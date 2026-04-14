成長が期待される『パワーエレクトロニクス市場』。データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーの各パワーエレクトロニクス市場の最新動向を網羅した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2026年4月14日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月7日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Power Electronics Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 295
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-market/1152
本調査レポートでは、パワーエレクトロニクス市場を取り上げ、データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーの各パワーエレクトロニクス市場の予測もご覧いただけます。。また、シリコン、SiC、GaNの他、ダイヤモンドや酸化ガリウムといったウルトラワイドバンドギャップ半導体もベンチマーク評価・比較しています。パワーエレクトロニクスが2036年までに650億ドルを超える規模に達する見込みであるなど、パワーエレクトロニクス業界の成長を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346742/images/bodyimage1】
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● パワーエレクトロニクス紹介
● パワーエレクトロニクス用半導体
● 半導体製造
● データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーでのパワーエレクトロニクス
● 予測
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
パワーエレクトロニクス材料・製造の批評：
● ベンチマーク評価と比較
□ シリコン、SiC（炭化ケイ素）、GaN（窒化ガリウム）、ウルトラワイドバンドギャップ半導体（ダイヤモンド、酸化ガリウム、窒化アルミニウム）
● ワイドバンドギャップ半導体製造の分析
□ ウエハー径やデバイス構造の動向など
● ウエハー製造プロセスの比較
□ ウルトラワイドバンドギャップ半導体のものを含む
データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーでのパワーエレクトロニクスの最新動向：
● 最新のAIデータセンター向けパワーエレクトロニクス開発の分析
□ ワイドバンドギャップ、HVDC、変動の大きいAIトレーニングのワークロード管理など
● EV電動パワートレイン全体でのワイドバンドギャップ半導体採用の評価
● EVパワーエレクトロニクスとデータセンター向けパワーエレクトロニクスの関係性の解説
● パワーエレクトロニクスの異業種連携開発の評価
● 風力発電用電力変換装置のアーキテクチャ（DFIGとPMSG）とSiC普及状況の評価
包括的市場分析：
● 中国大手SiCサプライヤーへの直接インタビューによる世界SiC市場の詳細分析
● 企業概要（20社以上）
● パワーエレクトロニクスサプライチェーン全体内訳
● パワーエレクトロニクス市場の詳細予測（2026年～2036年）
□ 材料別、主要応用分野別
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-market/1152
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2026年4月7日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社(東京都千代田区)での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Power Electronics Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 295
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-market/1152
本調査レポートでは、パワーエレクトロニクス市場を取り上げ、データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーの各パワーエレクトロニクス市場の予測もご覧いただけます。。また、シリコン、SiC、GaNの他、ダイヤモンドや酸化ガリウムといったウルトラワイドバンドギャップ半導体もベンチマーク評価・比較しています。パワーエレクトロニクスが2036年までに650億ドルを超える規模に達する見込みであるなど、パワーエレクトロニクス業界の成長を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346742/images/bodyimage1】
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
● 全体概要
● パワーエレクトロニクス紹介
● パワーエレクトロニクス用半導体
● 半導体製造
● データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーでのパワーエレクトロニクス
● 予測
「パワーエレクトロニクス市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
パワーエレクトロニクス材料・製造の批評：
● ベンチマーク評価と比較
□ シリコン、SiC（炭化ケイ素）、GaN（窒化ガリウム）、ウルトラワイドバンドギャップ半導体（ダイヤモンド、酸化ガリウム、窒化アルミニウム）
● ワイドバンドギャップ半導体製造の分析
□ ウエハー径やデバイス構造の動向など
● ウエハー製造プロセスの比較
□ ウルトラワイドバンドギャップ半導体のものを含む
データセンター、電気自動車、再生可能エネルギーでのパワーエレクトロニクスの最新動向：
● 最新のAIデータセンター向けパワーエレクトロニクス開発の分析
□ ワイドバンドギャップ、HVDC、変動の大きいAIトレーニングのワークロード管理など
● EV電動パワートレイン全体でのワイドバンドギャップ半導体採用の評価
● EVパワーエレクトロニクスとデータセンター向けパワーエレクトロニクスの関係性の解説
● パワーエレクトロニクスの異業種連携開発の評価
● 風力発電用電力変換装置のアーキテクチャ（DFIGとPMSG）とSiC普及状況の評価
包括的市場分析：
● 中国大手SiCサプライヤーへの直接インタビューによる世界SiC市場の詳細分析
● 企業概要（20社以上）
● パワーエレクトロニクスサプライチェーン全体内訳
● パワーエレクトロニクス市場の詳細予測（2026年～2036年）
□ 材料別、主要応用分野別
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/power-electronics-market/1152
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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