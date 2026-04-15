【シロカ】機能を厳選し、使い勝手を追求した「リビング扇風機」を発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、毎日使う機能だけを厳選し、直感的に操作しやすい「DCリビング扇風機」を、新ブランド「be by siroca」のラインナップとして2026年5月2日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/be_dccirculatorfan/

この度、8段階の風量調節や左右の首振り、入／切タイマーといった基本的な機能に絞った、シンプルな「DCリビング扇風機」を発売します。本製品は、新ブランド「be by siroca」のラインナップとして展開します。

シロカ株式会社は、使い勝手を追求し、世代を問わずどなたにも安心してお使いいただける製品をお届けすべく、日々ものづくりに励んでいます。ただ製品を作るだけではなく、「環境に配慮した持続可能なものづくり」の実現のために、製造過程や製品をお届けした先のことにも目を向けた取り組みを続けていきたいと考えています。

家電を通じて日々の負担を軽減することで、暮らしにうるおいをお届けし、“毎日をちょっと特別にする”ことを目指した製品を展開している「siroca」。対して、今回新たに立ち上げる「be by siroca」では、機能を削ぎ落としたミニマルな設計とシンプルな操作性にこだわった製品を展開していきます。シロカがこれまでのものづくりで培ってきたたしかな品質を受け継ぎながら、毎日使う機能だけを厳選し、手に取りやすい価格帯でお届けすることで、より多くの方々の暮らしの中に当社の製品を取り入れていただくことを目指します。

今後は、「siroca」と「be by siroca」の2つのブランドを通して、現代の多種多様な生活の形やニーズに寄り添うことのできる、幅広い製品をお届けしてまいります。

DCリビング扇風機のご紹介

8段階の風量調節、左右の首振り運転、入／切タイマー、おやすみモードなど、日々使いに便利な基本的な機能に絞ったシンプルさと、どなたでも直感的に操作していただける分かりやすさが特長のリビング扇風機。DCモーターを採用しているため、ACモーターの扇風機に比べ静音性が高く、消費電力も抑えられます。

主張を抑えたシンプルなデザインで、お部屋の雰囲気を選ばず、どんな空間にもなじむ一台です。

「be by siroca（ビー バイ シロカ）」とは

シロカがこれまでのものづくりで培ってきたたしかな品質はそのままに、機能を削ぎ落としたミニマルな設計と、使いやすく分かりやすいシンプルさが特長のアイテムを展開する新ブランドです。

「たくさん機能がついた家電は魅力的だけど、自分には使いこなせない」「家族みんなが迷うことなく、簡単に使える家電がほしい」

そんな思いで家電を選ばれる方々へ送る、シンプルで高品質な、暮らしに溶け込む製品をお届けしていきます。

製品概要

製品名：DCリビング扇風機

型番：BF-151

カラー：ホワイト

電源：交流100 V、50/60 Hz

消費電力：16 W

本体質量（約）：3.1 kg

本体サイズ（約）：幅36 cm × 奥行 36 cm × 高さ66～85 cm

電源コードの長さ（約）：1.5 m

風量：8段階

モード：おやすみ、リズム

セット内容：本体、リモコン（テスト電池付き）、リモコンホルダー、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/be_dccirculatorfan/

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/