【ESJ特別セミナー開催】廃棄物排出時の白ナンバー・緑ナンバー運用の判断について

エコスタッフ・ジャパン株式会社

エコスタッフ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町 代表取締役：田部 和生）は、産業廃棄物処理を委託されている排出事業者の皆様向けに、

「産業廃棄物排出時の白ナンバー・緑ナンバー運用の判断について」をテーマとしたオンラインセミナーを開催する運びとなりました。

これまで本テーマは主に処理事業者側の問題として認識されてきましたが、貨物自動車運送事業法改正により、委託する排出事業者にも責任が及ぶ可能性が明確化され、罰則の整備も進められるなど、対応の重要性が一層高まっています。

本セミナーでは、廃棄物法務の第一線でご活躍されている代表行政書士 尾上雅典氏を講師にお迎えし、

「排出事業者として押さえておくべきポイント」「白ナンバー運用をめぐる現在の解釈」について、実務的な視点から分かりやすく解説いただきます。

産業廃棄物処理を委託されている企業の皆様にとって、今後の委託管理体制を見直す上でも大変参考となる内容でございます。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30667/table/5_1_86c128bb2d31f4d59ff1c837b7201638.jpg?v=202604080151 ]

プログラム・内容

【講 師】行政書士エース環境法務事務所 代表行政書士 尾上 雅典 氏

【日 程】13:45～ 入場開始

14:00～14:10 ESJよりご挨拶

14:10～15:10 尾上先生ご講演

15:10～15:20 質疑応答

15:20～15:30 閉会のあいさつ

参加方法

- 参加申込方法：下記URLよりお申し込みくださいhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEE4h_mM3vbkq3qiytMEpxMDBtTwVhIwcA3yYQJ1dSjIoIeA/viewform?usp=header※同業他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。あらかじめご了承ください。- 参加定員：100名- 参加締切日：2026年4月21日（火）