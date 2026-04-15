初夏の新緑を彩る、上品なお抹茶のかをりと北海道産ソフトクリームの共演！びっくりドンキーの「抹茶デザート」が4月22日（水）から期間限定で販売開始

株式会社アレフ

株式会社アレフ（本社:北海道札幌市、代表取締役社長:庄司 大）が展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道産ソフトクリームと抹茶をかけ合わせた「抹茶デザート」4種を4月22日(水)から期間限定で販売します。

初夏の訪れとともに、新緑の季節を愉しんでいただきたいという想いを込め、上品な抹茶のほろ苦い風味と、ミルキーな北海道産ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、この春限定の「抹茶デザート」が登場します。今年は一部商品をリニューアルし、より和の味わいが愉しめるデザートになりました。抹茶好きにはたまらないびっくりドンキーこだわりの和スイーツを是非ご堪能ください。

●抹茶パフェ

北海道産ソフトクリームと抹茶クリームに加え、わらび餅、ゆであずき、ぷるぷるの抹茶ゼリーがのったほんのり香る抹茶の風味と色々な食感が愉しめる和風パフェです。

今年は新たに抹茶の焼き菓子をトッピング。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量しました。

●抹茶サンデー

甘さ控えめの抹茶と北海道産ソフトクリームの優しい甘みがよく合う、食後にぴったりな小さめサイズの和スイーツです。

●抹茶アイスの抹茶シフォンプレート

ふわふわでしっとりとしたシフォンケーキにホイップクリームと抹茶ソースをあしらい、抹茶アイスやわらび餅を添えた、上品なケーキデザートです。びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットもお選びいただけます。

●ジョッキパフェ（抹茶）

たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（抹茶）」では、「抹茶パフェ」のトッピングに加え、抹茶アイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品です。今年は、トッピングの焼き菓子が抹茶味に。さらに、わらび餅とゆであずきを昨年から増量しました。

家族や友人とシェアをしながら愉しむこともできます。

■商品概要

※上記のメニューは朝10時からの販売です。

※「抹茶アイスの抹茶シフォンプレート（コーヒーセット）」のコーヒーは、「ホットコーヒー（シングルオリジン・ブレンド）」、「アイスコーヒーⓈ（シングルオリジン・ブレンド）」の4種からお選びいただけます。

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください。

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます。

※この商品は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※夜10時以降ご注文のお客様は10％の深夜料金を追加させていただきます。

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器が異なる場合があります。

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合がございます。

※上記のメニューはテイクアウト・デリバリーできません。

＜抹茶デザート画像>

抹茶パフェ抹茶サンデー抹茶アイスの抹茶シフォンプレートジョッキパフェ（抹茶）

■SNSキャンペーン

期間限定『抹茶デザート』フェアにあわせて、公式Xでお食事券が当たるキャンペーンを開催します。

【期間限定 Xキャンペーン】

●キャンペーン概要

・実施期間：2026年4月22日（水）～4月28日（火）

・キャンペーン名：「抹茶デザート発売記念」キャンペーン

・実施内容：びっくりドンキー公式Xアカウント（@bikkuri__donkey）*をフォローし、キャンペーン対象の投稿をリポストすると抽選でお食事券が当たります。

・賞品：抽選で50名様に2,000円分のお食事券をプレゼント。

*びっくりドンキー公式Xアカウント（@bikkuri__donkey）のアンダーバーは「_」2つです。