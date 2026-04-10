ページを引っぱって遊べるしかけ絵本『みつけてマリオ』小学館より発売！
「マイマリオ（MY MARIO）」は、マリオのキャラクターをテーマにしたお子様向けの商品シリーズです。絵本『かおマリオ』、『ぺろぺろヨッシー』、『みつけてマリオ』のほか、つみきやアプリなど、さまざまな商品が展開されています。
【書誌情報】
マイマリオのえほん
『みつけてマリオ』
作：にんてんどう（任天堂株式会社）
定価：1,980円（税込）
体裁：10ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.6cm
発売日：2026年4月10日
発売：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09735374
マリオの世界を探して遊べる、乳幼児向けの新しいしかけ絵本
マリオのかおが動かせる『かおマリオ』、ヨッシーの日常が楽しめる『ぺろぺろヨッシー』に続き、「マイマリオのえほん」シリーズ最新作『みつけてマリオ』が小学館より発売となりました。ページを引っぱって遊べる、わくわくのしかけが盛り沢山な乳幼児向け絵本です。
どかんの上、海の中、砂漠にあいた穴の下……ページをめくるたびに、マリオの世界のさまざまなエリアが広がります。
しかけを動かしながら、ルイージやピーチたちを見つける楽しさがたっぷり。さらに、ページごとにしかけを引っぱる方向が変わるので、「次はどう動かすのかな？」という驚きも味わえます。
さわって楽しい、探して楽しい、くり返し遊びたくなる、乳幼児向けの一冊です。
【「マイマリオのえほん」シリーズ好評既刊はこちら】
『かおマリオ』
作：にんてんどう（任天堂株式会社）
定価：1,870円（税込）
体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm
発売：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09735370
『ぺろぺろヨッシー』
作：にんてんどう（任天堂株式会社）
定価：1,870円（税込）
体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm
発売：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09735373
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「マイマリオ」公式サイトはこちら！
https://www.nintendo.com/jp/my-mario/index.html
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