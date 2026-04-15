2026年4月29日に発表される「春の叙勲・褒章」。 身近なご家族やご親戚、ご友人、お世話になった方が受章された際、「どのようにお祝いを伝えればよいか」と悩む方も多いのではないでしょうか。 実際に当店にも、「何を贈ればよいのか分からない」「失礼にならないか不安」といったご相談が多く寄せられています。 そこで電報屋のエクスメールでは、祝電とギフト、さらに文例までを組み合わせた“迷わず選べる受章祝い”として、形式を大切にしながらも心がしっかり伝わる新しいお祝いのかたちをご提案します。 本リリースでは、叙勲・褒章のお祝いマナーとともに、台紙・ギフト・文例を組み合わせた、ケース別の祝電ギフトをご紹介します。

■叙勲・褒章とは？

叙勲・褒章とは、長年にわたる社会への貢献や功績が認められた方に対し、国から授与される栄誉ある制度です。 「叙勲」は主に功労の内容や役職などに応じて授与され、「褒章」は特定の分野での顕著な功績に対して贈られます。 いずれも人生における大きな慶事であり、多くの方にとって特別なお祝いの節目とされています。 そのため、身近な方から祝意を丁寧に伝えることも大切にされています。

■ “きちんと伝える”お祝いとして選ばれる、祝電という手段

叙勲・褒章のお祝いは、一般的なお祝いとは異なり、礼節や形式を重んじる場面でもあります。SNSやメッセージアプリで気軽に気持ちを伝えることができる現代においても、「きちんとした形でお祝いを届けたい」というニーズは根強くあります。電報は、言葉を“形にして届ける”ことができるため、フォーマルな印象を保ちながら、贈り手の気持ちを丁寧に伝えることができます。また、紙として手元に残るため、受章という人生の節目を記念として残すことができる点も大きな魅力です。 さらに、ギフトを添えることで、言葉だけでなく“目に見える祝意”として気持ちを伝えることができ、より印象に残るお祝いとなります。

■ 初めてでも安心──叙勲・褒章祝いの基本マナーと注意点

叙勲・褒章のお祝いは、人生の大きな節目だからこそ、失礼のない形で気持ちを伝えたいものです。 ここでは、初めての方でも安心して祝電を贈れるよう、基本のポイントを分かりやすくご紹介します。

◎ 宛名の書き方

受章者本人のフルネームを正確に記載し、「様」を付けます。 ビジネス関係の場合は、会社名や役職名を添えるとより丁寧です。

◎差出人名の書き方

フルネームまたは会社名・役職名を明記し、誰からの祝電か分かるようにします。 連名の場合は関係性が伝わるように記載しましょう。

◎送るタイミング

受章を知ったら、できるだけ早く送るのが基本です。目安としては10日以内が一般的です。 祝賀会がある場合は、前日までに会場へ届くように手配します。 なお、内示などで事前に受章を知る場合もありますが、お祝いを贈るのは正式な発表を確認してからにしましょう。

◎送る場所

基本的には、受章者のご自宅へお届けしますが、ビジネス関係の場合は、相手の会社へお届けするケースもあります。 祝賀会がある場合は、会場へ届けると良いでしょう。 ※祝賀会の会場へ送る場合は、事前に受け取り可否を確認しておくと安心です。

■ 特に注意したいポイント

受章祝いの祝電において特に間違いやすいのが、「受章」と「受賞」の表記です。 叙勲・褒章のお祝いでは、正しくは「受章」と表記します。 「受章」とは、勲章や褒章など、国から授与される章を受けることを意味します。 なお、「受賞」は、芸術やスポーツなどの分野で贈られる賞を受けることを指し、意味が異なります。 読みは同じですが、「叙勲・褒章」のお祝いでは「受章」を用いるよう注意しましょう。

■ お花や贈り物に添える「立て札」と「のし」のマナー

お祝いの贈り物には、内容に応じて「立て札」や「のし（熨斗）紙」を付けるのが一般的です。 形式は異なりますが、どちらも贈り物の目的と贈り主を伝える役割があり、記載内容は共通しています。 記載はシンプルで、以下の2点を押さえておけば安心です。・上部：表書き（贈り物の目的） 「御受章御祝」「叙勲御祝」「御祝」など ・下部：送り主名 個人：フルネーム 法人：会社名 または 会社名＋社員一同 また、のし紙は、水引は「蝶結び」を選ぶのが一般的です。

この基本を押さえておけば、どのような贈り物でも失礼なくお祝いを伝えることができます。

■ 「受章祝い」電報コラムのご紹介

ここまで紹介してポイントを押さえておけば、初めて受章祝いを贈る場合でも失礼なくお祝いを伝えることができます。 なお、より詳しいマナーや文例については、コラム記事でも分かりやすくご紹介しています。 初めての方でも安心してお祝いができる内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

電報コラム （本店）https://www.exmail.co.jp/column/column-236635/ （楽天）https://www.rakuten.co.jp/exmail/contents/jokun/

■ 迷わず選べる──関係別 “祝電＋ギフト＋文例” セット

エクスメールでは、「何を選べばよいか分からない」という方でも安心して利用できるよう、関係性に応じた祝電とギフトの組み合わせをご提案しています。

◎祖父母や親戚へ

あたたかみのある布張り台紙と、写真とともに飾れるフォトフレームギフトの組み合わせにより、ご家族ならではの想いを込めて、記念として長く残るお祝いを届けることができます。

