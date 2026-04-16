ソロキャンパー向けコンパクトギアブランド「conifer cone(コニファーコーン)」を展開する田中文金属株式会社(本社：大阪府大阪市城東区、代表取締役：田中淳仁)は、同ブランドのフラグシップモデルである折りたたみ二次燃焼ストーブをリニューアル。手のひらサイズの携行性に高い燃焼性能とタフに使える剛性を備えたコンパクトストーブ「パイロキューブ」を発売します。また同時に、同ブランドのギアが全て収まる専用ギアケース「ギアドック2」も発売します。





折りたたみ二次燃焼ストーブ「パイロキューブ」





■パイロキューブ：コンパクトでも火力と剛性をあきらめないウッドストーブ

パイロキューブは、約1.4Lの大きな燃焼庫と二次燃焼構造により、そのサイズからは想像できない力強い火力を発揮します。太い薪をカットした“かたまり燃料”や、着火しにくい木炭や木質ペレットまでしっかり燃やし切る燃焼性能を備え、ゴトク一体型フレームは耐荷重10kgを確保。コンパクトストーブでありながら、この火力と剛性はもはや焚き火台と呼べるレベル。ミニマル装備でも本格的な焚き火や調理ができる、ソロキャンプ向けの実用モデルです。





たたむと厚みわずか25mm





■厚さわずか25mmの携行性と、たった3秒で設置できる組み立て不要の一体型ストーブ

高い火力と剛性を備えながら、折りたたむとわずか25mm という薄さに収まる携行性も魅力です。部品がバラバラにならない一体構造を採用し、展開も収納もワンアクションで完了。バックパックの隙間にもすっと差し込める扱いやすさで、ソロキャンプの装備を軽快にしてくれます。さらに、傷みやすい底板は交換式とし、長く使い続けられる耐久性も確保しました。(交換用の底板は別売り)





たった3秒で設置完了。面倒な組み立て不要の一体型





■小さなボディに詰め込んだ燃える工夫

パイロキューブの力強い炎を生みだす仕組みは、折りたたみ式ながら内部を二層に分けた独自構造にあります。燃焼中に煙として逃げた可燃ガスに、もう一度熱い空気を当てて再び燃やす“二次燃焼”を促すことで、煙を抑えつつ効率よく火力を引き出します。どの程度の空気量なら一次燃焼と二次燃焼が途切れずつながるのか、試作と実験を重ねて吸気バランスを調整。携行性を保ちながら、しっかり燃えて頼れる炎を生み出すための工夫を詰めこみました。





美しい二次燃焼の炎





■ギアドック2：コニファーコーンのギアをまとめて収納

ギアドック2は、パイロキューブをはじめ、ロックトング、バタフライソー、ローストマスターなど、コニファーコーンのギアをまとめて収納できるキャリーバッグです。各ギアのサイズに合わせたポケット配置により、必要な装備をひとまとめにでき、ソロキャンプの準備と撤収をスムーズにします。開口部が大きく開く構造で、中身の出し入れがしやすい点も特徴です。





モノトーンでシンプルなデザイン





■デザインはシンプルに、使い勝手はさらに向上

外観はよりシンプルに、内側はより扱いやすく。新設したメッシュポケットはファイヤースターターや焚き付けなどの小物収納に。視認性も高く、必要なものをすぐに取り出せます。さらに、外側のアジャストベルトにより高い固定力を実現。焚き火シートやグローブをまとめて挟み込んでもしっかりホールドします。また、ループ付きでキャンプサイトではポールや壁に掛けてタペストリー式の収納としても活用できます。





コニファーコーンのギア＋αをまるごと収納





■開発背景：ソロキャンをもっと手軽に、もっと身軽に

コンパクトストーブは携行性に優れる一方、細い枝ではすぐに燃え尽きたり、重い調理器具を支えるには強度が不安だったり。パイロキューブはこうした気になる部分を見直し、火力も剛性もあきらめないコンパクトストーブとして開発されました。携行性はそのままに、焚き火も調理も本気で楽しめるモデルです。

ギアドック2は、パイロキューブを含むソロ向けギアをまとめてパッキングし、必要な道具をパッと持ち出すことを目指しました。準備が軽くなれば、思い立ったときにすぐ出かけられる。使う人の視点から、ソロキャンプがもっと手軽に、もっと身軽に楽しめるようになるアイテムです。









■製品概要

名称 ： パイロキューブ

発売予定日： 2026年5月15日(金)

価格 ： 7,920円(税込)

サイズ ： (使用時)幅：125mm 奥行：135mm 高さ：170mm

(折りたたみ時)幅：125mm 奥行：25mm 高さ：170mm

重量 ： 約690g

素材 ： ステンレス

製造国 ： 日本





たたむと厚みわずか25mm





■製品概要

名称 ： マルチギアバッグ ギアドック2

発売予定日： 2026年5月15日(金)

価格 ： 3,300円(税込)

サイズ ： (収納時)長さ：180mm 幅：210mm

(展開時)長さ：550mm 幅：210mm

重量 ： 208g

素材 ： 生地/ポリエステル、ジョイント/ポリプロピレン

製造国 ： 中国





ギアドック2





■会社概要

商号 ： 田中文金属株式会社

代表者 ： 代表取締役 田中 淳仁

所在地 ： 〒536-0013 大阪府大阪市城東区鴫野東3-25-20

設立 ： 1919年7月1日

事業内容： アウトドアギア、防災用品の企画・製造・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.tanaka-bun.jp/