“SEE.SEE.SFC.COLLECTION”、URBAN RESEARCH KYOTOほかで展開スタート

株式会社アーバンリサーチ

2026年4月17日(金)より、静岡の挽物技術とアメリカ西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランド「SEE SEE」と“Stripes For Creative（不規則なバランス）”をコンセプトにした「S.F.C」による“SEE.SEE.SFC.COLLECTION”を、URBAN RESEARCH KYOTO・アーバンリサーチ オンラインストア（URBS）・S.F.Cオンラインストアにて展開いたします。さらに5月15日(金)には台湾URBAN RESEARCHでも展開予定。※台湾URBAN RESEARCHの販売詳細については後日発表いたします。

SEE SEE × NEW ERA、S.F.C × NEW ERAの2型をはじめ、SEE SEE × S.F.C ロゴ刺繍入りのウェア6型をラインナップいたします。

ぜひご覧ください。

“SEE.SEE.SFC.COLLECTION”

and more…

SEE SEE

伝統工芸＜静岡挽物＞を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

S.F.C

“独創的なストライプ”

ブランドロゴのストライプが表現する、「不規則なバランス」をコンセプトに独自のベーシックアイテムを創り出す。

“Stripes For Creative”

Expressed by the stripe of the brand logo,Create original basic items based on the concept of “irregular balance”.

Instagram @ sfc.japan(https://www.instagram.com/sfc.japan/)

【販売開始日時 / 店舗】

2026年4月17日(金) 12:00～

・ アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

※ 販売方法については下記をご確認ください。

・ アーバンリサーチオンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/label/urbs?_ga=2.139236915.1870263031.1775727546-604587.1723687207)

※ システム上お時間が前後する場合がございます

※ お客様都合での返品はできかねます。予めご了承ください。

※ こちらの商品はクーポン除外商品となります。

※ SEE SEE×NEW ERA、S.F.C×NEW ERAの2型につきましては、4月17日(金)から4月20日(月) 12:00までの期間中、各色おひとり様1点までのご購入とさせていただきます。

※ SEE SEE×NEW ERA、S.F.C×NEW ERAの2型のご購入は、UR CLUBへの会員登録およびログイン状態でのみご購入可能です。

※ 上記キャップ2型以外の品番に関しては、 お一人様あたりのご購入点数に制限はございません。

※ 不良品の場合、全て返品でのご案内となりますのでご了承ください。

※ 転売等の商用利用を目的とした購入はお断りしております。フリーマーケットサイト・フリマアプリ・インターネットオークション等での売買・買取サービスのご利用はご遠慮ください。

※ ショッピングカートに商品を入れた時点では、在庫は確保されません。ご注文完了時に確保されますので、予めご了承ください。

・ S.F.C オンラインストア

※ 詳細はS.F.C Instagram(https://www.instagram.com/sfc.japan/)をご覧ください

2026年5月15日(金)～

・ 台湾URBAN RESEARCH(https://www.urban-research.tw/)

※ 詳細は後日発表いたします。

▼KYOTO 発売日の販売方法について

発売日4月17日(金)は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。（18日以降の詳細はKYOTOインスタグラム(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)で随時発信いたします） その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、[1] ～ [3] についての項目、ならびに販売についての注意事項を必ずご確認ください。

[1] 整列

整列場所に整列してお並びいただきます。

※ 整列開始時間前に販売店前に並ぶことを禁止させていただきます。

[2] 抽選

整列順に沿って、店内へのご案内順序を記した整理券を引いていただきます。

※ 整理番号のお渡しはお一人様一枚までとさせていただきます。

配布後は整理券の番号順に整列いただくよう、スタッフがご案内させていただきます。スタッフの指示のもと、整列にご協力を宜しくお願いいたします。

※ 抽選整列時列から離れた場合、整列券は無効になります。

※ 整理券を紛失した場合、再発行はできかねます。

[3] 販売開始時間

販売開始時間に関しては、当日の状況により店舗にて判断させていただきますので、ご了承ください。

販売についての注意事項

・ SEE SEE×NEW ERA、S.F.C×NEW ERAの2型は4月17日(金)・18日(土)・19日(日)のみ各色おひとり様1点のみの販売とさせていただきます。

・ キャップ2型以外の品番に関しては、 お一人様あたりのご購入点数に制限はございません。

・ お客様ご都合による返品・交換は不可とさせていただいております。

・ 商品に欠陥がある場合、または購入内容と異なる場合のみ交換対応を承ります。尚、在庫状況により代替品をご用意できない場合がございます。

・ 本商品に関して、お取り置き・店舗通販・KYOTO店以外へのお取り寄せはお断りします。

・ 当日は整列場所にてご本人確認をさせていただきますので顔写真付き身分証明書（運転免許証、住民基本台帳、パスポート、在留カード、マイナンバーカード、障がい者手帳）のいずれかを必ずご持参ください。すべて顔写真付き、有効期限内のものに限ります。

