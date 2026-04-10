ページを引っぱって遊べるしかけ絵本『みつけてマリオ』小学館より発売！

写真拡大 (全5枚)

株式会社小学館




　「マイマリオ（MY MARIO）」は、マリオのキャラクターをテーマにしたお子様向けの商品シリーズです。絵本『かおマリオ』、『ぺろぺろヨッシー』、『みつけてマリオ』のほか、つみきやアプリなど、さまざまな商品が展開されています。



【書誌情報】


マイマリオのえほん


『みつけてマリオ』


作：にんてんどう（任天堂株式会社）


定価：1,980円（税込）


体裁：10ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.6cm


発売日：2026年4月10日


発売：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09735374　


マリオの世界を探して遊べる、乳幼児向けの新しいしかけ絵本





　マリオのかおが動かせる『かおマリオ』、ヨッシーの日常が楽しめる『ぺろぺろヨッシー』に続き、「マイマリオのえほん」シリーズ最新作『みつけてマリオ』が小学館より発売となりました。ページを引っぱって遊べる、わくわくのしかけが盛り沢山な乳幼児向け絵本です。



　どかんの上、海の中、砂漠にあいた穴の下……ページをめくるたびに、マリオの世界のさまざまなエリアが広がります。


　しかけを動かしながら、ルイージやピーチたちを見つける楽しさがたっぷり。さらに、ページごとにしかけを引っぱる方向が変わるので、「次はどう動かすのかな？」という驚きも味わえます。




　さわって楽しい、探して楽しい、くり返し遊びたくなる、乳幼児向けの一冊です。



【「マイマリオのえほん」シリーズ好評既刊はこちら】



『かおマリオ』


作：にんてんどう（任天堂株式会社）


定価：1,870円（税込）


体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm


発売：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09735370






『ぺろぺろヨッシー』


作：にんてんどう（任天堂株式会社）


定価：1,870円（税込）


体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm


発売：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09735373





＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


「マイマリオ」公式サイトはこちら！


https://www.nintendo.com/jp/my-mario/index.html　


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



(C)Nintendo