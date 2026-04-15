整理整頓に苦手意識がある人は6割　片付けのコツは、決まった場所にすぐ戻す、こまめに捨てること

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「整理整頓に関する調査（2026年）」を実施しました。新生活や新年度が始まる4月は、整理されたきれいな部屋でスタートしたいと思う方も多いのではないでしょうか。今回は、「整理整頓への意識」「家の中でよく散らかると感じる場所」「捨てづらい、すぐたまってしまうと感じるもの」「整理整頓の際に困ること」「整理整頓をするための工夫・コツ」について聴取しました。



◆調査結果の続きはこちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260415cleanup

■調査結果

整理整頓は「苦手」が58.5％で、そのうち「とても苦手」は20.9％。

男女ともに「得意」が4割、「苦手」が6割で、男女差は見られない。＜図1＞

家の中でよく散らかる場所は「クローゼット・押入れ」「ダイニングテーブルの上」「作業用デスクの周り」が上位。

女性は男性と比べ、散らかっていると感じている場所が多く、整理に苦労している様子。＜図2＞

捨てづらい、たまりやすいものは、「洋服」「請求書や領収書などの書類」「手紙・年賀状・メッセージカード」がTOP3。

上位3項目に加え、「お店でもらう紙袋」は女性の方が捨てづらいと感じていて、男女差が顕著。＜図3＞

整理整頓で困ることは「まだ使いそうで捨てられない」が35.7％でTOP。

整理整頓に苦手意識がある人は、「まだ使いそうで捨てづらい」「どこから整頓していいか分からず後回しになる」「途中で整頓に飽きてしまう」が高い。＜図4＞

整理整頓の工夫・コツは、「使い終わったら、すぐ元の場所に戻すようにする」「こまめに不要なものは捨てる・片付ける」「普段から決められた場所に戻すようにする」「それぞれ所定の置き場所を決めておく」が2割台。

整理整頓が得意な人は、「使い終わったら、すぐ元の場所に戻すようにする」「こまめに不要なものは捨てる・片付ける」「普段から決められた場所に戻すようにする」が3割を超える。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□整理整頓への意識

□家の中でよく散らかると感じる場所

□捨てづらい、すぐたまってしまうと感じるもの

□整理整頓の際に困ること

□整理整頓をするための工夫・コツ

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260415cleanup

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年4月10日（金）～12日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」