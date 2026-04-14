サステナビリティへの取り組みと政府政策に牽引され、世界の炭素クレジット市場は2035年までに4兆9800億ドルへと急拡大する見通し

サステナビリティへの取り組みと政府政策に牽引され、世界の炭素クレジット市場は2035年までに4兆9800億ドルへと急拡大する見通し