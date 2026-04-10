ページを引っぱって遊べるしかけ絵本『みつけてマリオ』小学館より発売！

株式会社小学館

「マイマリオ（MY MARIO）」は、マリオのキャラクターをテーマにしたお子様向けの商品シリーズです。絵本『かおマリオ』、『ぺろぺろヨッシー』、『みつけてマリオ』のほか、つみきやアプリなど、さまざまな商品が展開されています。

【書誌情報】

マイマリオのえほん

『みつけてマリオ』

作：にんてんどう（任天堂株式会社）

定価：1,980円（税込）

体裁：10ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.6cm

発売日：2026年4月10日

発売：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09735374

マリオの世界を探して遊べる、乳幼児向けの新しいしかけ絵本

マリオのかおが動かせる『かおマリオ』、ヨッシーの日常が楽しめる『ぺろぺろヨッシー』に続き、「マイマリオのえほん」シリーズ最新作『みつけてマリオ』が小学館より発売となりました。ページを引っぱって遊べる、わくわくのしかけが盛り沢山な乳幼児向け絵本です。

どかんの上、海の中、砂漠にあいた穴の下……ページをめくるたびに、マリオの世界のさまざまなエリアが広がります。

しかけを動かしながら、ルイージやピーチたちを見つける楽しさがたっぷり。さらに、ページごとにしかけを引っぱる方向が変わるので、「次はどう動かすのかな？」という驚きも味わえます。

さわって楽しい、探して楽しい、くり返し遊びたくなる、乳幼児向けの一冊です。

【「マイマリオのえほん」シリーズ好評既刊はこちら】

『かおマリオ』

作：にんてんどう（任天堂株式会社）

定価：1,870円（税込）

体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm

発売：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09735370

『ぺろぺろヨッシー』

作：にんてんどう（任天堂株式会社）

定価：1,870円（税込）

体裁：8ページ・縦16cm×横16cm×厚さ1.7cm

発売：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09735373

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「マイマリオ」公式サイトはこちら！

https://www.nintendo.com/jp/my-mario/index.html

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