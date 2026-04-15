鳥取県北栄町から食を通して魅力を発信する「道の駅ほうじょう」(所在：鳥取県東伯郡、運営：株式会社ホシトリンク、以下：当施設)では、2026年4月18日(土)から、「道の駅ほうじょうオープンから1周年祭」を開催！「感謝を還元、大抽選会」や、お野菜高騰の今だから新じゃがいも、新玉ねぎ、なす、にんじんトマト、きゅうりなどが大特価のニコニコ市(各種1つ25円市)、また、お買い上げレシートにて豪華景品が当たる大抽選会も開催いたします！

そして、ねばりっこ食堂からは、1周年を祝ったモサエビやオニエビなどを使用した周年祭の期間限定メニューお楽しみいただけます。とりどりベーカリーから鳥取和牛を使用した【まるごとハンバーグのチーズカレーパン】【しそまきらっきょうのキーマカレーパン】などの限定メニューも登場！砂とりどりSweetsからは新商品のねばりっこポテト、アニバーサリーねばりっこソフトプリンが新登場！道の駅ほうじょうの1周年を是非ともご一緒に祝いませんか？





公式サイト： https://michinoeki-hojo.com





道の駅ほうじょう 1周年祭





※写真はイメージです









■山陰の銘菓の菓子撒き大会開催！参加無料！

1周年を無事に迎えれらることを祝して開催決定。感謝の気持ちを込めて山陰の銘菓である因幡の白うさぎ、大風呂敷、どじょう掬いまんじゅう、そして道の駅オリジナル商品である人気のさわやか梨のスイートポテトを豪快に撒きます！(参加無料)小さなお子様も参加できるイベントです。





≪開催日≫

・4月25日(土)～4月26日(日) 各日12時～

・5月4日(月)12時～、5月5日(火)12時～、5月6日(水)12時～

≪料金≫

参加無料

※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。









■産物ニコニコ市開催！野菜が高騰の今だからうれしい！

お野菜が高騰の今だから、1周年の感謝を込めて旬のお野菜を25円(税込)※お一人様5点限り

新ジャガイモ、にんじん、きゅうり、大ピーマン、新玉ねぎ、なす、トマト。産地は熊本、宮崎、鹿児島、鳥取県産ほか。





《開催日》

・4月20日～23日、27日～5月2日迄 9時～

各種毎日300点店頭に並びます！数量限定、なくなり次第終了です。

※天候により、販売数の減少、変更中止の場合もございます。





野菜の25円市※画像はイメージです※





※画像はイメージです※









■農産物直売所からは生産者さんのお野菜、果物が直送でお買い求めやすく！

地元北栄町を中心とした直売所ではねばりっこ、白ネギ、ブロッコリー、アスパラガス、椎茸、里芋、水菜、さつまいも、カリフラワー、にんにく、大山のたまご、きゅうり、まいたけ、トマト、ピーマン、黒豆、新玉ねぎ、なす、いちご、柏餅、桜餅、あげまんじゅうなどが生産者の方々ご協力の元、特売にて販売！





≪開催日≫

・4月18日(土)～19日(日)

・4月24日(金)～4月26日(日)

・5月3日(日)～5月6日(水)

各日9時～開催

※数量限定のイベントです。

※なくなり次第終了となります。









■北条ワイン、梅津酒造試飲販売会実施！

北条ワインの白ワイン、赤ワインと梅津酒造の日本酒、長芋焼酎、柚子酒などを期間中試飲可能となります。酒造メーカーの方々が直接試飲会場に来ますのでお勧め商品をその場で楽しみながら、シーンにあった商品を確認できます！北栄町の美味しいワイン、日本酒を是非ともお楽しみくださいませ！









■かにチャーハンの素！新商品販売開始！

鳥取県産紅ずわい蟹のフレークとフカヒレの贅沢な炒飯の素です。

価格：918円(税込)

(フカヒレ入り、200m)





かにチャーハンの素！





■周年祭中、毎日販売！『福ねば袋』

ねばりっこそば、ねばりっこポタージュ、ねばりっこふりかけ2本(和風だし、お好み焼き風)が入ったお得な福袋。(通常購入価格3,069円が1,111円)4月18日から5月10日まで毎日10袋限定販売！









■ねばりっこ食堂からは、この時期限定の1周年祭メニューが登場！

ねばりっこ食堂では、1周年に合わせて期間限定で登場！『1周年に感謝鳥取丼』は11,111円(税込)にて紅ズワイガニ、生ウニ、オニエビ、モサエビ、本マグロトロ、甘えび、のどぐろ、いくら、あごちくわ、ねばりっこ、エシャロットと11種類の贅沢三昧！(3人分のボリューム！ねばりっこ青のり汁3個付き)





1周年祭メニューが登場！





◆1周年に感謝鳥取丼

価格 ：11,111円(税込)