・ 近隣にご迷惑がかかるなど、トラブルがあった場合、 販売を中止させていただくことがございます。

・ お並びいただく際の喫煙、飲酒などの行為は、他のお客様へのご迷惑となりますのでご遠慮ください。

・ 椅子や鞄などの物を使った場所取り、長時間列から離れるなどの行為はご遠慮ください。

・ 店舗内外で金品の受け渡しなどの行為がみられた場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 販売当日の状況により、開店時間を変更、または入場を制限する場合がございます。

・ セールスパーソンの整列などの指示にご協力いただけない場合、販売をお断りさせていただく場合がございます。

・ 商品撮影等、他のお客様のご迷惑になる行為は、ご遠慮下さい。

・ また店内にてお会計前の当商品をお持ちになっての回遊はご遠慮ください。

・ 上記の販売日時・販売方法およびルールは、事情によりやむを得ず変更する場合がございます。

・ その他、お問い合わせに関しては、販売店舗にて承ります。

＜販売店舗＞

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

＜整列場所＞

正面出入口

[1] 整列開始時間

11:15～

[2] 抽選開始時間

11:30～

ITEM LINE UP

930CS SEE SEE

\7,480 (税込)

color・size

SCARLET：One

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_1_d55b56a2c191559d82dacc3474ef96cb.jpg?v=202604100651 ]

S.F.C × NEWERA 950

\7,480 (税込)

color・size

BLACK：One

NAVY：One

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_2_a04dcb2d1dce2cfaec7e15d79ff852a9.jpg?v=202604100651 ]

NYLON TECH JACKET

シンプルなデザインでありながら、ポケットのディテールや両脇のベンチレーションなどで機能性を持たせたオーバーサイズの新型NYLON TECH JACKET。素材はPOLY × NYLONの混繊糸を使用した独特な風合いが特徴のナイロンストレッチ素材を使用。SEE SEE × S.F.C ロゴ刺繍入りです。

\48,400 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

＜素材＞Nylon87%、Polyester10%、Polyurethane3%

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_3_8e29539b9b78b1ca6b5a442140c787ee.jpg?v=202604100651 ]

TWO TUCK WIDE PANTS

腰回りやワタリは太めに設定しながら少しテーパードをかけたすっきりしたシルエットのツータックワイドパンツ。素材はナチュラルストレッチをもったウール混生地を使用。ウール素材特有の快適な着心地とハリのある風合いを持ちながら、2WAYストレッチ、ウォッシャブル、防シワ性を併せ持った機能素材です。SEE SEE × S.F.C ロゴ刺繍入りです。

\33,000 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

＜素材＞Wool30％ Polyester70％

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_4_1affdef7939bebee67d8ae56bf3bd7da.jpg?v=202604100651 ]

SUPER BIG BOARDER SS TEE

新柄のボーダーをプリントした定番のビッグシルエットのROUND TEE。素材は30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編むことでハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。SEE SEE × S.F.C ロゴ刺繍入りです。

\17,600 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

＜素材＞Cotton100%

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_5_ebf4e2847ff85524a8b7069c579efef0.jpg?v=202604100651 ]

SUPER BIG LS TEE ROUND

SEE SEE × S.F.Cのコラボロゴ刺繍入りビッグシルエットROUND LS TEE。素材は30Sを双糸を使用した、しっかりとした厚手の天竺素材を使用。

\16,500 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

＜素材＞Cotton100%

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_6_b481e2aaded3b0918dccb646f5008fa4.jpg?v=202604100651 ]

SUPER BIG FLAT SS TEE

SEE SEE × S.F.Cのコラボロゴを前面に大きくプリントしたビッグシルエットのFLAT TEE。素材はポリエステルのスパン糸を使用することで綿の様な肌触りを持つ天竺素材を使用。ウォッシャブル性、吸水速乾性を兼ね備えたイージーケア素材です。

\14,300 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

＜素材＞Polyester100％

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_7_45b2731bbb30f6639e5872c0bef51acd.jpg?v=202604100651 ]

SUPER BIG SS TEE

SEE SEE × S.F.Cのコラボロゴ刺繍入りビッグシルエットのドローコード付きFLAT TEE。素材は30SのMVS（毛羽の少ない糸）を使用し引き揃えて編むことでハリ感を持たせた、しっかりとした厚手の天竺です。

\16,500 (税込)

color・size

BLACK：M / L / XL / XXL

NAVY：M / L / XL / XXL

WHITE：M / L / XL / XXL

＜素材＞Cotton100%

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/3710/table/1482_8_2fbd79390ce4e5c31c35b52e85b9b4b5.jpg?v=202604100651 ]