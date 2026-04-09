【経済産業省が推進】2026年開始予定！セキュリティ対策評価制度とは？～ 取引先から“求められる”セキュリティ対策と具体的な進め方を解説 ～｜無料セミナー開催 4月14日（火）15:00～16:00

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、4月14日(火)15:00-16:00「セキュリティ対策制度（SCS制度）とは？～取引先に求められるセキュリティ対策と具体的な進め方～」を開催します。

「SCS制度とは何かよく分からない」「評価取得の流れや、何から始めればいいのか分からない…」このようなお悩みをお持ちの方へ向けて、SCS制度の概要から取得のメリット、具体的な進め方、実務のポイントや注意点まで、セキュリティのプロが分かりやすく解説いたします。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

・開催の背景

近年、取引先に影響を及ぼすサイバー攻撃が頻発しており、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策強化が求められています。





一方で、発注元企業においては「取引先のセキュリティ対策状況を客観的に把握できない」、委託先企業においては「取引先ごとに異なるセキュリティ対策を求められ、対応負担が増大している」といった課題が生じています。





こうした背景を踏まえ、経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室では、サプライチェーン全体のセキュリティ強化を目的に、各企業が満たすべき対策基準を示し、その対応状況を可視化する仕組みとして「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の制度化に向けた取り組みが進められています。





本セミナーでは、SCS評価制度の全体像や求められるセキュリティレベルを分かりやすく解説するとともに、ISMS（ISO27001）との違いや自社の現状把握の進め方、評価取得に向けた具体的な実務ステップまでを体系的にご紹介します。





単なる制度理解にとどまらず、「自社として何をすべきか」が明確になる実践的な内容となっております。

無料でご参加いただけるセミナーですので、ぜひこの機会にご活用ください。



◎こんな方におすすめ：

・SCS制度について何から始めればいいか分からない方

・取引先からセキュリティ対応を求められている方

・自社のセキュリティレベルを把握したい方



・開催概要

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/scs/seminar/scs_0414/

日時：2026年4月14日（火）15:00～16:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：シニアコンサルタント 阿部 壮一

内容：

第１部 なぜ今、SCS評価制度が求められているのか

第２部 SCS評価制度とは？全体像を把握

第３部 求められるセキュリティレベル

第４部 ISMS（ISO27001）との違い

第５部 自社の現状把握

第６部 SCS評価制度に対応するための実務ステップ

第７部 まとめ

お申し込みはこちら :https://ninsho-partner.com/scs/seminar/scs_0414/

弊社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

詳しくはこちら :https://ninsho-partner.com/books-present/

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：259名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型ISO・Pマーク管理ツール『アシスト』：https://3ac-assist.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人