～おすすめ文例～ 栄えある○○章のご受章、誠におめでとうございます。 これまでの歩みを身近で見てきた者として、このたびのご栄誉を心から嬉しく思っております。 長年のご努力に深く敬意を表するとともに、これからも変わらずお元気でご活躍されますことを願っております。 ―――――――――― 【商品詳細】 電報台紙：リバティプリント電報「レイチェル」（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id135/） ギフト商品：「クレセントムーン クロックフォトフレーム ピンク/ブルー/レッド」（https://www.exmail.co.jp/option_list/mi033/） ※ギフトは複数のカラーを展開しており、贈る相手に合わせた組み合わせが可能です。 ――――――――――

◎友人・知人へ

華やかな真紅の台紙とユリのアレンジメントを組み合わせることで、親しみのある関係性の中にもきちんとした祝意を表しつつ、空間を彩る印象的なお祝いとして贈ることができます。

～おすすめ文例～ ○○章のご受章、誠におめでとうございます。 長年のご尽力が実を結ばれ、このような栄誉に輝かれましたことを大変嬉しく存じます。 今後のさらなるご活躍とご健勝を心よりお祈りいたします。 ―――――――――― 【商品詳細】 電報台紙：布張りカード電報「称賛」（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id124/） ギフト商品：「華やかなユリのアレンジ」（https://www.exmail.co.jp/option_list/ffa007/） ――――――――――

◎お世話になっている方へ（上司・恩師など）

落ち着いた布張り台紙と、相手が自由に選べるカタログギフトの組み合わせにより、失礼のない配慮と実用性を兼ね備えた、安心感のあるお祝いとしてお贈りいただけます。

～おすすめ文例～ この度の○○章ご受章、誠におめでとうございます。 永年にわたるご功績が高く評価されましたこと、心よりお慶び申しあげます。 これからもご指導を賜りますとともに、ますますのご健勝とご活躍をお祈り申しあげます。 ―――――――――― 【商品詳細】 電報台紙：布張りカード「よろこび」（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id121/） ギフト商品：カタログギフト「erabocca」サファイア（https://www.exmail.co.jp/option_list/erabocca-09/） ――――――――――

◎ビジネス関係へ（法人・取引先など）

伝統工芸の格式を備えた漆芸電報と、存在感のある胡蝶蘭を組み合わせることで、取引先にもふさわしい格調高く信頼感のあるお祝いを表現できます。

～おすすめ文例～ 栄えある○○章ご受章、誠におめでとうございます。 貴社ならびに○○様の永年にわたるご尽力とご功績に、深く敬意を表します。 今後ますますのご発展とご健勝を心よりお祈り申しあげます。 ―――――――――― 【商品詳細】 電報台紙：漆芸電報「寿ぎ（ことほぎ）」（https://www.exmail.co.jp/card_list/card_id171/） ギフト商品：大輪胡蝶蘭 5本立 ハイグレード（白）（https://www.exmail.co.jp/option_list/ag05s/） ――――――――――

叙勲・褒章のお祝いでは、「章の正式名称（例：瑞宝章・褒章など）」を入れると、より丁寧で格式ある印象になります。 文例中の「○○」には、受章された章の名称を入れてご利用ください。 なお、章の詳細が分からない場合は、「ご受章おめでとうございます」といった表現でも問題ありません。 エクスメールの公式サイトでは、叙勲・褒章のお祝いに関する特集ページを公開しています。 特集ページでは、受章祝いにふさわしい電報台紙やギフトを豊富に掲載し、贈る相手やシーンに応じて選びやすく構成しています。 はじめての方でも、組み合わせをイメージしながらスムーズにお選びいただけます。

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叙勲・褒章 受章のお祝い電報・ギフト特集 （本店）https://www.exmail.co.jp/special/jokun/ （楽天）https://www.rakuten.ne.jp/gold/exmail/special/jokun.html

■ エクスメールが提案する、迷わず選べる受章祝い

叙勲・褒章という大きな節目においては、相手への敬意をきちんと形にして伝えることが大切です。 一方で、「何を選べばよいのか分からない」と悩む方が多いのも現状です。 電報は、言葉をかたちにして届けることで、形式を保ちながら想いを丁寧に伝えられる手段です。 エクスメールでは、電報にギフトを組み合わせることで、マナーに沿いながら、迷わず選べる受章祝いをご提案しています。 今後もエクスメールは、電報という手段を通じて、贈る側の想いと受け取る側の節目に寄り添い、迷わず選べるお祝いのかたちを提案してまいります。

■ 会社概要

企業名： 株式会社シー・モア 代表者： 佐合 曜 所在地： 大阪市北区大淀中1-12-10 新梅田KSビル4F 設立： 2001年6月 事業内容： メールの作成代行、通信販売、広告代理業 資本金： 10,000,000円 URL： https://www.exmail.co.jp/

■ 「電報屋のエクスメール」について

「電報屋のエクスメール」は、2002年にサービスを開始したインターネット専用の電報サービスです。日本国内だけでなく、世界120カ国以上に電報をお届けできるのが最大の特徴。さらに、文字数に関係なく一律料金のわかりやすい価格設定を採用しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。 選べる電報台紙は、フォーマルなデザインから個性的なものまで豊富に取り揃え、ぬいぐるみやフラワーなどのギフト商品と自由に組み合わせることで、唯一無二のオリジナルメッセージギフトを送ることができます。結婚式や誕生日、卒業・入学のお祝いや、葬儀といった大切な場面で、心を込めたメッセージを世界中へお届けするサービスとして、お客様から多くの支持を集めています。 ＜参考URL＞ 電報屋のエクスメール 本店 https://www.exmail.co.jp/ 電報屋のエクスメール 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/exmail/