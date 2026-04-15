バブル世代の恋が、消費市場を動かす「ときめき消費」「ラス恋の日(5/1・金)」に50代・60代カップル向けデート服提案イベントを開催

アイザック株式会社

40歳以上限定の恋活・婚活マッチングアプリ「ラス恋」は、大丸松坂屋百貨店が運営するファッションレンタルサービス「AnotherADdress」と合同で、2026年5月1日(金)「ラス恋の日」に、50代・60代カップル向け「デート服提案イベント」を開催します。アプリ内でマッチングが成立したカップルを対象に、プロスタイリストが百貨店ブランドの服でコーディネートを行い、そのままデートへ出かけるイベントです。

仕事、育児、介護。そうした時間の中でトレンドからも人とのつながりからも離れていた中高年が、恋を通じて市場に戻ってくる瞬間を、「ラス恋の日」に体験できる場となっています。

■市場背景 中高年の恋活人口は、なぜ増えているのか?

内閣府「人々のつながりに関する基礎調査(令和7年)」より

中高年の恋活人口が増加していますが、その背景には複合的な要因があります。

内閣府が今年4月に発表した「人々のつながりに関する基礎調査(令和7年)(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/zenkokuchousa/r7.html)」によると、単身者は有配偶者と比べて孤独感が約3.8倍高いことが明らかになりました(配偶者を持たない離別者9.1% vs 有配偶者2.4%)。

また、熟年離婚は増加傾向が続いており、2024年には同居20年以上の離婚が全離婚件数の22%を占めています(厚生労働省「2024年人口動態統計(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/index.html)」)。生涯未婚率も男性28.3%・女性17.8%(2020年国勢調査(https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.html))と上昇しており、パートナーのいない中高年は確実に増えています。若者世代でマッチングアプリ利用が当たり前になりつつある今、その波は中高年にも広がっています。

■独自調査データ 恋が消費を動かす？広がる「トキメキ消費」

こうした市場・意識の変化を、生活者レベルで裏付けるデータもあります。総務省「家計調査報告(2025年)(https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html)」によると、単身世帯の消費支出は実質1.5%の減少と、3年連続の実質減少が続いています。

一方、ラス恋・ラス婚研究所が2025年に実施した「ミドルシニアの恋と仕事に関する意識調査(http://p/000000147.000017594.html)」(40～80代・1,280名)では、恋活・婚活を始めてから「出費が増えた」と回答した人は72.1%にのぼりました。増加した支出の内訳では、男性1位が「外食」(55.8%)、女性1位が「ファッション・美容」(55.5%)。恋活が、消費減退に直面する中高年市場の新たな牽引役となっています。

同研究所が実施した「ミドルシニアの終活と恋愛・健康に関する意識調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000017594.html)」(2025年9月・40～80代ユーザー1,926名)では、調査では「恋をすることは健康寿命を延ばすと思いますか？」という問いに約9割が「そう思う」とも回答しています。

「ラス恋」利用者からは「いつ死んでもいいと思っていたが、未来を考えるようになりました(東京都・55歳・女性)」「前はつまらない、寂しい人生だったなと思っていましたが、日々が楽しく感じられるようになりました(熊本県・65歳・男性)」といった声が届いており、孤独解消に恋活が持つ力は、経済的な波及効果とともに、中高年の生き方そのものを変えつつあります。

■中央大学文学部教授 山田昌弘氏による「トキメキ消費」に関するコメント

「今の50代、60代の人は、経済のバブル期（1986～1992年）に青春時代を送っています。バブル期から2000年くらいにかけてが、日本で若者の恋愛が一番盛んだった時期なのです」

「昔ときめきを感じたイベントをもう一度体験したい、当時は無理だったけどお金に余裕がある今なら憧れのデートをしてみたい、と考えて記念のイベントや記念のプレゼントを重視する中高年が増えているのだと思います。いわば、『トキメキ消費』再びですね。」

引用：「ラス婚における消費」に関する意識調査内考察(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000135.000017594.html)より

■開催概要

イベント名：「ラス恋の日・デート服提案イベント」

日時：2026年5月1日(金)11:00-19:00

会場：AnotherADdress TOKYO（コレド日本橋）

参加対象：ラス恋アプリ内でマッチングが成立した50代・60代の男女10名※当選者のみ

協力：AnotherADdress（大丸松坂屋百貨店運営 ファッションレンタルサービス）

※取材をご希望の場合は、事前にご連絡いただけましたら詳細をご案内いたします。

■「ラス恋」の特徴

40歳以上を対象とした恋活・婚活マッチングアプリです。離婚や再婚、子育てなど、さまざまな人生経験を持つ「生涯現役世代」が、安心して出会える場を提供しています。

40代、50代を中心に、60代以上の方にもご利用いただいており、会員登録から1ヶ月以内のマッチング率は97%(※)と極めて高い水準を保っております。

独自AIを活用した「顔写真撮影サポート」や「話題のレコメンド」など、マッチングアプリ初心者の大人世代でも迷わずご利用いただける機能を搭載。年齢にとらわれずこれからの人生を楽しむ前向きな方々に選ばれています。

※関東エリアでの集計。登録から2日以内に利用を辞めた方を除く

■「ラス恋」利用の流れ

■ラス恋・ラス婚研究所について(https://laskoi.jp/blog)

ダウンロードはこちら :https://app.adjust.com/1r8g9tsc- プロフィール登録を終えたら、趣味や価値観・居住地から気になるお相手をさがす- 気になるお相手に「いいね」を送信- 両者の気持ちが一致したらマッチング成立、メッセージ交換可能に

「ラス恋・ラス婚研究所」は、40代以上の恋愛・婚活の実態を、データと声の両面から読み解き、社会に発信していく専門機関です。定期的なアンケート調査、インタビュー、体験ストーリーの収集を通じて、「人生後半の恋が、もっと自然に語られ、共感が広がる社会」の実現を目指します。

＜最新のラス恋ストーリー＞長野(45)×岐阜(41)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_36?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「自分には縁がない」と思っていたマッチングアプリ。遠距離のふたりがラス恋で見つけた、人生を動かす出会い

岡山(51)×岡山(54)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_37?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

24年連れ添った妻を亡くし、孤独の先に出会った彼女。愛猫が繋いだ、二人の運命の出会い

福岡(52)×福岡(62)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_35?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

「Stand by me」その一通が繋いだご縁。10歳差のふたりがラス恋で見つけた、生涯のパートナーと重ねる夢

千葉(45)×千葉(49)(https://laskoi.jp/blog/post/202603_35?articleCategoryId=mj_v9hywdnf)

突然の別れから7年。止まっていた私の時間を動かした、偶然の再会と人生最後の恋

■株式会社ラス恋 概要

「恋する自由とときめきが、すべての人に開かれた社会をつくる。」をミッションに掲げ、40歳以上を対象としたマッチングサービス「ラス恋」を運営しています。

グループ全体で10年以上にわたりマッチングアプリ事業を展開しており、ラス恋ではマッチングアプリの品質・信頼性を第三者が審査・認証する「IMS認証」(2026年3月取得)やISMS認証を取得するなど、安心・安全な運営体制を確立。

一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会(通称：DMMA)正会員Bとして(2025年10月加盟)、業界全体の健全な発展と安心・安全な利用環境づくりにも積極的に取り組んでいます。

会社名: 株式会社ラス恋

代表取締役CEO: 山口昂星

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://laskoi.jp/