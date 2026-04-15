整理整頓に苦手意識がある人は6割 片付けのコツは、決まった場所にすぐ戻す、こまめに捨てること
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「整理整頓に関する調査（2026年）」を実施しました。新生活や新年度が始まる4月は、整理されたきれいな部屋でスタートしたいと思う方も多いのではないでしょうか。今回は、「整理整頓への意識」「家の中でよく散らかると感じる場所」「捨てづらい、すぐたまってしまうと感じるもの」「整理整頓の際に困ること」「整理整頓をするための工夫・コツ」について聴取しました。
◆調査結果の続きはこちらへ
https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260415cleanup
■調査結果
整理整頓は「苦手」が58.5％で、そのうち「とても苦手」は20.9％。
男女ともに「得意」が4割、「苦手」が6割で、男女差は見られない。＜図1＞
家の中でよく散らかる場所は「クローゼット・押入れ」「ダイニングテーブルの上」「作業用デスクの周り」が上位。
女性は男性と比べ、散らかっていると感じている場所が多く、整理に苦労している様子。＜図2＞
捨てづらい、たまりやすいものは、「洋服」「請求書や領収書などの書類」「手紙・年賀状・メッセージカード」がTOP3。
上位3項目に加え、「お店でもらう紙袋」は女性の方が捨てづらいと感じていて、男女差が顕著。＜図3＞
整理整頓で困ることは「まだ使いそうで捨てられない」が35.7％でTOP。
整理整頓に苦手意識がある人は、「まだ使いそうで捨てづらい」「どこから整頓していいか分からず後回しになる」「途中で整頓に飽きてしまう」が高い。＜図4＞
整理整頓の工夫・コツは、「使い終わったら、すぐ元の場所に戻すようにする」「こまめに不要なものは捨てる・片付ける」「普段から決められた場所に戻すようにする」「それぞれ所定の置き場所を決めておく」が2割台。
整理整頓が得意な人は、「使い終わったら、すぐ元の場所に戻すようにする」「こまめに不要なものは捨てる・片付ける」「普段から決められた場所に戻すようにする」が3割を超える。＜図5＞
■調査項目
□属性設問
□整理整頓への意識
□家の中でよく散らかると感じる場所
□捨てづらい、すぐたまってしまうと感じるもの
□整理整頓の際に困ること
□整理整頓をするための工夫・コツ
◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ
https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260415cleanup
■調査概要
調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）
調査地域 ：全国47都道府県
調査対象 ：20～69歳の男女
調査期間 ：2026年4月10日（金）～12日（日）
有効回答数：本調査1,100サンプル
※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります
【会社概要】
会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/
所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
設 立 ：2003年4月1日
代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション
◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆
株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部
TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275
E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp
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