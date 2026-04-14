ＡＩ・ロボットの開発・提供を手掛けるタケロボ株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明）は、生成ＡＩ時代において生き残りが厳しくなるシステム開発会社を支援するため、３つのソリューション「三種の神器」を正式にラインナップしましたのでお知らせいたします。

＜「三種の神器」の紹介ページ＞

https://www.takerobo.co.jp/it_companies.html

■背景：生成ＡＩがもたらす“システム会社の構造危機”

システム開発会社は、従来より多重下請け構造と人月商売により、「７Ｋ（きつい・帰れない・給料が安い・結婚できない・心を病む・休暇がとれない・化粧がのらない）」と呼ばれる過酷な労働環境に置かれてきました。

さらに昨今、生成ＡＩがコード作成を担うようになり、「仕様書・設計書の重要性の急上昇」「下請け案件の激減」「エンジニアの負荷増大」という３つの構造変化が同時に進行しています。

この“３大危機”に対し、タケロボは即効性のある３つのソリューションを体系化しました。

■三種の神器：３つのソリューション概要

(1)システム設計書検索ＡＩ

膨大な過去設計書をＡＩデータベース化し、自然文で検索するだけで最適な設計書を瞬時に抽出。属人化の解消・設計工数の大幅削減・品質の均一化を実現します。

紹介ページ：https://www.takerobo.co.jp/design_document_search.html

(2)ＡＩソリューションのＯＥＭ提供

タケロボが長年の市場ニーズから開発した５０種のＡＩソリューションをＯＥＭ提供。システム会社は、「開発コストゼロ」「リスクゼロ」「短期間で自社ＡＩビジネスを開始」が可能。新たな収益モデルを構築できます。

紹介ページ：https://www.takerobo.co.jp/sales_partner.html

(3)社員・組織・会社の活性化サービス

心理学・マーケティング・ＡＩの専門家による高度な分析で、 エンジニアのウェルビーイング向上と組織活性化を実現。過酷な環境にあるシステム会社の“人と組織の健全化”を支援します。

紹介ページ：https://www.takerobo.co.jp/activation_services_forse.html