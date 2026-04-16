MideaとKeppel、アジア全域でAIを活用したモジュール式冷却ソリューションの開発で提携

シンガポール、2026年4月14日 /PRNewswire/ -- Midea Groupの事業部門であるMidea Building Technologies（MBT）は、Keppel Ltd.のインフラストラクチャ部門（Keppel）とともに、アジア全域でAIを活用したエネルギー効率の高い冷却ソリューションを共同開発する戦略的提携契約を締結しました。調印式には、Keppelのインフラストラクチャ部門CEOのCindy Lim氏と、Midea Groupのバイスプレジデント兼MBTの社長を務めるPeter Guan氏が立ち会いました。



Signing Ceremony



この非独占的提携は、MBTの暖房・換気・空調製造およびインテリジェント・ビルディング・システムにおける能力と、KeppelのCaaS（Cooling-as-a-Service）およびデジタル・オプティマイゼーションにおける強みを組み合わせ、標準化されたモジュール式冷却システムを共同開発するものです。特定のプロジェクトにおけるモジュール式冷却システムの導入は、KeppelとMBTが個別に交渉するプロジェクト契約を通じて実施されます。

共同開発されたモジュール式冷却システムは、柔軟性があり、設備投資の負担が軽く、複数のセクターに展開・拡張可能なソリューションを提供し、冷却プロセスのエネルギー効率を高めると同時に、現場での設置の複雑さを軽減することが想定されています。

Keppelは、モジュール式の設計済みアプローチを採用することで、冷却モジュールをプレハブ化し、現場で組み立てることができます。このモジュール式冷却システムは、Keppelの最新鋭のオペレーション・ナーブ・センター（ONC）に接続されます。ONCは、 Keppelが独自に開発したデジタル・プラットフォーム「Infrastructure Intelligence（II）」上で稼働し、AIと機械学習を活用してリアルタイムの監視とパフォーマンスの高度な分析を行い、冷却モジュールを24時間遠隔管理できるようにします。

MBTのスマート機器、IoTセンサー、インテリジェント・ビル管理システムと組み合わせることで、AIを活用した冷却ソリューションが、運用信頼性の向上、エネルギー効率の改善、冷却プロセスから発生するライフサイクル炭素排出量の削減を実現することが期待されます。

提携の一環として、両社はAIファーストのセンター・オブ・エクセレンス（共同プラットフォーム）を設立し、潜在的なプロジェクト全体のエンジニアリング、標準化、最適化、レプリケーションを促進します。データセンター、先端製造技術、工業団地、医療・教育キャンパス、航空ハブ、総合開発、改修プロジェクトなどをターゲット分野としています。

Midea Groupのバイスプレジデント兼MBTの社長を務めるPeter Guan氏は、次のように述べています。「このパートナーシップは、冷却のための産業化されたAIの可能性を最大限に引き出します。MBTは、スケーラブルな製造、機器レベルのインテリジェンス、実績のあるモジュール式アーキテクチャをもたらし、都市やセクターを超えて迅速に複製することができます。Keppelのオペレーション・プラットフォームとともに、私たちは単発のプロジェクトから、繰り返し利用できる標準化されたソリューションへと移行しています。

Keppelのエネルギー・アズ・ア・サービス担当エグゼクティブ・ディレクターであるPoh Tiong Keng氏は、次のように述べています。「今回の提携により、アジア全域で次世代の冷却ソリューションを開発・展開する当社の能力がさらに強化されます。KeppelのOperations Nerve Centreと深い運用能力を、Mideaのエンジニアリングおよび製造の強みと組み合わせることで、私たちはインテリジェントなAI対応インフラストラクチャの導入を、さまざまな分野で大規模に加速する手助けをします。シンガポールにおけるKeppelの HDB Tengah Centralised Cooling Systemプロジェクトをはじめ、 KeppelとMideaとの継続的な協力関係を築いていくことを楽しみにしています。

Mideaについて

Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ, 00300.HK) は、2025年のFortune Global 500で246位にランクインした国際的な大手テック企業です。Midea Groupの事業は、スマートホーム、産業技術、建築技術、ロボット・オートメーション、新エネルギー、ヘルスケア、スマート・ロジスティクスで構成されています。Mideaは200以上の国と地域に世界65カ所の生産拠点と19万人以上の従業員を有し、2025年の年間売上高は643億米ドルを超えています。Mideaの世界41ヶ所にあるイノベーション・センターと研究開発への強いコミットメントにより、現在までに9万件以上の特許を取得しています。

Keppelについて

Keppel Ltd. (SGX：BN4)は、インフラ、不動産、コネクティビティの各分野にまたがる持続可能性に関連したソリューションに強い専門性を持つ、グローバルな資産管理・運営会社です。シンガポールに本社を置くKeppelは、世界20カ国以上で事業を展開し、再生可能エネルギー、クリーンエネルギー、脱炭素化、持続可能な都市再生、デジタルコネクティビティのための重要なインフラストラクチャとサービスを提供しています。Keppelは、質の高い投資プラットフォームと、プライベートファンドや上場不動産、ビジネストラストを含む多様な資産ポートフォリオを通じて投資家や利害関係者に価値を創出しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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