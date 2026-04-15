インデアンカレーがトナリエ北広島にやってくる!

北広島市役所トナリエ北広島

北海道帯広市を中心に展開しているインデアンカレーがトナリエ北広島で1日限定で販売します。

いいねキタヒロ協議会presents 食の魅力発信プロジェクト

いいねキタヒロ協議会とは、北広島市とパートナー企業である（株）エスコンを中心にJR北広島駅西口周辺エリアのにぎわいと交流の活性化をはかることを目的に活動しているエリアマネジメント団体であり、地域の食の魅力を伝えるプロジェクトとして「食の魅力発信プロジェクト」を発足。その第1弾として今回帯広のインデアンカレーを販売します。

インデアンカレーとは

「帯広で2番目においしい店」をコンセプトに北海道帯広市を中心に十勝に11店舗、釧路に2店舗展開しています。月に何度も足を運んでくれる常連さんがいたり、お店にお鍋を持ってルーを買いに来るお客さんがいるほど、地域に愛されているお店です。

1日限定で販売

インデアンカレー

今回の販売はテイクアウトのみの販売です。

テイクアウトのみで販売- 日時：2026年4月19日（日）10時00分～22時00分（売り切れ次第終了）- 場所：トナリエ北広島2階（北海道北広島市栄町1丁目52）

※売り切れ次第終了となります。

※当日は9時から指定場所にてお並びいただけます。詳しくはトナリエ北広島のホームページをご覧ください。

※インデアンカレーのみの購入では駐車無料券を発行しておりません。

詳しくはトナリエ北広島のホームページ(https://tonarie-kitahiroshima.jp/2026/04/14/%e3%80%901%e6%97%a5%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%91%e5%b8%af%e5%ba%83%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%ac/)またはいいねキタヒロ協議会のインスタグラム(https://www.instagram.com/p/DW_Znywjxh5/?igsh=ZXNzc2xxeGh6dDhs)をご覧ください。