもたらします。」

次世代の安全なインタラクションを実現するChLCD一体型手のひら静脈認識

独自のフルカラーChLCDプラットフォームを基盤として、IRIS Optronicsは赤外線による手のひら静脈パターン認識技術を統合した新世代のヒューマン・マシン・インターフェースを発表しました。

本システムは、電子ペーパーの双安定性および低消費電力といった特長を維持しつつ、ChLCDの光透過特性を活用することで、Himax Technologiesとの協業により開発された赤外線センシング機能を統合しています。

手のひら静脈認証は、皮膚の下にある固有の血管パターンを利用します。ディスプレイから手のひらに向けて赤外線が照射されると、静脈血中の脱酸素ヘモグロビンが赤外線を吸収し、その結果、本人確認のための固有の血管パターン画像を取得することが可能になります。

指紋認証や顔認証などの従来の生体認証方式と比較して、手のひら静脈パターンは極めて偽造が困難であり、より高いレベルの安全性と信頼性を提供します。

本人確認が完了すると、本システムは個別最適化されたコンテンツ配信を可能にし、スマートシティの公共ディスプレイやターゲティング広告から、会員制クラブや各種施設などのプライベート空間におけるセキュアな入退室管理まで、幅広い用途に対応します。

統合型エコシステム連携によるスマートディスプレイの高度化

サプライチェーンパートナーおよび異分野技術との統合を通じて、IRIS Optronicsはヒューマン・マシン・インターフェース・ソリューションの安全性、エネルギー効率、そして知能化を継続的に向上させています。

同社は、より高精度かつ持続可能なスマートディスプレイ技術の提供を目指し、次世代のAI駆動型インタラクティブディスプレイ用途を支える重要な担い手としての地位確立を図っています。

[IRIS Optronicsについて］

IRIS Optronicsは2012年に台湾の台南市で設立され、独自のフルカラーChLCD電子ペーパー技術を開発しています。同社は、超広色域ディスプレイ、高度なオプトエレクトロニクス統合ソリューション、モジュラー・ラージフォーマット・システムを提供しています。その用途は、交通、ヘルスケア、小売、ライフスタイル、アート、教育など多岐にわたり、都市や産業が持続可能な「グリーン・ディスプレイ」ソリューションへと移行する支援をしています。IRIS Optronicsは、そのコアバリューである「誠実、責任、革新、共創」に基づき、グローバルな電子ペーパーエコシステムを構築し、材料、装置、IC設計、システム統合の各分野のパートナーに力を与えることで、商業的成功とESGインパクトの両方を推進しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com