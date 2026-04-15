ソラマメ市場：種類、形態、用途、流通チャネル別―2026-2032年の世界市場予測
ソラマメ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.81%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ソラマメ市場調査レポートを発行・販売します。
「ソラマメレポート」ではソラマメが、ニッチな作物からサプライチェーンや消費者用途において多用途な食材へと移行している状況を概説した、簡潔な市場の概略を言及するほか、変化する消費者の嗜好、加工技術の革新、そしてサプライチェーンの再構築が、どのようにしてソラマメのバリューチェーンと商業的機会を同時に変革しているかを分析します。
世界のソラマメ市場規模は、2025年に597億4,000万米ドルと評価され、2026年の625億9,000万米ドルから2032年には830億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985714-fava-beans-market-by-type-form-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ソラマメ市場：タイプ別
第9章 ソラマメ市場：形態別
第10章 ソラマメ市場：用途別
第11章 ソラマメ市場：流通チャネル別
第12章 ソラマメ市場：地域別
第13章 ソラマメ市場：グループ別
第14章 ソラマメ市場：国別
第15章 米国ソラマメ市場
第16章 中国ソラマメ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ソラマメの用途はどのように変化していますか？
消費者の嗜好の変化とサプライチェーンの進化を背景に、食品および飼料分野で幅広い用途を持つ多用途作物として再注目されています。
・消費者の嗜好や加工技術の革新がソラマメに与える影響は何ですか？
植物性タンパク質の採用が製品ポートフォリオの再構築を続け、食品メーカーは機能性と栄養価の両方を兼ね備えた豆類の粉やタンパク質濃縮物の活用を試みています。
・米国の関税がソラマメの貿易に与える影響は何ですか？
輸入関税および関連する貿易政策により、バイヤーはサプライヤーポートフォリオの再評価を迫られ、地理的な分散化やニアショアリングの検討が加速しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ソラマメ市場調査レポートを発行・販売します。
「ソラマメレポート」ではソラマメが、ニッチな作物からサプライチェーンや消費者用途において多用途な食材へと移行している状況を概説した、簡潔な市場の概略を言及するほか、変化する消費者の嗜好、加工技術の革新、そしてサプライチェーンの再構築が、どのようにしてソラマメのバリューチェーンと商業的機会を同時に変革しているかを分析します。
世界のソラマメ市場規模は、2025年に597億4,000万米ドルと評価され、2026年の625億9,000万米ドルから2032年には830億6,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985714-fava-beans-market-by-type-form-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ソラマメ市場：タイプ別
第9章 ソラマメ市場：形態別
第10章 ソラマメ市場：用途別
第11章 ソラマメ市場：流通チャネル別
第12章 ソラマメ市場：地域別
第13章 ソラマメ市場：グループ別
第14章 ソラマメ市場：国別
第15章 米国ソラマメ市場
第16章 中国ソラマメ市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ソラマメの用途はどのように変化していますか？
消費者の嗜好の変化とサプライチェーンの進化を背景に、食品および飼料分野で幅広い用途を持つ多用途作物として再注目されています。
・消費者の嗜好や加工技術の革新がソラマメに与える影響は何ですか？
植物性タンパク質の採用が製品ポートフォリオの再構築を続け、食品メーカーは機能性と栄養価の両方を兼ね備えた豆類の粉やタンパク質濃縮物の活用を試みています。
・米国の関税がソラマメの貿易に与える影響は何ですか？
輸入関税および関連する貿易政策により、バイヤーはサプライヤーポートフォリオの再評価を迫られ、地理的な分散化やニアショアリングの検討が加速しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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