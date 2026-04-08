岩下食品株式会社（本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品）は、銀座8丁目にある歴史ある大型玩具専門店・銀座博品館TOY PARK銀座本店で、「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」を2026年4月18日(土)から5月31日(日)まで開催します。

「岩下の新生姜®」関連商品やコラボ商品、岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ®」ちゃんグッズ、博品館とのコラボグッズやネームステッカー、博品館先行発売商品、ご当地ぴより～なカプセルトイ「岩下の新生姜ひよこ」、小田原蒲鉾・籠芿とコラボした「岩下の新生姜ハート揚げかまぼこ」など、食品からグッズまで幅広いラインアップをお楽しみいただけます。

4月18日(土)と5月17日(日)の2日間は、イワシカちゃんが博品館TOY PARK銀座本店へおでかけし、グリーティングを開催します。

なお、「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」の開催に先立ち、4月8日(水)から博品館TOY PARK銀座本店の正面看板が岩下の新生姜コラボデザインになります。

■「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」開催概要

［開催期間］2026年4月18日(土)～5月31日(日) ［開催場所］博品館TOY PARK銀座本店 1階（東京都中央区銀座8丁目8-11） ［営業時間］11:00～20:00 ［定休日］年中無休 ［URL］https://iwashita.co.jp/news/260418-hakuhinkan-toypark/

■博品館×岩下の新生姜 コラボグッズ＆先行発売商品

【第1弾】2026年4月18日(土)発売

＜博品館×岩下の新生姜コラボグッズ＞

＜博品館先行発売＞

【第2弾】2026年4月25日(土)発売

※後日発表

博品館TOY PARK銀座本店で「イワシカちゃんグリーティング」開催

4月18日(土)と5月17日(日)の2日間、イワシカちゃんが、博品館TOY PARK銀座本店へ遊びに行きます。当日は開店時にお客さまを入口でお出迎えするほか、1日3回お客さまとふれあい、写真撮影を行います。一緒に写真を撮ってくださった方には、イワシカちゃんのサンキューカードをプレゼントいたします。参加は無料です。是非ご来店ください。

［開催期間］2026年4月18日(土)、5月17日(日) ［開催場所］博品館TOY PARK銀座本店 1階入口 ［イワシカちゃん登場時間］※後日発表 ［参加費］無料

食べ歩きグルメ「岩下の新生姜ハート揚げかまぼこ」

博品館とのコラボレーションをきっかけに、1814年の創業の小田原蒲鉾「籠芿（かごせい）」ともつながり、「岩下の新生姜ハート揚げかまぼこ」を商品化。「岩下の新生姜・イワシカちゃんPOP UP SHOP」限定で販売します。 岩下の新生姜のみじん切りをたっぷり練り込み、爽やかな生姜の風味とぷりっとした食感が楽しめる、食べ応えのあるハート形の揚げかまぼこです。

［商品名］岩下の新生姜ハート揚げかまぼこ ［税込価格］1個500円 ［販売期間］2026年4月18日(土)～5月31日(日) ※期間中3日程度、販売をお休みさせていただく日があります。休止日は決まり次第お知らせします。 ［販売場所］博品館TOY PARK銀座本店 1階（東京都中央区銀座8丁目8-11） ［販売時間］11:00～20:00

「岩下の新生姜®」「イワシカ®」とは

「岩下の新生姜®」は1987年発売の岩下食品のロングセラー。やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬です。 土掛けを繰り返す独特な栽培方法により丹念に育てられた若採りの生姜を使用し、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。 公式キャラクター「イワシカ®」は、岩下食品が運営する企業ミュージアム「岩下の新生姜ミュージアム」（栃木県栃木市）の人気コンテンツ「ジンジャー神社」を護る、狛犬ならぬ狛鹿として誕生。ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカのキャラクターです。岩下の新生姜をはじめ、岩下食品の商品パッケージのアイキャッチ、社名ロゴ、CM、SNS等でも活躍しています。岩下の新生姜ミュージアムで土日祝日に開催しているグリーティングも好評です。 ▼「岩下の新生姜®」商品情報 https://iwashita.co.jp/products/shinshoga/ ▼公式キャラクター「イワシカ®」プロフィール紹介＆関連情報 https://iwashita.co.jp/news/iwashika_profile/ ▼岩下の新生姜ミュージアム https://shinshoga-museum.com/

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