アレルギー：かに、えび、卵、小麦、乳成分、やまいも、いくら、大豆





◆海鮮ねばえび山丼

大人気の『海鮮ねば山丼』に山陰のオニエビを今だけトッピングしました。

価格 ：3,278円(税込)

アレルギー：えび・小麦・鮭・山芋・いくら・胡麻・大豆





海鮮ねばえび山丼





◆ねばりっこ海鮮6種丼

名産のねばりっこと、贅沢に海鮮6種が乗った絶品の丼。これ一つで

山陰の味を楽しめます！

価格 ：2,508円(税込)

アレルギー：えび・カニ・小麦・山芋・いくら・大豆





ねばりっこ海鮮6種丼





◆えび・かに・本マグロ丼

鳥取県産の甘えび、かに、まぐろをしようした丼。召し上がれ！

価格 ：1,738円(税込)

アレルギー：えび・カニ





えび・かに・本マグロ丼





■大人気のとりどりベーカリーからは新商品と期間気定商品が登場！





◆まるごとハンバーグのチーズカレーパン

贅沢に鳥取和牛ハンバーグを丸ごと包み込んだボリューム満点の

カレーパンが1周年限定商品で登場！

価格 ：888円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも





まるごとハンバーグのチーズカレーパン





◆しそまきらっきょうのキーマカレーパン

しそが香る甘酸っぱいしそまきらっきょうとピリ辛キーマレーが食欲をそそります。相性抜群、ご賞味あれ！

価格 ：450円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





しそまきらっきょうのキーマカレーパン





◆大山とりのバターチキンカレーパン

名水育む秀峰大山を中心に育てれた大山どり。白バラ牛乳に一晩漬け込み仕上げたバターチキンカレーをたっぷり包み込んだカレーパン。

価格 ：380円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





大山とりのバターチキンカレーパン





■砂とりどりSweetsからも新商品と期間限定商品が登場！





◆ねばりっこポテト

カリッホクホク食感。オーブンで揚げ焼き、表面はサクサク、中はねばりっこのきめ細やかさを感じさせるリッチな口どけを実現しています。

価格 ：580円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・やまいも・大豆





ねばりっこポテト





◆アニバーサリーねばりっこソフトプリン

1周年のお祝いに、カスタードプリンに人気の砂かけねばりっこソフトを贅沢に。濃厚なソフトとプリンの相性は抜群！

価格 ：650円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・やまいも・大豆





アニバーサリーねばりっこソフトプリン





■道の駅ほうじょうについて

・鳥取・北栄町の魅力をぎゅっと詰め込んだ体験型「食のテーマパーク」





当施設のコンセプトは、「～北栄町の豊かな自然と美味しさであなたに笑顔と元気をつなげたい～」。施設の北エリアには、北条砂丘と日本海の絶景を一望できるオートキャンプ場を整備。そして新たにオープンする南エリアには、契約農家さんから届く地元産の野菜や果物をはじめ、畜産物・水産物・各種加工品・お土産品に加え、手作り惣菜やお弁当などを取り揃えた物販コーナーを設置。カニや砂丘長いも「ねばりっこ」など地元特産品を使用した当駅オリジナルの土産品も多数展開します。また、店内およびテラス席を合わせて約100席を備えるレストランでは、カニや砂丘長いも「ねばりっこ」をメインに使用した、ここで[media/image14.jpeg]しか味わえないユニークなグルメの数々をお楽しみいただけます。





【施設概要】

名称 ： 道の駅ほうじょう

所在地 ： (南エリア)鳥取県東伯郡北栄町国坂1525番地92

(北エリア)鳥取県東伯郡北栄町田井488番地1

面積 ： 約106,000m2(南エリア約18,000m2、北エリア・

オートキャンプ場含む約88,000m2)

延べ床 ： 駅舎1,658.70m2、付属棟275.91m2、バーベキュー棟92.74m2

建物構造 ： 木造一部鉄骨造平屋建て(駅舎)、鉄骨造平屋建て(付属棟)、

木造平屋建て(バーベキュー棟)

駐車台数 ： 普通車254台(うちハートフル7台、EV2台)／大型車36台 計290台

施設設備 ： トイレ、情報提供施設、休憩施設、授乳室、地域振興施設(物販・飲食・キッズコーナー・

オートキャンプ場)、防災倉庫、非常用発電設備 ほか

営業時間 ： 9:00～17:00(物販コーナー)、10:00～17:00(レストラン、LO16:00)

公式サイト ： https://michinoeki-hojo.com





【運営会社概要】

会社名 ： 株式会社ホシトリンク

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 鳥取県東伯郡北栄町松神6-2

事業内容 ： 道の駅「ほうじょう」の管理運営、観光土産品の開発・

製造・販売、工芸品・民芸品の加工販売、飲食店の経営、

地域商社事業 等

公式サイト ： https://hoshitolink.com